Éphéméride rétro : ça s’est passé un 2 janvier

Nous sommes aujourd’hui le 2 janvier, deuxième jour de l’année, marquant le début du long périple de 364 jours qui nous mènera à la prochaine Saint-Sylvestre. Le 2 janvier est placé sous le patronage de Saint Basile le Grand, évêque et théologien du IVᵉ siècle, connu pour ses contributions à la doctrine chrétienne et son rôle dans la structuration des communautés monastiques. C’est également une journée riche en souvenirs historiques, marquant des événements marquants qui ont façonné notre monde moderne.

Événements marquants d’un 2 janvier (1945-2010)

1945 – La bataille pour les Philippines s’intensifie

En pleine Seconde Guerre mondiale, le 2 janvier 1945 marque une étape importante de la campagne des Philippines. Les forces américaines reprennent la capitale, Manille, des mains de l’Empire japonais, après plusieurs mois de combats acharnés. Cet événement signale un tournant dans la libération du territoire.

1959 – Lancement de la mission lunaire soviétique Luna 1

Le 2 janvier 1959, l’Union soviétique franchit une étape majeure dans la course à l’espace avec le lancement de Luna 1, la première sonde à survoler la Lune. Bien qu’elle manque son objectif initial de s’écraser sur la Lune, Luna 1 devient le premier objet fabriqué par l’Homme à atteindre l’orbite solaire, ouvrant une nouvelle ère dans l’exploration spatiale.

1967 – Hommage à Jack Ruby

Jack Ruby, connu pour avoir abattu Lee Harvey Oswald, l’assassin présumé de John F. Kennedy, meurt le 2 janvier 1967 d’un cancer du poumon. Ce personnage controversé, impliqué dans l’un des épisodes les plus troublants de l’histoire américaine, continue de susciter des débats sur ses motivations et son rôle dans l’affaire Kennedy.

1971 – Interdiction de la publicité pour le tabac à la télévision américaine

Le 2 janvier 1971 marque une avancée dans la régulation du tabac aux États-Unis. La publicité pour les cigarettes est officiellement interdite à la télévision et à la radio, une décision clé dans la lutte contre le tabagisme et la promotion de la santé publique.

2004 – Lancement du rover Spirit sur Mars

La NASA écrit une nouvelle page de l’exploration spatiale en faisant atterrir le rover Spirit sur Mars le 2 janvier 2004. Ce robot, destiné à explorer la surface martienne, dépasse toutes les attentes en fournissant des données précieuses sur la géologie et le climat de la planète rouge pendant plusieurs années.

2009 – Le livret A est désormais disponible dans toutes les banques. Auparavant, il ne l’était qu’à la Caisse d’Epargne.

Célébrités nées un 2 janvier

• Isaac Asimov (1920-1992) : Auteur de science-fiction et vulgarisateur scientifique, connu pour ses œuvres majeures comme la série Fondation et les Robots.

• Renata Tebaldi (1922-2004) : Soprano italienne, considérée comme l’une des plus grandes voix lyriques du XXᵉ siècle.

• Roger Miller (1936-1992) : Auteur-compositeur américain, célèbre pour ses chansons country comme King of the Road.

• Cuba Gooding Jr. (1968) : Acteur américain récompensé par un Oscar pour son rôle dans Jerry Maguire.

• Taye Diggs (1971) : Acteur américain, connu pour ses rôles dans Rent et Private Practice.

• Kate Bosworth (1983) : Actrice américaine, vue dans des films comme Blue Crush et Superman Returns.

Célébrités mortes un 2 janvier

• Nat Turner (1800-1831) : Leader de la rébellion des esclaves aux États-Unis, exécuté ce jour-là.

• Jack Ruby (1911-1967) : Controversé pour avoir tué Lee Harvey Oswald, l’assassin présumé de John F. Kennedy.

• Emil Jannings (1884-1950) : Acteur allemand, premier lauréat de l’Oscar du meilleur acteur.

• Michel Delpech : chanteur français décédé le 2 janvier 2016.

• Anne Le Ny (1950-2010) : Actrice et réalisatrice française, connue pour ses films sensibles et humains.

Le 2 janvier est une journée qui illustre à merveille la diversité des faits marquants de l’histoire, des conflits mondiaux à la conquête de l’espace, en passant par des avancées sociales et scientifiques. En ce début d’année, ces souvenirs nous rappellent l’importance de regarder à la fois vers le passé pour mieux comprendre le présent, et vers l’avenir pour continuer à avancer. Bonne fête à tous les Basile et excellente journée à vous !