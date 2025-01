Éphéméride rétro : ça s’est passé un 4 janvier

Nous sommes le 4 janvier, 4ᵉ jour de l’année. À ce jour, il reste 361 jours avant la fin de l’année, ou 362 pour les années bissextiles. L’éphéméride nous invite à célébrer la Saint-Odilon, en hommage à Odilon de Cluny, un abbé bénédictin du Moyen Âge, connu pour avoir instauré la fête des morts au sein de l’Église catholique.

Événements marquants du 4 janvier (1945-2010)

• 1948 : Indépendance de la Birmanie (aujourd’hui Myanmar)

Ce jour-là, la Birmanie obtient son indépendance du Royaume-Uni. Ce pays d’Asie du Sud-Est entame alors un nouveau chapitre de son histoire en devenant une république indépendante.

• 1958 : Lancement du satellite Spoutnik 1 par l’URSS

Bien que Spoutnik 1 ait été lancé en 1957, le 4 janvier marque la fin de sa mission. Le premier satellite artificiel de l’histoire retombe dans l’atmosphère et se désintègre après avoir accompli 1 440 orbites autour de la Terre.

• 1972 : Première des Jeux olympiques d’hiver à Sapporo

La ville japonaise de Sapporo devient la première en Asie à accueillir les Jeux olympiques d’hiver. Cet événement marque une avancée significative pour la reconnaissance de l’Asie dans le monde sportif.

• 1972 : L’émission “Des chiffres et des lettres” arrive sur La Deuxième Chaîne, en remplacement de l’émission “Le mot le plus long” diffusé jusqu’en 1970.

• 2004 : Atterrissage de la sonde Spirit sur Mars

La NASA réalise une avancée majeure dans l’exploration spatiale lorsque la sonde Spirit atterrit sur la planète rouge. Elle commence une mission de plusieurs années pour analyser le sol martien.

• 2010 : La plus basse température jamais enregistrée en Mongolie

Le 4 janvier 2010, une température record de -55,3 °C est enregistrée en Mongolie, illustrant les extrêmes climatiques dans cette région du monde.

• 2010 : La plus haute tour du monde est inaugurée à Dubaï le 4 janvier 2010. La Burj Khalifa mesure 828 mètres de hauteur et a coûté 1,5 milliards de dollars.

Naissances célèbres un 4 janvier

• 1940 : Gao Xingjian, écrivain et dramaturge chinois

Prix Nobel de littérature en 2000, Gao Xingjian est connu pour son œuvre novatrice mêlant théâtre, poésie et réflexion philosophique.

• 1960 : Michael Stipe, chanteur du groupe R.E.M.

Icône du rock alternatif, Stipe a marqué l’histoire de la musique avec des tubes tels que Losing My Religion et Everybody Hurts.

• 1965 : Guy Forget, tennisman français.

• 1965 : Yvan Attal, acteur français.

• 1985 : Karine Ferri, animatrice et présentatrice française

Connue pour son travail à la télévision française, Karine Ferri a su séduire le public grâce à son dynamisme et son professionnalisme.

Décès marquants un 4 janvier

• 1960 : Albert Camus, écrivain et philosophe français

Prix Nobel de littérature en 1957, Albert Camus meurt tragiquement dans un accident de voiture. Il laisse derrière lui une œuvre majeure comprenant L’Étranger et La Peste.

• 2010 : Tsiang Tingfu, historien et diplomate chinois

Tsiang Tingfu, figure clé de la Chine moderne, a joué un rôle central dans les relations internationales de son pays durant le XXᵉ siècle.

• 2016 : Michel Galabru, acteur français.

• 2024 : David Soul, acteur américain mondialement connu pour sont rôle du détective Hutchinson, dans la série télévisée “Starsky & Hutch”.

Le 4 janvier est une date riche en événements marquants, en naissances de figures influentes et en disparitions de personnalités mémorables. Qu’il s’agisse de conquêtes spatiales, d’indépendances nationales ou de contributions culturelles, cette journée nous rappelle l’importance de l’histoire dans notre compréhension du présent. Prenons un instant pour honorer ces événements et personnalités qui ont façonné le monde que nous connaissons aujourd’hui.