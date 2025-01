Éphéméride rétro : ça s’est passé un 5 janvier

Nous sommes le 5 janvier, cinquième jour de l’année dans le calendrier grégorien. Il reste 360 jours avant la fin de l’année, ou 361 jours pour les années bissextiles. Ce jour est consacré à Saint Édouard le Confesseur, un roi anglais du XIe siècle connu pour sa piété et son rôle dans la construction de l’abbaye de Westminster. Plongeons dans les événements marquants, les naissances et les disparitions qui ont façonné cette date à travers l’histoire.

Événements marquants entre 1945 et 2010

• 1949 :

Début de la diffusion officielle de la télévision en Union soviétique. Ce tournant marque une étape importante dans l’histoire des médias russes.

• 1971 :

Création de la radio FIP (France INTER PARIS).

• 1972 :

Richard Nixon annonce le développement de la navette spatiale américaine. Cette décision donne naissance au célèbre programme Space Shuttle, qui deviendra un pilier de l’exploration spatiale.

• 1976 :

La compagnie automobile allemande BMW dévoile les premières images de la Série 6. Ce modèle devient rapidement une référence en matière de coupés de luxe. Il sera officiellement présenté au salon de l’auto de Genève en mars 1976.

• 1993 :

Signature de l’accord de paix en Colombie entre le gouvernement et le mouvement M-19, mettant fin à des années de violence.

• 2005 :

L’ancien président ukrainien Viktor Iouchtchenko prête serment après la “Révolution orange”, un mouvement pacifique qui a changé le paysage politique du pays.

Il y a fort longtemps :

L’opéra Garnier (du nom de l’architecte Charles Garnier, sélectionné par concours pour concevoir ce monument magnifique) était inauguré à Paris, le 5 janvier 1875.

Naissances célèbres un 5 janvier

• 1931 :

Robert Duvall, acteuret réalisateur américain, oscarisé pour son rôle dans Tender Mercies. Il est également connu pour sa performance dans Le Parrain.

• 1946 :

Diane Keaton, actrice américaine iconique et muse de Woody Allen, récompensée par un Oscar pour Annie Hall.

• 1948 :

Ted Lange, acteur américain. Il interprétait le barman dans la série américaine “La croisière s’amuse”.

• 1969 :

Marilyn Manson, chanteur et musicien américain, figure controversée de la scène rock industrielle.

• 1975 :

Bradley Cooper, acteur et réalisateur américain, nominé aux Oscars pour des films comme A Star Is Born et American Sniper.

Décès célèbres un 5 janvier

• 1961 :

Dashiell Hammett, écrivain américain et maître du roman policier, auteur de Le Faucon maltais. Ses récits ont marqué l’histoire du genre noir.

• 1997 : André Franquin, célèbre dessinateur belge, papa de Gaston Lagaffe, Spirou et le Marsupilami, entre autres. Un véritable génie selon ses confrères (Christian Debarre, créateur du Joe Bar Team ndlr).

• 1998 : Sonny Bono, chanteur américain, époux de la chanteuse Cher avec qui il chanta en duo dans les années 60 sous le nom “Sonny & Cher”.

• 2003 :

Maurice Pialat, réalisateur français, connu pour des œuvres comme À nos amours et Sous le soleil de Satan, qui a reçu la Palme d’or à Cannes en 1987.

• 2008 :

Jean-Pierre Vernant, historien et anthropologue français, spécialiste des mythes grecs et de l’Antiquité.

Le 5 janvier, jour chargé d’histoire et de personnalités marquantes, nous rappelle l’importance de célébrer notre héritage collectif et de réfléchir aux figures et événements qui façonnent notre monde. Que ce soit dans l’art, la science ou la politique, cette date témoigne de l’influence durable des individus et des réalisations humaines. À demain pour une nouvelle éphéméride !



Crédit photo : BMW© / Première génération de BMW Série 6 - 1975.