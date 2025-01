Éphéméride rétro : ça s’est passé un 6 janvier

Nous sommes le 6 janvier, 6ᵉ jour de l’année du calendrier grégorien. Il reste 359 jours avant la fin de l’année (360 lors des années bissextiles). Ce jour est marqué par l’Épiphanie dans la tradition chrétienne, célébrant la visite des Rois mages à l’enfant Jésus. C’est également la fête des Rois, où l’on déguste la célèbre galette. Le saint du jour est saint André Corsini, un évêque italien du XIVᵉ siècle, connu pour sa charité et sa sagesse. Mais nous fêtons les Melaine, les Gaspard, Balthazar et Melchior (les trois Rois mage).

Événements marquants entre 1945 et 2010

• 1945 : À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général américain Douglas MacArthur annonce la libération de Manille, marquant une étape cruciale dans la reconquête des Philippines.

• 1960 : L’école devient obligatoire jusqu’à 16 ans en France.

• 1974 : En France, la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, est adoptée par l’Assemblée nationale.

• 1978 : Création de la Commission Nationale Française de l’Informatique et des Libertés, la CNIL.

• 1994 : L’homme politique et humaniste Nelson Mandela reçoit le titre de citoyen d’honneur de la ville de Paris, quelques mois avant son élection en tant que premier président noir d’Afrique du Sud.

• 2001 : La Commission européenne déclare le 6 janvier comme étant officiellement le “Jour des droits de l’homme”.

• 2005 : L’astronome Michael E. Brown découvre Éris, une planète naine située au-delà de Pluton, redéfinissant les frontières de notre système solaire.

• 2010 : Une tempête de neige exceptionnelle frappe le nord de l’Europe, paralysant le transport aérien et ferroviaire.

Célébrités nées un 6 janvier

• 1925 : John DeLorean, ingénieur et homme d’affaires américain, créateur de la célèbre voiture DeLorean, immortalisée dans la saga Retour vers le futur.

• 1937 : Lou Holtz, entraîneur de football américain, figure emblématique du coaching sportif universitaire.

• 1944 : Alan Stivell, chanteur et musicien français bien connu des Bretons.

• 1946 : Syd Barrett, musicien britannique, fondateur et premier leader du groupe Pink Floyd. Son influence sur le rock psychédélique reste immense.

• 1947 : Andréa Ferréol, actrice française.

• 1949 : Thierry Ardisson, publicitaire et animateur, producteur de télévision.

• 1953 : Malcolm Young, fondateur du groupe de Rock/Blues/Hard australien AC/DC et guitariste rythmique du même groupe pendant toute sa carrière.

• 1955 : Rowan Atkinson, acteur britannique connu pour son rôle de Mr. Bean, figure comique adorée à travers le monde.

• 1976 : Danny Pintauro, acteur américain, connu pour son rôle dans la série Madame est servie.

• 1986 : Alex Turner, musicien britannique et leader du groupe Arctic Monkeys, icône du rock alternatif contemporain.

Célébrités mortes un 6 janvier

• 1919 : Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis (1901-1909), figure marquante du progressisme américain.

• 1993 : Dizzy Gillespie, trompettiste américain et icône du jazz, l’un des pionniers du bebop.

• 2006 : Lou Rawls, chanteur américain de jazz, soul et R&B, célèbre pour sa voix profonde et expressive.

• 2009 : Ron Asheton, guitariste américain du groupe punk The Stooges, ayant influencé de nombreuses générations de musiciens.

• 2022 : Sidney Poitier, acteur américain. C’est aussi le premier acteur noir à avoir reçu un Oscar, en 1964.

Le 6 janvier est un jour chargé d’histoire, marqué par des événements marquants, des personnalités influentes et des célébrations culturelles et religieuses. Entre le souvenir des grands hommes et femmes de l’histoire et la tradition conviviale de l’Épiphanie, ce jour nous rappelle l’importance de nos racines et de nos inspirations collectives. Qu’il soit rempli de découvertes et de réflexions pour chacun d’entre nous !