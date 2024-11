5 raisons d’aller voir “Transformers : le commencement” en salles ce mercredi 23/10/2024

“Transformers : le commencement” sortira en salles ce mercredi 23 octobre 2024. L’action du film se déroule sur Cybertron et aucun humain n’est au casting, puisqu’il s’agit d’un film d’animation. Malgré cela, le film nous passionne dès la première image et on adhère immédiatement au concept. “Transformers : Le Commencement” est un film très réussi qui ravira toute la famille.

Le commencement

Ce mercredi 23 octobre 2024, les fans de la franchise Transformers auront enfin droit à un nouveau chapitre explosif avec la sortie de « Transformers : Le Commencement ». Ayant eu la chance de voir le film avant sa sortie, nous vous expliquons pourquoi ce long-métrage d’animation est un incontournable pour les amateurs d’action, d’animation, et bien sûr, des célèbres robots extraterrestres. Un film épique à voir en famille pendant cette période de vacances.

Ancien réalisateur chez Pixar oscarisé pour le film Toy Story 4, Josh Cooley est à l’origine de “Transformers ; Le Commencement”. Huitième long-métrage de la saga qui a réuni petits, ados et parents autour des robots qui, à l’origine, étaient des jouets. C’était en 1983. L’année suivante, la première série TV sortait, puis une autre et enfin, en 2007, le premier film d’une franchise “bankable” : “Transformers”, réalisé par Michael Bay et produit par Steven Spielberg.

Le synopsis

“Transformers : Le Commencement” ne se passe pas sur notre bonne vieille Terre, mais sur Cybertron. Là où tout a commencé, lorsque Optimus Prime et Megatron étaient amis, et travaillaient ensemble comme ouvriers. Puis les choses se sont envenimés et cette amitié s’est transformé en haine. Le film de Cooley s’attarde sur cette période qui explique pourquoi les deux comparses sont devenus ennemis. Sur fond de problèmes sociaux, de trahison, de mensonges et de hiérarchie dans le travail, le film nous en met plein la vue dans une mise en scène aigue et très réussie. Voici 5 raisons d’aller voir “The Transformers : Le Commencement”, préquelle à la franchise “Transformers”:

1. Une mise en scène époustouflante

Dès les premières minutes, Transformers : Le Commencement impose une réalisation soignée, dynamique et maîtrisée. Les séquences d’action, filmées avec précision, ne laissent aucun temps mort. Le réalisateur a su trouver l’équilibre parfait entre la grandeur des batailles et les moments plus intimes, permettant ainsi aux spectateurs de s’attacher aux personnages. On est immergé dans cet univers mêlant science-fiction et émotions.

2. Des scènes d’animation à couper le souffle

La véritable force de Transformers : Le Commencement réside dans ses effets visuels. Les scènes d’animation sont d’une fluidité impressionnante, mettant en valeur les célèbres transformations des Autobots et des Decepticons avec un réalisme encore jamais atteint. Chaque détail est soigné, des mouvements complexes des robots aux environnements qu’ils détruisent ou protègent. Les séquences de transformation sont une véritable prouesse technologique, qui fascineront autant les enfants que les adultes.

3. Une bande-son mémorable

La musique de Brian Tyler accompagne chaque scène avec une intensité palpable. Que ce soit pour renforcer l’action ou ajouter une touche d’émotion, la bande-son se distingue comme un des points forts du film. Les compositions épiques, associées aux effets sonores puissants, immergent complètement le spectateur dans cet univers de robots en guerre. Les thèmes musicaux résonnent longtemps après la sortie du cinéma, rappelant les moments les plus marquants du film.

4. De l’action et de l’humour, pour un plaisir familial

Là où Transformers : Le Commencement surprend agréablement, c’est par son humour bien dosé. Alors que les scènes d’action sont spectaculaires, le film parvient à apporter des touches légères grâce à des répliques amusantes et des situations cocasses. Les personnages offrent des moments de respiration bienvenus entre deux combats, rendant le film accessible à un large public. Les familles y trouveront leur compte, entre l’adrénaline des scènes d’action et les sourires provoqués par les échanges pleins d’esprit.

5. Une saga culte aux origines fascinantes

Avant d’être une franchise cinématographique à succès, Transformers était d’abord une gamme de jouets lancée en 1983. Ces figurines capables de se transformer en véhicules, en armes ou en animaux ont captivé l’imagination des enfants du monde entier. Cette popularité a rapidement donné naissance à des séries télévisées, puis à une saga cinématographique avec pas moins de sept films sortis entre 2007 et 2023. Transformers : Le Commencement revisite les origines de cette mythologie robotique tout en injectant une nouvelle dynamique, offrant un spectacle renouvelé qui saura séduire les fans de la première heure comme les nouveaux spectateurs.

Une réussite totale

Transformers : Le Commencement est une réussite totale. Avec sa mise en scène magistrale, ses animations éblouissantes, sa bande-son inoubliable et son humour bienvenu, il s’impose comme un divertissement de haute volée qui ravira petits et grands. Que vous soyez fan de la première heure ou curieux de découvrir cet univers, ce film est une expérience à ne pas manquer.



Images : Crédit Paramount©