Le Crazy Horse reste ouvert pendant le couvre-feu

Face aux dernières annonces du gouvernement concernant la crise sanitaire de la Covid-19, le célèbre cabaret parisien La Crazy Horse a annoncé qu’il restait ouvert, en adaptant les horaires de ses représentations aux nouvelles réglementations.

Sublimer la féminité

Fondé en 1951 par Alain Bernardin, Le Crazy Horse est une adresse incontournable pour les touristes du monde entier. Le plus emblématique des cabarets parisiens, fondé en 1951, est reconnu pour son style incomparable et son savoir-faire unique pour sublimer la féminité à travers des créations inédites et surprenantes et des jeux de lumière stupéfiants. Un esthétisme exacerbé, une vision de la femme puissante et libre, un souffle d’impertinence et un regard décalé sur l’actualité, sont autant d’éléments qui composent une signature artistique unique, qui attire artistes et célébrités du monde entier.

Le Crazy Horse reste ouvert

Pour donner suite aux dernières annonces du gouvernement, le cabaret parisien s’engage pour ses spectateurs et ses artistes : oui, le Crazy Horse reste ouvert. Le célèbre établissement de l’avenue George V, qui a récemment retrouvé le chemin de la scène après plus de 6 mois de fermeture, proposera ses spectacles en journée, pour continuer à divertir le public en toute sécurité et dans le plein respect du couvre-feu.

15H30 et 18H00

Le temps de ces nouvelles restrictions pour la capitale, le show « Totally Crazy !» et ses artistes extraordinaires vous donnent donc rendez-vous le samedi et le dimanche à 15h30 et 18h00. Port du masque obligatoire, distanciation entre les tables, capacité réduite, nettoyages renforcés ainsi que des mesures rigoureuses pour son personnel et ses artistes : au Crazy Horse tout est prévu afin de garantir aux visiteurs un moment spectaculaire en toute confiance.

We are back

Pour conserver un esprit festif et prolonger la magie du spectacle, le Crazy Horse propose une offre « We Are Back » avec champagne à déguster ensuite chez soi (1/2 bouteille par personne avec une coupe logotée Crazy) dans une coupe aux couleurs du Crazy (99€ par personne). Bonne humeur et surprises restent au programme de cette réouverture.

Des secrets dévoilés

Jusqu‘au 29 novembre inclus, lors de chacun de ses shows aux couleurs du Crazy (99€ par personne), le Crazy Horse dirige son projecteur sur l’une de ses emblématiques Crazy Girls. Dès la fin du spectacle, surprise ! Pour la toute première fois, les visiteurs auront la possibilité de lever le voile sur quelques secrets bien gardé de la Maison et demander aux danseuses tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur le Crazy Horse, sans jamais oser le demander.

Pour réserver vos places dès maintenant, cliquez sur ce lien et venez faire le plein de « Crazy good vibes » !

Étiquettes : couvre-feu