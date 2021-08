Clint Eastwood dévoile la bande-annonce de son nouveau film « Cry Macho »

Clint Eastwood vient de dévoiler la bande-annonce de son nouveau long-métrage « Cry Macho ». Après « La Mule » sorti en 2018, le réalisateur/acteur se met une nouvelle fois en scène, chapeau de cowboy vissé sur le crâne. Infatigable Clint, qui en est déjà à sa 40ème réalisation à l’âge de 91 ans.

Clint Eastwood est infatigable et plein de ressources. Cette dernière grande star d’Hollywood vient de dévoiler la bande-annonce de son nouveau film « Cry Macho », qui sortira dans les salles de cinéma le 10 novembre 2021. Son 40e film en tant que réalisateur et 92e rôle en tant qu’acteur. Très productif, l’ex-inspecteur Harry est devenu hyper actif à la mort de son père, décédé en 1970.

Un an après, le grand Clint (par le talent et la taille avec son 1m93) se lançait dans la réalisation avec « Un frisson dans la nuit », tenant une moyenne d’un film par an depuis, en plus de sa fonction d’acteur.

Une fois de plus, Clint Eastwood est derrière et devant la caméra, comme ce fût le cas pour « La Mule » sorti en 2018. Il interprète le rôle d’un ancien champion de rodéo (Mike Milo) devenu éleveur de chevaux, qui accepte une mission que son ancien patron lui confie : partir au Mexique pour ramener son fils, qui vit avec sa mère alcoolique.

Évidemment l’opération ne se déroulera pas comme prévu et débutera alors un road-movie qui nous transporte sur les routes secondaires entre le Mexique et le Texas.

Cry Macho – sortie en salles : 10 novembre 2021 – réalisateur : Clint Eastwood – genre : drame/road-movie – Avec : Clint Eastwood, Eduardo Minett et Natalia Traven.

Étiquettes : Clint Eastwood