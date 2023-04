Soy De Cuba présente Viva La Vida à Paris du 14 au 26/03/2023 !

Soy de Cuba est de retour à Paris du 14 au 26 mars 2023 au 13ème Art pour quatorze séances exceptionnelles du spectacle Viva La Vida ! Marre de l’hiver ? Venez découvrir sur scène les chorégraphies endiablées, et vous laisser emporter par les musiques sensuelles, les rythmes déchaînés, et la splendeur de la mise en scène de ce show inoubliable.

Viva la Vida !

Sous la direction du grand compositeur Rembert Eguës, 14 danseurs et 6 musiciens nous emportent dans la magie du show cubain Viva la Vida ! Cigares, mojitos, architecture coloniale, sublimes américaines aux chromes rutilants… le public est immédiatement propulsé dans la moiteur des nuits à La Havane, humant ainsi l’atmosphère si singulière de la fameuse île des Caraïbes. Pour découvrir Soy de Cuba du 14 au 26 mars 2023 à Paris au 13ème Art, réservez vite vos places.

L’histoire de Viva La Vida, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-être, la salsa… et l’amour !

Voici conté le destin d’Ayala et de Jesus, deux étoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie.

Un hymne à la liberté

De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âge de La Havane, en route pour une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des musiciens et danseurs parmi les meilleurs de leur île. Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté́ absolue et à la vie, pour clamer haut et fort, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses : Viva la vida !

Directeur Musical : Rembert Egues

Directeur artistique et mise en scène : Michaël Xerri et Julie Dayan

Conception vidéo : Michaël Xerri

Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia

Dates des 14 séances : DU 14 AU 26 MARS 2023 au 13ème Art à Paris

Mardi 14/03 et 21/03 à 21h

Mer 15/05 et 22/03 à 21h

Jeudi 16/03 et 23/03 à 21h

Vend. 17/03 et 24/03 à 21h

Sam. 18/03 et 25/03 à 17h & 21h

Dim. 19/03 et 26/03 à 17h00

