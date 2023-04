L’exposition Harry Potter ouvre ses portes à Paris

Harry Potter l’exposition a ouvert ses portes hier à Paris Expo Porte de Versailles. L’occasion pour les innombrables fans de se replonger dans l’univers fantastique du héros imaginé par J.K Rowling en 1990, alors qu’elle prenait le train pour aller de Manchester à Londres.

Paris accueille Harry Potter

Hier, l’exposition Harry Potter a officiellement accueilli ses premiers visiteurs à Paris Expo Porte de Versailles. Cette exposition immersive célèbre les histoires et les moments emblématiques des sagas Harry Potter et des Animaux Fantastiques et plus largement du Monde des Sorciers avec Harry Potter et l’Enfant Maudit, à travers un voyage unique à la découverte des véritables costumes, décors et accessoires.

“Nous sommes ravis d’amener Harry Potter™ : L’Exposition à Paris. Les visiteurs peuvent découvrir de vrais accessoires et costumes, s’immerger dans leurs scènes préférées des films, prendre des photos et gagner des points pour leur maison favorite grâce à des activités interactives. Avec plus de 175 000 billets vendus avant le jour de l’ouverture, les fans sont au rendez-vous pour ne pas manquer cette exposition lors de leur passage à Paris”, a indiqué Tom Zaller Président-directeur général d’Imagine Exhibitions.

Un succès phénoménal

Depuis sa première à Philadelphie il y a un an, plus d’un million de visiteurs a découvert cette exposition captivante célébrant Harry Potter et l’ensemble du Monde des Sorciers. L’exposition est créée et produite par Imagine Exhibitions, Inc. en partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment et EMC Presents. “De la page à l’écran” : une vitrine présentera la première édition de Harry Potter à l’école des sorciers dans un coffre-fort inspiré de Gringotts, la banque des sorciers, accompagné de vidéos et citations littéraires remémorant aux visiteurs leurs premiers souvenirs de la saga.

Le château de Poudlard propose une expérience multimédia immersive avec des éléments emblématiques comme le Saule cogneur, les Détraqueurs ou encore la Carte du maraudeur, sur laquelle les visiteurs verront leur nom apparaître, les invitant à poursuivre leur exploration de l’exposition. La galerie des Maisons de Poudlard fait vivre aux visiteurs le moment spécial du choix de leur maison, sélectionnée lors de leur préinscription. Cette galerie leur permettra de découvrir toutes les maisons de Poudlard dans un grand hall abritant l’emblématique Choixpeau, entouré d’écussons de maison en vitrail conçus spécialement pour l’exposition. La Grande Salle, principale pièce commune de l’école, se dévoile aux visiteurs au fil des saisons ; l’occasion de vivre des moments magiques dans cette architecture emblématique.

Une expérience interactive

Les salles de classe de Poudlard sont remplies d’accessoires, de créatures et de costumes emblématiques. Via des écrans tactiles, leçons et jeux sont proposés aux visiteurs pour préparer des potions, prédire l’avenir dans la salle de divination, mettre une mandragore en pot dans la serre d’herbologie et utiliser leur baguette numérique pour vaincre un Epouvantard dans le cours de Défense contre les Forces du Mal. La cabane d’Hagrid et la Forêt interdite offrent une expérience interactive qui fera apparaitre le Patronus propre au visiteur. Chacun découvrira les créatures fantastiques, telles que les centaures et Acromantules, cachées dans la sombre forêt et explorera l’intérieur de la reconstitution de la cabane de Hagrid. La boutique offrira aux Potterheads une collection exclusive Harry Potter : L’Exposition. Vêtements, bijoux et des friandises, comme les célèbres Chocogrenouilles et la Bierraubeurre, ainsi que des souvenirs conçus spécialement pour cette expérience immersive du Monde des Sorciers.

À propos de Harry Potter

L’histoire de Harry Potter est l’histoire d’une réussite littéraire sans précédent. Depuis la publication du premier ouvrage en 1997, les 7 tomes de la saga du sorcier adolescent se sont vendus à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde entier, ont été traduits en 80 langues et ont été adaptés en huit films à succès qui ont généré 8 milliards d’euros de bénéfices.

L’auteure, J.K. Rowling, a commencé à écrire le premier livre de la série, « Harry Potter à l’école des sorciers », en 1990, alors qu’elle était sans emploi et mère célibataire. C’est après avoir visité des appartements que Joanne Rowling, alors qu’elle rentrait de Manchester pour se rendre à Londres en train, imagina pour la première fois son personnage. Elle a terminé le manuscrit en 1995, mais a été rejetée par une douzaine d’éditeurs avant que Bloomsbury Publishing (éditeur britannique) ne décide de le publier en 1997.

C’est l’éditeur français Gallimard qui a été le premier éditeur étranger à publier les histoires de Harry Potter.

Le premier livre : “Harry Potter à l’école des sorciers” a été un succès immédiat, remportant plusieurs prix littéraires et captivant les lecteurs de tous âges. Les livres suivants de la série ont été tout aussi populaires, et chaque nouveau livre a battu des records de vente. La sortie de chaque nouveau tome était devenue un événement majeur pour les fans de Harry Potter du monde entier.

Le succès des livres Harry Potter peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’histoire est captivante et bien écrite, avec des personnages attachants et une intrigue passionnante. Les thèmes de l’amitié, du courage et de l’amour sont universels et ont touché des lecteurs de tous âges et de tous horizons.

De plus, la promotion des livres a été extrêmement efficace. Les éditeurs ont travaillé dur pour créer un engouement autour de la série, organisant des événements de lancement spectaculaires et en faisant la promotion dans les médias. La série a également bénéficié de l’effet bouche à oreille, avec des lecteurs recommandant les livres à leurs amis et à leur famille.

Enfin, les adaptations cinématographiques des livres ont été un énorme succès, aidant à maintenir l’intérêt pour la série au fil des ans. Les films ont été fidèles aux livres et ont capturé l’essence de l’histoire et des personnages, avec un casting de stars qui a attiré un public encore plus large.

Le succès des livres Harry Potter est le résultat d’une combinaison de facteurs, y compris une histoire captivante, une promotion efficace et des adaptations cinématographiques réussies. Mais au-delà de cela, les livres ont touché les lecteurs à un niveau personnel, les incitant à s’immerger dans un monde magique et à se connecter avec des personnages qui sont devenus des amis pour la vie.

Toutes les informations concernant l’exposition parisienne sont disponibles en cliquant sur ce lien.



