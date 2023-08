Bob Marley One Love : sortie cinéma le 10 janvier 2024

Bob Marley One Love sortira en salles le 10 janvier 2024. Réalisé par Reinaldo Marcus Green (La méthode Williams sorti en 2021, Good Joel Bel en 2020), c’est l’acteur britannique de 37 ans Kingsley Ben-Adir qui interprète le rôle du roi du reggae. C’est la première fois qu’un film non-documentaire sortira sur Bob Marley.

Bob Marley One Love est prévue dans les salles de cinéma, et uniquement dans les salles de cinéma, le mercredi 10 janvier 2024. Une date à cocher dans vos agendas si vous êtes fan du roi du reggae, mort prématurément à l’âge de 36 ans des suites d’un cancer généralisé.

Le synopsis

BOB MARLEY : ONE LOVE célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

Produit en partenariat avec la famille Marley et mettant en vedette Kingsley Ben-Adir dans le rôle du musicien légendaire et Lashana Lynch dans celui de sa femme Rita, BOB MARLEY : ONE LOVE sortira en salle en 2024.

À l’occasion de la sortie du film, nous avons décidé de revenir sur la vie de Bob Marley, icone mondiale du reggae.

Bob Marley : retour sur la vie d’une icone

L’icône intemporelle : La Vie et l’héritage musical de Bob Marley

Bob Marley, une figure emblématique du monde de la musique et du mouvement rastafari, continue de captiver les cœurs et les esprits bien au-delà de sa vie courte mais extraordinaire. Né le 6 février 1945 dans le village de Nine Mile en Jamaïque, Bob Marley est devenu l’incarnation d’une philosophie de vie et d’une musicalité qui ont transcendé les frontières culturelles et géographiques.

L’enfance et les racines

La vie de Bob Marley a été façonnée par ses racines jamaïcaines et africaines. Élevé dans un environnement marqué par la pauvreté et la ségrégation raciale, Marley a rapidement ressenti l’appel de la musique pour exprimer sa réalité et sa quête d’équité. Son père, Norval Marley, était un officier britannique blanc, tandis que sa mère, Cedella Booker, était d’origine afro-jamaïcaine. Cette dualité a été à la fois source d’inspiration et de conflit dans sa vie.

L’ascension musicale

Marley a formé son premier groupe, The Wailers, dans les années 1960 avec Peter Tosh et Bunny Livingston. Ils ont commencé à créer une nouvelle forme de musique, le reggae, qui incorporait des éléments du ska et du rocksteady tout en abordant des thèmes sociaux et politiques. Le reggae de Marley était bien plus qu’une simple musique ; c’était un appel à l’action et à la prise de conscience.

L’album « Catch a Fire » en 1973 a lancé la carrière internationale du groupe et a attiré l’attention sur les paroles percutantes de Marley. Des chansons comme « No Woman, No Cry », « Redemption Song » et « One Love » ont été des hymnes pour des générations, portant des messages de paix, d’amour et de révolution.

Le message rastafari

L’engagement religieux de Bob Marley envers le mouvement rastafari a été un pilier de sa vie et de sa musique. Le rastafarisme prône la connexion spirituelle avec l’Afrique et la croyance en la divinité d’Haïlé Sélassié Ier, ancien empereur d’Éthiopie. Marley a adopté le mode de vie rastafari, portant des dreadlocks et faisant preuve de dévotion envers la nature et l’égalité. Ses chansons véhiculent les principes rastafariens, tout en invitant à l’unité et à la compréhension mutuelle.

L’engagement politique et social

La musique de Bob Marley était profondément ancrée dans son engagement pour le changement social et politique. Il a joué un rôle clé dans la promotion de la paix et de la justice en Jamaïque, en particulier lors des élections de 1976 qui ont été marquées par la violence politique. Marley a organisé un concert de réconciliation entre les partis rivaux, démontrant ainsi le pouvoir de la musique pour unir les gens.

Il a également utilisé sa notoriété pour sensibiliser aux problèmes mondiaux, notamment en organisant le célèbre concert « One Love Peace » en 1978. Son engagement envers la lutte contre l’oppression et le colonialisme a fait de lui une voix influente dans le mouvement pour les droits de l’homme et l’égalité.

L’héritage immortel

La vie de Bob Marley a été tragiquement écourtée lorsqu’il est décédé d’un cancer en 1981 à l’âge de 36 ans. Cependant, son héritage musical et spirituel continue de briller. Ses chansons sont toujours diffusées dans le monde entier, et sa philosophie de l’amour, de la paix et de l’unité reste pertinente à une époque où le monde a encore tant besoin de ces valeurs.

L’influence de Marley se reflète dans la musique de nombreux artistes contemporains, et son image est utilisée pour promouvoir des causes humanitaires et sociales. Les festivals de reggae, les musées et les initiatives de préservation de sa mémoire perpétuent sa légende et inspirent les générations futures à poursuivre le changement positif.

La vie de Bob Marley a été marquée par son dévouement envers la musique, la spiritualité et la justice sociale. Son impact transcende les barrières culturelles et temporelles, et son héritage reste un rappel puissant de la capacité de la musique à toucher les âmes et à inspirer le changement. En tant qu’icône intemporelle, Bob Marley continue d’incarner l’esprit de rébellion, d’amour et d’unité pour les générations présentes et futures.

Paramount Pictures Présente

Une production Plan B Entertainment / State Street Pictures / Tuff Gong Production

« BOB MARLEY: ONE LOVE »

Producteurs Executifs

Richard Hewitt, Orly Marley, Matt Solodky

Produit par

Robert Teitel, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner,

Ziggy Marley, Rita Marley, Cedella Marley

Réalisé par

Reinaldo Marcus Green

Avec

Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers, Nadine Marshall

Sortie cinéma prévue le 10 janvier 2024