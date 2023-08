Ninja Turtles : Teenage Years. Sortie cinéma le 9 août 2023

Les célèbres Tortues Ninjas sont de retour au cinéma avec un nouveau film qui sortira en salles ce mercredi 9 août 2023 : Ninja Turtles Tennage Years. Un an après Le destin des Tortues Ninja, les ovipares masqués réinvestissent les salles obscures.

Depuis bientôt 40 ans

Les Tortues Ninja sont nées en 1984. En 1987, le premier dessin animé sortait puis, en 1990, le premier film arrivait dans les cinémas. Depuis, le succès continue d’être au rendez-vous et un dixième long-métrage arrive ce mercredi 9 août dans les salles obscures, sous le nom de Ninja Turtles Teenage Years.

Le synopsis

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu’une armée de mutants se déploie contre eux.

Retour sur le phénomène Tortues Ninjas

Les Tortues Ninja : Héros mutants et légende urbaine

Depuis leur création en 1984, les Tortues Ninja ont conquis le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à leur mélange unique d’action, d’humour et de camaraderie. Ces héros mutants, nés de l’imagination fertile des créateurs Kevin Eastman et Peter Laird, ont évolué au fil des décennies pour devenir une véritable légende urbaine de la culture populaire.

Origines et évolution

L’histoire des Tortues Ninja a commencé comme une parodie spontanée des comics de super-héros populaires de l’époque. Eastman et Laird ont créé les quatre frères tortues – Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael – et les ont dotés de caractéristiques humaines et de compétences martiales, suite à une exposition accidentelle à un liquide mutagène. Ces tortues, élevées par leur maître rat, Splinter, dans les égouts de New York, sont devenues les justiciers masqués connus sous le nom des Tortues Ninja.

Depuis leur première apparition en bande dessinée, les Tortues Ninja ont évolué dans différents médias. De la série de dessins animés à succès des années 1980 et 1990, aux films, aux jeux vidéo et aux adaptations en direct, les frères tortues ont exploré de multiples facettes de la culture populaire.

Des héros uniques

Ce qui rend les Tortues Ninja si mémorables, c’est leur personnalité distincte et leur dynamique fraternelle. Chacune des tortues possède des traits de caractère spécifiques qui les rendent attachantes et uniques. Leonardo, le meneur, incarne la discipline et le leadership, tandis que Michelangelo apporte la légèreté et l’humour. Donatello est le cerveau du groupe, avec ses talents techniques, et Raphael incarne l’impulsivité et la détermination. Leur unité malgré leurs différences est un message puissant de camaraderie et de collaboration.

Impact culturel

Les Tortues Ninja ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Leur logo de bandeau masqué et leur amour des pizzas sont devenus des icônes instantanément reconnaissables. Les phrases emblématiques comme « Cowabunga ! » et « Turtle Power ! » ont été adoptées par les fans du monde entier. Leurs aventures ont captivé plusieurs générations de téléspectateurs, renforçant leur statut de phénomène culturel durable.

Les Tortues Ninja ont également contribué à populariser l’art martial et le ninjutsu, suscitant l’intérêt de nombreux jeunes pour les disciplines orientales. De plus, leur combat contre les forces du mal incarnées par Shredder et le Foot Clan a souvent servi de métaphore pour les défis et les conflits de la vie réelle.

Héritage et renaissance

Bien que les Tortues Ninja aient connu des hauts et des bas au fil des années, elles continuent de prospérer et d’évoluer. Des réinventions et des relancements ont permis de maintenir la franchise fraîche et pertinente pour les nouvelles générations. En 2012, une nouvelle série animée a été lancée, offrant une interprétation moderne des personnages tout en respectant les éléments classiques qui ont fait leur succès.

Les Tortues Ninja restent une preuve vivante de la capacité d’une idée créative à transcender les époques et à toucher le cœur du public. Leur héritage en tant que héros mutants au grand cœur et au sens de l’humour contagieux continue d’inspirer et de divertir, tout en rappelant que le courage et la fraternité sont des valeurs intemporelles qui transcendent les genres et les époques.

Quelques photos du film NINJA TURTLES : TEENAGE YEARS (crédit : Paramount©)

Ninja Turtles : Teenage Years – sortie cinéma : 9 août 2023 – durée : 1H39

PARAMOUNT PICTURES ET NICKELODEON MOVIES PRÉSENTENT UNE PRODUCTION POINT GREY

RÉALISÉ PAR

JEFF ROWE

CO-RÉALISÉ PAR

KYLER SPEARS

D’après les personnages des Tortues Ninja créées par Peter Laird et Kevin Eastman

PRODUIT PAR

SETH ROGEN, EVAN GOLDBERG, JAMES WEAVER

PRODUCTEURS EXECUTIFS

Ramsay McBean, Josh Fagen

Tout a commencé par un dessin : la genèse des Tortues Ninja