“Idéfix et le druide” : le tome 5 de la BD sortira le 20 septembre 2023

Astérix : bande-dessinée la plus vendue au monde avec 393 millions d’exemplaires écoulés, est né en 1959 sous le coup de crayon d’Albert Uderzo et le scénario de René Goscinny. Le premier album sortait en juillet 1961 et aujourd’hui, les aventures de nos amis Gaulois se racontent en 39 tomes, dont le dernier, “Astérix et le Griffon”, est sorti en octobre 2021. Le 20 septembre 2023 sortira le tome 5 des aventures des deux plus célèbres Gaulois : “Idéfix et le druide”.

La première rencontre entre Idéfix et Panoramix

Le saviez-vous ? Avant que notre petit chien blanc préféré tombe nez-à-truffe avec ses futurs acolytes Astérix et Obélix (dans Le Tour de Gaule, paru en 1965), Idéfix et ses amis ont eu la chance de rencontrer un autre personnage du village des Irréductibles. Et pas des moindre !

Le célèbre Druide Panoramix sera mis à l’honneur dans le cinquième tome de cette formidable saga canino-gauloise, dans laquelle Idéfix et ses amis poursuivent leur mission : résister dans la joie et l’alégresse à l’envahisseur romain dans les rues de la cité lutécienne !

Et pour la première fois dans l’histoire de cette saga, les Editions Albert René proposent aux lecteurs déjà impatients un album composé d’une unique histoire, complète et originale ! Humour, aventure, potion magique et bagarres seront bien sûr au rendez-vous

Pour la toute première fois, les Éditions Albert René publieront une histoire complète et originale sur la première rencontre entre Idéfix et Panoramix, avant même que notre chien préféré ne rencontre Astérix et Obélix dans Le Tour de Gaule. Dans ce cinquième tome, Idéfix et le Druide, écrit par le scénariste Matthieu Choquet, nous retrouverons de nombreux personnages de l’univers d’Astérix… Comme vous l’aurez sûrement déjà deviné, nos amis Panoramix ainsi qu’Amnésix (déjà aperçu en 1964 dans Le Combat des Chefs), seront de la partie !

Ce cinquième opus, illustré par le talentueux Philippe Fenech, apporte un éclairage nouveau sur Idéfi x et ses amis, qui devront faire preuve de courage et de ruse pour résoudre le terrible mystère qui plane au-dessus de Lutèce. En effet, à la nuit tombée, une étrange créature rôde dans les rues de la ville et chaque matin de nouveaux chiens disparaissent… Vous tremblez déjà de peur ? Pas d’inquiétude, notre chien préféré et ses amis mènent l’enquête.

Idéfix et les irréductibles voyagent

La série Idéfix et les Irréductibles connaît depuis sa création en 2021 un beau succès parmi les jeunes (et moins jeunes) lecteurs en quête d’aventures gallo-romaines et animalières ! À ce jour, la série compte 3 albums publiés, deux autres sont en préparation et le succès ne se limite pas à la Gaule ! La collection est déjà traduite dans une vingtaine de langues. Notre petit chien préféré est déjà présent dans de nombreux pays : l’Allemagne, la Belgique fl amande, l’Espagne, la Hongrie, la Pologne, la Finlande, la Grèce, la Norvège, la République Tchèque et la Slovénie, pour un tirage total de 250 000 exemplaires dans toutes les bonnes librairies européennes !