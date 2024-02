Little Rock Story : l’histoire du Rock sur scène à Bobino du 17/03 au 28/04/2024

LITTLE ROCK STORY – crédit photo : Bertrand Perrin©

LITTLE ROCK STORY se tiendra dans la salle de spectacles BOBINO, à Paris, tous les dimanches à 15H00, du 17 mars au 28 avril 2024. Une initiative intéressante à plus d’un titre et intergénérationnelle puisque le concept est de dérouler 70 ans de Rock, en partant de ses bases jusqu’à aujourd’hui, à un public en recherche d’initiation ou simplement de bons souvenirs, au travers de morceaux vintage et mythiques. Un spectacle à ne pas manquer à l’arrivée du printemps.

LITTLE ROCK STORY s’installera à BOBINO du 17 mars au 28 avril 2024, chaque dimanche à 15H00. Cette histoire du rock se déroulera durant un show d’une heure et quinze minutes, dans une ambiance forcément très Rock puisque la vocation de ce spectacle est de revenir sur l’histoire de ce style de musique, au travers de 35 morceaux légendaires, au rythme de 2 morceaux par décennie, réinterprétés par un groupe de haut vol, dont les 2 chanteurs affichent un niveau vocal professionnel qui rend encore plus crédible les reprises.

L’histoire

Un homme, campé sur une vieille caisse en bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des États-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son indispensable complice : l’électricité !

Alors que les quatre musiciens de Little Rock Story s’apprêtent à égrener quelques vieux classiques du Rock’n Roll, ils vont être tour à tour interrompus, surpris, dérangés voire mal menés par Robertson, trublion virtuel témoin des différentes époques, qui apparaît et disparaît comme bon lui semble. Depuis son écran, Robertson prend le public à parti, houspille le chanteur, car sur le rock il en connaît un rayon : c’est lui, le Rock en personne !

75 années de Rock

Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous les styles, du rockabilly au pop-rock, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, The Clash, Metallica… Au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences, ses codes, c’est une véritable expérience Rock, dans sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story invite le spectateur à vivre en famille.

Un concert- spectacle intergénérationnel avec l’énergie du rock savamment pimenté d’humour au cours duquel néophytes comme spécialistes, jeunes comme adultes (re)découvriront L’HISTOIRE DU ROCK !

DISTRIBUTION

Un spectacle musical de

Claude Whipple

Mise en scène

Olivier Prou

Son

Nicola Bouchillou

Lumières

Mathieu Le Parc

Artistes

Claude Whipple (guitare, chant)

Nicolas Liesnard (guitare, clavier, chœurs)

Vincent Benoist (basse, chœurs)

Romain Piot (batterie, chœurs)

Liste des morceaux interprétés sur scène

Me and the Devil (1938) – Robert Johnson

Hoochie Coochie Man (1954) – Muddy Waters

Jailhouse Rock (1957) – Elvis Presley

Johnny B Goode (1957) – Chuck Berry

Ticket to ride (1965) – Beatles

You really got me (1964) – The Kinks

Satisfaction (1965) – Rolling Stones

Purple Haze (1967) – Jimi Hendrix

Smoke on the Water (1972) – Deep Purple

Riff medley

Iron Man (1975) -Black Sabbath

Day tripper (1965) -Beatles

La grange (1973) – ZZ Top

Voodoo Child (1968) – Jimi Hendrix

Stairway to Heaven (1971) – Led Zeppelin

Are you gonna go my way (1993) – L. Kravitz

Beat it (1982) – Michael Jackson

Whole lotta Love (1969) – Led Zeppelin

Communication Breakdown (1969) – Led Zeppelin

Back in Black (1980) – AC/DC

Rock This Way (1986) – Aerosmith + Run DMC

Bombtrack (1993) – Rage against the machine

Highway to Hell (1979) – AC/DC

Should I stay or should I go (1981) -The Clash

Enter Sandman (1991) – Metallica

Meltingpot medley

Purple rain (1984) – Prince

Walking on the moon (1979) – The Police

Anotherone bites the dust (1980) – Queen

Da Funk (1997) – Daft Punk

Jump (1983) – Van Halen

Enola Gay (1980) – EMD

Locked out of Heaven (2012) – Bruno Mars

Give it away (1991) – Red Hot Chili Peppers

Seven nation Army (2003) – Whitestripes

I love rock & roll (1982) – Joan Jett

Life on Mars – David Bowie

Adresse

BOBINO

14-20 rue de la Gaité – 75 014 PARIS.

Tarifs

De 16 à 42 euros.

À partir de 6 ans.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.



