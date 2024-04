Le 8 avril 2004, KILL BILL 2 sortait aux États-Unis

Le 8 avril 2004, le monde du cinéma était secoué par la sortie de « Kill Bill Vol. 2 », la deuxième partie de l’épique saga réalisée par Quentin Tarantino. Vingt ans plus tard, ce film continue d’exercer une fascination sur les cinéphiles du monde entier, grâce à son mélange unique d’action, d’humour noir, et de références cinématographiques.

Une suite attendue

« Kill Bill Vol. 2 » fait suite au premier volet, sorti quelques mois plus tôt, en 2003. Dans ce premier opus, nous suivons l’histoire de Beatrix Kiddo, jouée par Uma Thurman, une ancienne tueuse à gages qui cherche à se venger de son ancien employeur, Bill, interprété par David Carradine, et de son équipe de tueurs. Le premier film se concentre principalement sur les premières étapes de cette quête de vengeance, tandis que le deuxième volet approfondit les motivations des personnages et offre une conclusion épique à l’histoire.

Genèse et réalisation

La genèse de « Kill Bill » remonte aux années où Tarantino travaillait sur « Pulp Fiction« . L’idée d’un film d’arts martiaux avec une protagoniste féminine était déjà présente dans l’esprit du réalisateur. Tarantino a puisé dans ses influences cinématographiques variées, allant des films de kung-fu hongkongais aux westerns spaghetti, pour créer un univers visuellement captivant et rempli de personnages mémorables.

Le réalisateur a de nouveau fait appel à son style distinctif, mêlant dialogues ciselés, scènes d’action stylisées et bande-son soigneusement sélectionnée (Tarantino a fait appel à son ami de toujours : Robert Rodriguez, mais également à Ennio Morricone ou Johny Cash) pour créer une expérience cinématographique immersive et inoubliable.

Succès et impact

Dès sa sortie, « Kill Bill Vol. 2 » a été acclamé par la critique et le public. En France, le film a enregistré 1 430 000 entrées et réalisé 152 159 461 millions de $ de recettes dans le monde (“Kill Bill 1” a fait 180 949 045 $ de recettes dans le monde et 1 877 178 d’entrées en France). Les fans ont salué la performance de l’actrice Uma Thurman dans le rôle de Beatrix Kiddo, ainsi que la direction artistique et la maîtrise technique de Tarantino. Le film a été salué pour sa capacité à mêler différents genres tout en restant fidèle à l’esthétique caractéristique de son réalisateur.

Au box-office, « Kill Bill Vol. 2 » a également connu un grand succès, réalisant des recettes impressionnantes dans le monde entier. Ce succès commercial a confirmé la position de Tarantino en tant que l’un des réalisateurs les plus influents de sa génération.

Les Acteurs et actrices iconiques

Outre Uma Thurman et David Carradine, le film met en vedette un casting impressionnant, comprenant des talents tels que Michael Madsen, Daryl Hannah, Lucy Liu, et Vivica A. Fox. Chaque acteur apporte sa propre touche à l’univers de « Kill Bill », contribuant à créer des personnages inoubliables et emblématiques.

Héritage et impact culturel

Vingt ans après sa sortie, « Kill Bill Vol. 2 » continue de captiver de nouveaux publics et reste un sujet de fascination pour les cinéphiles du monde entier. Son influence se fait sentir dans de nombreux domaines de la culture populaire, de la musique aux jeux vidéo, en passant par la mode et l’art.

Y aura-t-il un “KILL BILL 3” ?

Après de nombreuses rumeurs et une fausse bande-annonce (voir ci-dessous), Quentin Tarantino a tranché en juillet 2023 lors d’une déclaration à la presse, en confirmant définitivement qu’il n’y aurait pas de suite à KILL BILL 2. L’histoire s’arrête donc avec la mort de BILL. Le dixième et dernier film de Tarantino traitera d’un tout autre sujet.



« Kill Bill Vol. 2 » reste un pilier du cinéma d’action contemporain et un témoignage de l’ingéniosité et de la créativité de Quentin Tarantino en tant que réalisateur. Vingt ans après sa sortie, ce film continue de fasciner et d’inspirer, confirmant son statut de classique moderne du cinéma.

KILL BILL 2

Date de sortie USA : 8 avril 2004 – durée : 2h 15min – genre : arts martiaux, thriller – réalisateur : Quentin Tarantino – casting : Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Lucy Liu, Viviva A.Fox, Daryl Hannah.

