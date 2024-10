“Josey Wales hors-la-loi“ ce soir à 21H00 sur ARTE

La chaîne ARTE diffusera ce soir dimanche 29 septembre 2024 à 21H00 le western Josey Wales – hors-la-loi. Réalisé par Clint Eastwood, il s’agit là du deuxième film dirigé par le dernier géant d’Hollywood. Le thème principal : la vengeance, est un sujet cher à Clint Eastwood, qui tient également le rôle principal du film. Un bon vieux western à ne pas manquer.

ARTE nous habitue à diffuser de nombreux classiques du cinéma, français et international. La chaîne laisse également une large place à un genre connu de tous : le western. Ce soir, c’est le film Josey Wales – hors-la-loi qui sera à l’antenne, à partir de 21H00 tapantes, ARTE étant la rare chaîne à respecter ses horaires et à ne pas nous prendre pour des crétins qu’on assomme de publicités.

Synopsis du film

Tandis que la guerre de Sécession fait rage, des bandes de brigands armées par les deux camps pillent, violent et brûlent tout sur leur passage. Josey Wales, humble cultivateur, doit enterrer sa femme et son fils près des ruines fumantes de sa ferme, après avoir échoué à les soustraire aux griffes du capitaine Terrill et de ses hommes. Aveuglé par la douleur, il décide d’abandonner la houe pour le colt et rejoint une bande rivale soutenue par les sudistes. Au sortir de la guerre, après avoir vu sa troupe, à qui l’amnistie avait été promise, se faire massacrer par les mitrailleuses des unionistes, Wales prend la route et tente de refaire sa vie, traqué par des chasseurs de prime et le sanguinaire capitaine Terril.

Spirale de la violence

Clint Eastwood aimait tellement le livre de Forrest Carter qu’il a lui-même acheté les droits et produit Josey Wales hors-la-loi, avant de remplacer le réalisateur initialement désigné (Philip Kaufman) à la suite de divergences artistiques. Le jeune cinéaste apprendra plus tard que l’auteur de la saga, qui s’était fait passer pour un poète cherokee, était ségrégationniste et membre du Ku Klux Klan. Aucun racisme toutefois dans cette fable sèche qui narre le basculement d’un simple cultivateur dans la violence armée, et sa quête de rédemption après les années de guerre. Le film contient en germe toutes les qualités qu’Eastwood développera dans sa filmographie par la suite : subtilité, économie des dialogues et magnificence des plans, héritées de son amour des westerns des vieux maîtres.

Josey Wales hors-la-loi fait également la part belle à une facette de la guerre de Sécession peu explorée par Hollywood : les ravages commis par des criminels armés aussi bien par le Nord que par le Sud, à l’image du plus connu d’entre eux, William Quantrill. Une histoire d’hommes happés dans la spirale de la violence, thématique chère au cœur de « Clint ».

Anecdote

À noter que dans Josey Wales hors-la-loi, on retrouve deux membres de la famille de Clint Eastwood ; tout d’abord son fils qui se retrouvait pour la première fois devant une caméra : Kyle Eastwood, mais qui choisira une brillante carrière de jazz man et Sondra Locke, l’ex-épouse de monsieur Eastwood, dans le rôle de Laura Lee. Kyle Eastwood joue le fils de Clint Eastwood au début du film, mais il n’est pas crédité au casting.

Josey Wales hors-la-loi

Genre : western

Réalisateur : Clint Eastwood

Sortie : 1976

Casting : Clint Eastwood, Sondra Locke, Dan George, Bill McKinney, John Vernon, Paula Trueman, Sam Bottoms, Geraldine Keams, Woodrow Parfrey, Joyce Jameson, Sheb Wooley, Royal Dano, Matt Clark, John Verros, Will Sampson, William O’Connell, John Quade, Frank Schofield, Buck Kartalian, Len Lesser, Doug McGrath, John Russell, Charles Tyner, Bruce M. Fischer, John Mitchum, John Davis Chandler, Tom Roy Lowe, Clay Tanner, Robert F. Hoy, Madeleine Taylor Holmes, Erik Holland, Cissy Wellman, Faye Hamblin, Danny Green, Kyle Eastwood.

Pays de production : Etats-Unis

Durée : 2h15mn

Diffusion sur ARTE le dimanche 29 septembre 2024 à 21H00.



