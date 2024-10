“Marcello Mastroianni, L’aimable star” : en librairie le 24 octobre 2024

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marcello Mastroianni (né le 28/09/1924 à Fontana Liri, Italie), le livre Marcello Mastroianni, Il divo gentile (Marcello Mastroianni, L’aimable star) de Barbara Rossi est publié en France par les éditions Gremese.

Le centenaire de la naissance de Mastroianni

Critique et essayiste de cinéma et collaboratrice de la célèbre revue Cineforum, Barbara Rossi a collaboré en tant que media educator à la section didactique du Musée du Cinéma de Turin et de la Cinémathèque de Bologne. Elle a déjà dirigé et écrit des livres sur des personnalités liées au monde du cinéma, dont Anna Magnani, un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood (2015) et Edgar Reitz. Uno sguardo fatto di tempo (2019).

Pour le centenaire de la naissance de l’acteur italien Marcello Mastroianni, l’autrice revient en librairie avec une biographie qui retrace l’existence et la carrière artistique du grand interprète, avec le regard attentif du critique mais aussi avec l’attention affectueuse de celui qui vit un merveilleux voyage à travers des époques, des saisons cinématographiques, des affections et des amours différentes mais toujours passionnantes.

Un talent aux multiples facettes

Mastroianni, l’un des acteurs les plus connus au monde, a joué dans plus de 140 films des genres les plus divers : de la comédie sentimentale au drame, de la satire de mœurs au film historique, du thriller au grotesque. Internationalement reconnu grâce à La Dolce Vita (1960) et à Huit et demi (1963) de Federico Fellini ? une sorte d’alter ego cinématographique, Mastroianni a démontré, au cours de cinq décennies, un talent aux multiples facettes qui illumine son jeu de nuances et de sous-entendus.

En témoignent des films aimés de tous et célèbres comme Le Bel Antonio (Bolognini, 1960), Mariage à l’italienne (De Sica, 1964), Drame de la jalousie (Scola, 1970), La Grande Bouffe (Ferreri, 1973), Une journée particulière (Scola, 1977), La Cité des femmes (Fellini, 1980), Ginger et Fred (Fellini, 1985), L’Apiculteur (Angelopoulos, 1986), Les Yeux noirs (Mikhalkov, 1987), Le Pas suspendu de la cigogne (Angelopoulos, 1991), Pereira prétend (Faenza, 1995), jusqu’à la dernière et poignante interprétation théâtrale de Le ultime lune (1996), son adieu artistique définitif.

Avec l’idée que la mémoire, comme le rappelait Mastroianni lui-même dans Voyage au début du monde (de Oliveira, 1997), sa dernière apparition sur grand écran, est finalement ce qui donne un sens à la vie et à l’action ; et que c’est toujours, comme le chantait Rabagliati à la mémoire de Marcello, devenu vieux, “l’horloge du cœur” qui marque le temps.

Un métier merveilleux

“Je ne veux pas paraître snob, mais j’apprécie beaucoup le terme utilisé par les Français pour dire « jouer », ils disent « giocare » en italien. C’est un métier merveilleux : on vous paie pour jouer”. C’est ainsi que Mastroianni parlait de sa relation avec le cinéma, entre rêve et réalité, entre l’art de l’acteur comme jeu, comme véhicule vers de nouveaux mondes fantastiques ou illusoires (d’où la très longue collaboration avec F. Fellini) et, au contraire, comme fascination de la réalité perçue dans toute sa crudité grotesque (les films réalisés par M. Ferreri), Mastroianni a incarné dans le cinéma italien et international une nouvelle figure de star, séduisante mais peu sûre d’elle, voire fragile.

Son élégance et son raffinement, accompagnés d’une autodérision souvent féroce et d’un sens aigu de ses propres limites, ont fait de Mastroianni un personnage qui échappe à toute comparaison et un modèle pour tous les autres acteurs.

