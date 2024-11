“Culte” : la série qui explique le phénomène Loft Story, à ne pas manquer, sur Prime Video.

Photo : l’actrice Marie Colomb, dans le rôle de Loana. Crédit photo : Fanta Kaba©/Prime Video.

Avril 2001 : de jeunes producteurs aux dents acérées rayant profondément le parquet ont pour objectif de proposer un programme qui fera grimper l’audience des chaînes de télévision. Très ambitieux, assoiffés de pouvoir et d’argent, ils feront tout pour dégoter LE programme novateur et miracle qui les fera entrer dans la cour des grands. Culte raconte brillamment la genèse de Loft Story, autour de fourberies, de plans machiavéliques, d’ambition maladive et d’exploitation. Retour sur les débuts de la télé-réalité avec notre avis sur Culte, que nous avons regardé dans sa totalité.

Un concept nouveau

La télé-réalité a connu son véritable envol en France en 2001 avec le lancement d’une émission devenue emblématique : Loft Story. Diffusée sur M6 à partir du 26 avril et jusqu’au 5 juillet 2001, elle marque le début d’une ère où des anonymes deviennent des stars du jour au lendemain. Le concept, alors inédit, repose sur une idée simple : enfermer un groupe de candidats dans une maison isolée, les filmer 24 heures sur 24, et les laisser interagir, se confronter et créer des alliances, le tout sous l’œil constant des caméras. Le public, via des votes, décide qui reste et qui quitte l’aventure.

L’émission est née d’une volonté de faire entrer le quotidien à la télévision, sous une forme brute et sans filtre, mais elle se heurte vite à des critiques. Ce concept a fasciné autant qu’il a divisé. Beaucoup y ont vu une expérience sociologique, tandis que d’autres n’y voyaient qu’un moyen facile d’attirer les audiences par des aspects parfois provocateurs. Loft Story devient ainsi la première télé-réalité en France diffusée en grande audience (“Aventures sur le net” diffusée depuis le 8 janvier 2001 sur la chaîne de TNT payante TF6 étant dans la réalité le premier programme de ce type), et si le succès est colossal, les polémiques ne manquent pas : manipulation des images, exploitation des candidats, invasion de la vie privée… Ces points d’ombre ne font qu’accentuer la curiosité et l’addiction du public, marquant à jamais la télévision française et posant les bases de ce qui deviendra un genre de divertissement à part entière.

Loft Story marque également les débuts de Benjamin Castaldi comme présentateur TV. Mais dans la série Culte, son rôle est véritablement minimisé et mis en retrait.

La télé-réalité prend le relais sur d’autres chaînes : un succès permanent

Avec le succès immédiat de Loft Story, d’autres chaînes se sont empressées de proposer des concepts similaires. TF1 lance Star Academy en 2001, mélangeant la télé-réalité et le concours musical. Cette émission devient elle aussi un phénomène, propulsant des jeunes artistes inconnus au rang de célébrités et consolidant l’image de la télé-réalité comme tremplin vers la célébrité.

D’autres émissions suivent, comme Koh-Lanta, qui amène l’aventure et la survie sous l’œil des caméras, et La Ferme Célébrités, qui introduit le concept de célébrités confinées et filmées. Ces programmes exploitent tous les aspects de la vie humaine ; amitié, conflit, romance, compétition pour captiver le public. Le phénomène de la télé-réalité devient alors multiforme, diversifiant ses formats, ses thèmes, et devenant omniprésent sur les écrans. Bien que ces émissions continuent de rencontrer un grand succès, elles n’échappent pas à des critiques répétées, souvent axées sur la manipulation des candidats et le sensationnalisme.

La Série “Culte” sur Prime Video : une exploration de la face cachée de la télé-réalité

Depuis le 18 octobre, Prime Video propose une série audacieuse, sobrement intitulée “Culte”. Cette fiction propose une plongée intense dans les coulisses de la télé-réalité en exposant ses mécanismes et ses excès. Avec une création de Matthieu Ruamni et Nicolas Slomka, “Culte” rassemble un casting impressionnant : les acteurs principaux incluent Nicolas Briançon, dans le rôle d’un producteur sans scrupules, César Domboy dans celui de son associé qui voudrait bien être calife à la place du calife (et qui n’est pas sans rappeler un certain Yann Barthès), Marie Colomb, jouant avec brio Loana, ancienne candidate et gagnante du premier Loft Story ayant perdu pied, Anaïde Rozam, excellente dans le rôle d’Isabelle, incarnation d’Alexia Laroche Joubert, la véritable productrice de Loft Story, Cheffe de projet sur Loft Story dans la série et prête à tout pour réussir.

Fiche technique de CULTE

• Titre : CULTE

• Genre : Drame, Satire

• Créateurs : Matthieu Ruamni et Nicolas Slomka

• Réalisation : Louis Farge

• Durée : 6 épisodes de 50 minutes

• Acteurs principaux : Nicolas Briançon, César Domboy, Marie Colomb, Anaïde Rozam.

• Date de diffusion : 18 octobre 2024

• Plateforme : Prime Video

Cette série propose une vision crue et fascinante de l’envers du décor de la télé-réalité, révélant les pièges dans lesquels tombent les candidats et les limites de leurs rêves de gloire. En plus de mettre en lumière la manipulation médiatique, Culte explore aussi le rôle de la société et du public dans ce mécanisme, en montrant comment le désir de célébrité devient un piège pour les participants, transformés en marionnettes par des producteurs plus soucieux de leur carrière que du bien-être de leurs candidats.

Une série magistralement réussie

Culte s’impose comme une œuvre marquante de cette fin d’année. Avec des performances saisissantes, Nicolas Briançon incarne un producteur manipulateur, froid et calculateur, tandis qu’Anaï de Rozam (Isabelle, la Cheffe de projet) et Jacqueline Corado (responsable du casting) livrent des interprétations touchantes de personnages pris au piège de la notoriété. La série excelle à capturer l’époque des débuts de la télé-réalité, avec des décors et une ambiance immersive, rappelant les codes et les excès des émissions qui ont façonné cette ère.

La critique est unanime : Culte est une série brillamment réussie, réussissant non seulement à divertir mais à pousser le spectateur à réfléchir sur les valeurs et les dérives de la télévision contemporaine. La série ne manque pas de montrer à quel point les candidats sont instrumentalisés, exposant le cynisme et les dangers d’un milieu où l’audimat prime souvent sur l’éthique.

Crédit photo : Fanta Kaba©/Prime Video