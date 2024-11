Freddy Krueger fête ses 40 ans

Le 9 novembre 2024 marque les 40 ans d’une icône de l’horreur : Freddy Krueger. Apparu pour la première fois à l’écran dans le film Les Griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street) sorti aux États-Unis le 9 novembre 1984, ce personnage cauchemardesque a redéfini le genre du film d’horreur, inspirant la crainte et la fascination. Incarné par l’acteur Robert Englund, Freddy Krueger a traversé les décennies, devenant une figure emblématique et incontournable du cinéma d’horreur.

La genèse du personnage

Freddy Krueger est né de l’imagination fertile de Wes Craven, réalisateur et scénariste, qui voulait créer un personnage distinctement terrifiant. Inspiré par des articles de presse sur des jeunes souffrant de cauchemars intenses ayant entraîné leur mort subite, Craven a cherché à exploiter cette peur universelle du sommeil et des cauchemars. Freddy Krueger n’est pas un tueur en série ordinaire : il attaque ses victimes dans leurs rêves, rendant ses crimes presque inévitables et ancrant la terreur dans le subconscient. La peau brûlée, le pull rayé rouge et vert, le chapeau et surtout son gant équipé de griffes métalliques sont devenus les symboles de cet être maléfique qui traque les adolescents sans pitié.

La sortie et le synopsis du premier film

Les Griffes de la nuit, sorti en 1984, a captivé le public avec son concept unique. Le film suit un groupe d’adolescents hantés par le même cauchemar : un homme au visage brûlé et aux griffes acérées les traque dans leurs rêves. Nancy Thompson, l’une des adolescentes, réalise progressivement que cet homme n’est pas qu’une simple hallucination, mais bien un être capable de les tuer dans la réalité en les attaquant dans leur sommeil. Elle découvre peu à peu que Freddy Krueger était un criminel tué par les parents du quartier, revenant d’entre les morts pour se venger à travers les rêves de leurs enfants.

Le succès et les suites

Le film, produit avec un budget modeste de moins de 2 millions de dollars (1,8 million exactement), connaît un succès retentissant et rapporte plus de 25 millions de dollars au box-office américain et 57 millions de dollars dans le monde. Ce triomphe lance une série de suites : Freddy, Chapitre 2 : La Revanche de Freddy (1985), Les Griffes du cauchemar (1987), Le Cauchemar de Freddy (1988), L’Enfant du cauchemar (1989), La Fin de Freddy : L’Ultime Cauchemar (1991), Freddy sort de la nuit (1994), ainsi que le crossover Freddy contre Jason (2003) et le reboot Les Griffes de la nuit (2010). Chaque opus explore de nouveaux aspects de l’univers de Freddy, ajoutant des éléments de mythe et d’horreur qui fidélisent les fans et contribuent à l’évolution du personnage.

Dans chaque film, c’est l’acteur américain Robert Englund qui interprète Freddy Krueger, excepté dans le reboot « Les Griffes de la nuit” réalisé par Samuel Bayer et sorti en 2010, où l’acteur américain Jackie Earle Haley enfile le costume de Kruegger. À noter que dans le premier film sorti le 9 novembre 1984 : “Les Griffes de la nuit”, Johnny Depp était au casting. Il interprétait Glen Lantz, un des adolescents du film. “Les Griffes de la nuit” est également le premier film dans lequel Johnny Depp apparait.

L’Impact de Freddy sur le monde du cinéma d’horreur

Freddy Krueger a transformé la façon dont le cinéma d’horreur traite le concept de tueur en série surnaturel. Là où d’autres personnages de films d’horreur se contentaient d’être silencieux et d’incarner une menace physique, Freddy se démarque par son humour noir, ses provocations et son attitude théâtrale. Il est aussi l’un des premiers antagonistes à transcender la frontière du monde réel en s’insinuant dans l’esprit des spectateurs via leurs propres cauchemars, ce qui confère à la série une puissance psychologique unique.

Freddy a également ouvert la voie aux effets spéciaux créatifs dans le cinéma d’horreur. Les séquences de rêves ont permis d’expérimenter des effets visuels impressionnants pour l’époque, accentuant le caractère surréaliste et terrifiant des confrontations avec Freddy. Ces innovations techniques ont contribué à l’impact culturel de Les Griffes de la nuit et ont influencé d’autres franchises d’horreur.

La trace indélébile de Freddy Krueger

Quarante ans après sa première apparition, Freddy Krueger continue de fasciner. Son image a infiltré la culture populaire, inspirant des jouets, des costumes, des parodies et même des références dans des œuvres de fiction au-delà du cinéma d’horreur. Robert Englund est resté inextricablement lié à ce rôle, incarnant le personnage avec un charisme unique qui a solidifié la place de Freddy dans l’histoire du cinéma. La franchise Les Griffes de la nuit a non seulement redéfini le genre de l’horreur, mais elle a également donné aux rêves eux-mêmes un nouveau rôle dans l’imaginaire collectif : celui d’un terrain de chasse où le danger rôde.

Freddy Krueger n’est pas simplement un personnage de film : il est devenu le symbole de cette frontière où la réalité et les cauchemars se confondent, effrayant les spectateurs et les incitant, chaque nuit, à bien réfléchir avant de s’endormir.

Pour ses 40 ans, ce bon vieux Freddy mérite bien une petite comptine non ? Les fans la reconnaitront :

Une, deux, Freddy te coupera en deux

Trois, quatre, remonte chez toi quatre à quatre

Cinq, six, n’oublie pas ton crucifix

Sept, huit, surtout ne dors pas la nuit

Neuf, dix, Freddy est caché sous ton lit !!!

Un, deux, voilà Freddy l’affreux

Trois, quatre, attention il va te battre

Cinq, six, saisie-toi vite d’un crucifix

Sept, huit, reste éveillé toute la nuit

Neuf, dix, si tu t’endors s’en est fini !!!!

Crédit photo : Pete Sheffield©