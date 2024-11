Leica Camera AG célèbre l’anniversaire des 70 ans du Leica M

Iconique et plus vivant que jamais : Lorsque le Leica M3 a été présenté il y a exactement sept décennies, marquant le début du système M qui existe encore aujourd’hui, un nouveau chapitre de l’histoire de la photographie s’est ouvert. Lancé en 1954, le Leica M3 a établi des normes avec son télémètre unique et le système M a été continuellement développé au cours des décennies qui ont suivi : le légendaire Leica M6 a intégré la mesure de l’exposition ; d’autres modèles Leica MP ont été spécialement conçus pour la photographie de presse ; le Leica M9 a été le premier appareil photo numérique à télémètre plein format ; et le M (Type 240) a été le premier à utiliser un capteur CMOS et a également été le premier modèle produit en série sans fenêtre pour éclairer les cadres du viseur. Le Leica M Monochrom a révolutionné la photographie numérique en noir et blanc ; le Leica M-D a été le premier M numérique à offrir une véritable sensation analogique, en renonçant à l’écran ; le modèle actuel, le M11, permet un accès direct à la batterie et dispose d’un capteur triple résolution avec une résolution de 60, 36 et 18 mégapixels. Le système Leica M est resté à la fois très compatible et évolutif.

Un appareil apprécié des meilleurs photographes

Par exemple, le Leica M11-P est le premier appareil photo au monde capable de vérifier l’authenticité des images numériques grâce à la Content Authenticity Initiative (CAI). Cette attention portée aux caractéristiques essentielles, combinée à la perfection du savoir-faire de Leica, garantit la qualité et la cohérence des valeurs qui sont au cœur de l’identité de la marque. « La qualité et le savoir-faire des matériaux, la précision de chaque mouvement, le doux déclic du déclencheur et la clarté visuelle du viseur se combinent pour créer une expérience qui va bien au-delà de la simple prise de vue », déclare Mark Shipard, responsable du design chez Leica Camera AG.

Le Leica M a été et est toujours un appareil photo apprécié par les meilleurs photographes, qui l’utilisent pour des travaux autres que le photojournalisme et le documentaire. En fait, un M est toujours décrit comme un moyen d’exprimer la liberté artistique et la vision individuelle. D’innombrables moments importants n’auraient jamais été capturés sans un Leica M et leur caractère poignant n’aurait jamais été mis en évidence sans l’impact de photographies puissantes et influentes sur le plan culturel. Tous ces points sont des raisons suffisantes pour que Leica Camera AG célèbre les sept décennies du Leica M.

« La beauté du Leica M est qu’il est si petit et donc discret et pratique à utiliser. Même lorsque les gens me voient l’utiliser, ils ne sont pas effrayés. Ils ne me voient pas comme un paparazzi, mais comme un artiste », explique le photographe de rue Matt Stuart, né à Londres.

L’édition « 70 Ans du Leica M » plaquée platine, limitée à 250 exemplaires

L’édition « Leica M Edition 70 » a été produite pour marquer cet anniversaire. Il s’agit d’un objet de collection unique par excellence, et pas seulement pour les puristes exigeants : avec une édition limitée à 250 exemplaires, l’édition spéciale plaquée platine allie l’élégance classique à la précision artisanale, le design emblématique du légendaire Leica M3 à la technologie de pointe du système M de Leica.

Composé d’un appareil photo argentique Leica M-A, d’un objectif Leica APO-Summicron-M50 f/2 ASPH., d’un système mécanique d’armement rapide Leicavit M et d’un conteneur pour film unitaire, le tout plaqué platine, le « Leica M Edition 70 » n’est pas seulement un merveilleux hommage à l’histoire du système Leica M, mais aussi un investissement parfait dans l’avenir de la photographie analogique. La combinaison d’un design intemporel et d’un savoir-faire éprouvé, ainsi que le luxueux revêtement en platine, font de ce set d’édition un objet de convoitise pour les photographes et collectionneurs exigeants.

Disponible dans les Leica Stores et une sélection de Leica Boutiques

Edition Spéciale plaquée platine boitier Leica M-A argentique avec Leica APO-Summicron-M50f/2 ASPH., Leicavit M, et un conteneur pour film unitaire

Prix de vente 22 500,00 € TTC.





Pour accompagner cette édition et marquer davantage les 70 ans du M, Leica publié également un ouvrage sobrement intitulé “Leica M”

Le livre « Leica M » est également publié en l’honneur de ses 70 premières années. L’histoire du système Leica M est présentée sur plus de 250 pages, avec des essais perspicaces, des photographies légendaires, des documents d’archives rarement montrés et une vue d’ensemble des appareils photo M produits à ce jour. Le résultat final est un hommage impressionnant, qui dépeint de manière vivante et sous tous les angles la complexité et les nombreuses strates du développement du système M de Leica au cours de ses 70 années d’existence.

Ce livre est aussi un grand merci à tous ceux qui ont travaillé avec le M et sur le M : photographes, employés, clients et amis de ce que nous appelons « la famille Leica » », résume le Dr Andreas Kaufmann, président du conseil de surveillance de Leica Camera AG.

Le livre « Leica M » sera disponible dans les magasins Leica, la boutique en ligne Leica, la boutique en ligne LFI (Leica Fotografie International) et chez certains revendeurs agréés à partir du 5 novembre 2024. Le prix de vente est de 49,00 € TTC.

Crédit photo : Leica©