Peaky Blinders à la Scène Musicale du 11 au 30 mars 2025

Alors que se tourne actuellement le film Peaky Blinders, Fimalac Entertainment annonce la venue à Paris en 2025 du spectacle Peaky Blinders : The Redemption of Thomas Shelby, adaptation de la série télévisée mythique écrite par le génial Steven Knight, dans une mise en scène et une chorégraphie de Benoit Swan Pouffer, directeur artistique du Rambert dance.

La série jouée en live

Du 11 au 30 mars 2025, le public français pourra découvrir cette adaptation spectaculaire de l’histoire des Peaky Blinders, interprétée par 18 danseuses et danseurs du Rambert dance, la plus ancienne compagnie de danse de Grande Bretagne.

Intrigues, luttes, trahisons, séductions, le spectacle offre une plongée à couper le souffle au cœur de l’Angleterre des années 20. Décors, costumes et bande son de Roman GianArthur reprenant des morceaux emblématiques de la série jouée en live (Nick Cave and The Bad Seeds, Radiohead, Anna Calvi, Black Rebel Motorcycle Club) transportent le public dans la singulière histoire de la famille Shelby.

S’ouvrant sur les tranchées des Flandres, le spectacle raconte l’histoire de Thomas Shelby avec comme toile de fond, la ville industrielle de Birmingham au lendemain de la première guerre mondiale. Alors qu’il construit l’empire Shelby, Thomas tombe sous l’emprise de la mystérieuse Grace, agent secret dont la mission est d’infiltrer son organisation criminelle.

Inquiétants, glamours, intenses et haletants, les tableaux s’enchainent dans un rythme qui fait la part belle aux scènes d’amour comme aux bagarres chorégraphiées avec brio.

Déjà plus de 100 000 spectateurs conquis

La première tournée au Royaume-Uni en 2022 a été un succès retentissant, plébiscitée à la fois par les fans de longue date de la série télévisée et par un nouveau public découvrant pour la première fois l’univers des Peaky Blinders. C’est le plus gros succès public du Rambert dance depuis sa création en 1926.

Peaky Blinders, la série

Créée par Steven Knight en 2013 et diffusée à l’origine sur la BBC, la série Peaky Blinders est devenue en quelques années un véritable phénomène générationnel. En France, le programme a d’abord été diffusé sur Arte avant d’élire domicile sur Netflix, sur laquelle elle est disponible en intégralité. Les deux premières saisons sont également visibles sur Amazon Prime Video.

Informations pratiques

La scène Musicale

1 Ile Seguin Boulogne Billancourt 92100

Informations et réservation

PEAKY BLINDERS : THE REDEMPTION OF THOMAS SHELBY | Billetterie Fimalac Entertainment (fimalac-entertainment.com)

À partir de 39€

Du mardi au vendredi à 20h

Le samedi à 15h et 20h

Le dimanche à 15h



Crédit photo : Johan Persson©