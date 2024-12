Le nouvel album d’Astérix sortira le 23 octobre 2025

La sortie d’un nouvel album d’Astérix est toujours un événement national et … International ! Aujourd’hui, on apprend enfin quand sortira le prochain opus, numéro 41 de la collection. Ce sera le 23 octobre 2025. Mais on ne connait encore ni le titre, ni la destination des deux comparses gaulois.

Astérix revient en octobre 2025 avec une 41e aventure. En attendant, son scénariste Fabcaro et son dessinateur Didier Conrad lèvent un coin du voile sur cette histoire, qui conduira les irréductibles Gaulois dans un pays lointain.

Une nouvelle destination pour nos Gaulois

Un nouvel album qui emmènera Astérix et Obélix loin de Gaule, dans un pays où ils ne sont jamais allés, et qui évoquera un peu l’actualité. C’est la promesse du 41e tome des aventures des irréductibles Gaulois, dont la sortie est prévue le 23 octobre 2025.

En attendant, les facétieux Fabcaro (scénario) et Didier Conrad (dessin) ont publié une bande-annonce, sous la forme d’une planche, pour permettre aux lecteurs et aux lectrices de deviner la prochaine destination du duo le plus célèbre de la BD franco-belge.

La bande-annonce d’Astérix en BD

Après une année 2024 riche en évènements célébrant les 65 ans de nos Gaulois préférés, un record de fréquentation de nouveau battu pour le Parc Astérix avec 2,482 millions de visiteurs, et un 40e album, L’Iris blanc, qui continue de rencontrer un énorme succès avec 2,2 millions d’exemplaires vendus en français (soit une croissance de 2% par rapport au tome 39), les Éditions Albert René annoncent une année 2025 encore plus exceptionnelle avec la parution du 41e album, le 23 octobre 2025.

2025 : une année exceptionnelle pour Astérix

Mais ce ne sera pas le seul cadeau offert par nos chers irréductibles Gaulois : la série Netflix avec Alain Chabat est prévue au 1er semestre, tandis qu’Idéfix fêtera ses 60 ans. Par Toutatis et par Bélénos, que de bonnes nouvelles !

Discussion avec les auteurs

Avant de les suivre dans ce nouveau périple qui sera, à n’en pas douter, riche en gags et péripéties, et ponctué de belles rencontres et de découvertes gastronomiques, nous vous proposons, en guise d’amuse-bouche, quelques questions à Fabcaro et Didier Conrad.

Alors Fabcaro, heureux de retrouver nos irréductibles Gaulois pour ce 41e album ?

Fabcaro (scénariste) : Je suis ravi ! Quand on accompagne durant tout un album des personnages qu’on aime, on est un peu triste de les quitter. Autant dire que les retrouver pour passer à nouveau du temps avec eux, surtout sous une nouvelle forme, celle du voyage, me comble de joie ! J’ai encore pris un plaisir de gamin à les suivre dans leur histoire. Je n’ai en effet pas l’impression de faire grand-chose, je les place dans un cadre et je les laisse faire !

Justement, comment avez-vous abordé le fait de scénariser un album de voyage ? En avez-vous fini l’écriture ?

Fabcaro : J’ai d’abord cherché une destination où nos amis ne se sont jamais rendus, mais aussi un lieu où j’avais envie de m’immerger le temps de l’écriture. Il n’y a pas de raison que les personnages soient les seuls à s’amuser ! Je suis actuellement plus près de la fin du scénario que du début même si je peaufinerai le texte jusqu’à la dernière minute, avant le départ en impression.

Quels sont vos albums de voyages préférés ? Y-a-t-il des éléments qui vous ont inspiré ?

Fabcaro : Dans les albums de voyage, il y en a beaucoup que j’adore. J’aime beaucoup Astérix Légionnaire pour l’esprit de camaraderie qui s’en dégage, et surtout la galerie de personnages hilarants qu’il propose. C’est une sorte de road trip en bande, avec chacun ses caractéristiques propres. J’aime aussi beaucoup Astérix aux Jeux Olympiques, pour le regard sur les Gaulois qui font du tourisme à l’étranger, avec leurs travers un peu « beaufs ». C’est aussi le seul album qui réussit à être à la fois un album de voyage et un album presque de village, puisque tous les hommes du village participent au voyage. Même si du coup, les femmes du village nous manquent un peu.

Et vous Didier, le scénario vous a-t-il inspiré ?

Didier Conrad (dessinateur) : Tout d’abord, je suis ravi de retrouver Fabrice pour cette deuxième collaboration. Il m’a convaincu du fait qu’il est tout aussi doué pour écrire un album de village qu’un album de voyage, et oui, la destination m’a beaucoup inspiré !

À quelle étape de la création êtes-vous ?

Didier Conrad : En ce qui me concerne, cette aventure est loin d’être terminée. Je suis actuellement sur la finalisation des crayonnés et j’attaquerai ensuite l’encrage, armé de mon fidèle pinceau Winsor et Newton et de mon encre de Chine. Je prends énormément de plaisir à dessiner cet album et j’espère que le résultat final plaira aux lecteurs.

Astérix et le voyage

Ce n’est pas la première fois que nos deux héros, souvent accompagnés d’Idéfix, font leurs valises pour visiter de lointaines contrées : véritables globe-trotteurs de l’antiquité, Astérix et Obélix ont parcouru la Gaule en long, en large et en travers, et aucune frontière ne les arrête. Ils se sont notamment déjà rendus en Allemagne (Astérix chez les Goths, 1963), en Égypte (Astérix et Cléopâtre, 1965), en Angleterre (Astérix chez les Bretons, 1966), en Espagne (Astérix en Hispanie, 1969), en Suisse (Astérix chez les Helvètes, 1970), en Belgique (Astérix chez les Belges, 1979), ou plus loin en Amérique (La Grande Traversée, 1975), en Mésopotamie (L’Odyssée d’Astérix, 1981) et même en Inde (Astérix chez Rahàzade, 1987). Plus récemment, sous la plume de Jean-Yves Ferri, ils ont pu découvrir les charmes de l’Écosse (Astérix chez les Pictes, 2013), de l’Italie (Astérix et la Transitalique, 2017) et des Territoires Sarmates (Astérix et le Griffon, 2021). Combien de kilomètres nos infatigables héros vont-ils parcourir afin d’atteindre leur nouvelle destination ? Trouverez-vous la nouvelle destination de nos deux amis ? À vos paris !

Le Combat des Chefs sur Netflix

La série Astérix et Obélix – Le Combat des chefs, réalisée par Alain Chabat, arrivera sur Netflix au printemps 2025. Cette création originale, figurant parmi les séries d’animation les plus attendues de l’année, sera diffusée en simultané dans 190 pays. Un doublage dans 39 langues a été prévu, dont l’arabe, le coréen, le croate, l’hébreu, le mandarin, ou encore le télougou ! Les épisodes seront également disponibles en audiodescription dans 17 langues, et sous-titrés pour les sourds et malentendants dans 8 langues. Cette série très attendue par les fans de Gaule et d’ailleurs sera aussi l’occasion de faire rayonner encore plus le petit Gaulois à l’international !

À l’occasion de la sortie de la série animée, les Éditions Albert René rééditent également des éditions spéciales et édition luxe, affaires à suivre donc.

Retour sur l’épopée Astérix

Astérix : Une aventure légendaire qui traverse les époques

Avec le nouvel épisode attendu par des millions de fans à travers le monde, le 23 octobre 2025 et pour célébrer cet événement, revenons sur l’histoire fascinante de cette bande-dessinée iconique, depuis sa création jusqu’à son immense succès international.

La genèse d’Astérix : le rêve de deux amis

Astérix naît en 1959 de l’imagination de deux artistes français, René Goscinny (scénariste) et Albert Uderzo (dessinateur). Le duo collabore pour la première fois dans le magazine Pilote, où Astérix fait ses débuts le 29 octobre 1959. Goscinny et Uderzo cherchent à créer un héros français, ancré dans l’histoire nationale, capable de rivaliser avec les super-héros américains. Ils situent l’action à l’époque de la Gaule occupée par les Romains, un cadre original qui leur permet de mêler histoire et humour.

Dès le premier album, Astérix le Gaulois (1961), le petit village breton “qui résiste encore et toujours à l’envahisseur” devient une métaphore de la résistance et un symbole d’esprit frondeur.

Les premiers succès

Les années 1960 marquent une ascension rapide pour la série. Les albums suivants, tels que La Serpe d’or (1962) et Astérix et les Goths (1963), captivent les lecteurs par leur mélange unique d’humour, de jeux de mots et de clins d’œil à la culture contemporaine. Le personnage d’Obélix, le fidèle ami d’Astérix, devient un pilier comique grâce à sa force surhumaine et son appétit insatiable pour les sangliers.

Le succès dépasse rapidement les frontières de la France. Les albums sont traduits dans plusieurs langues dès les années 1960, rendant les aventures d’Astérix accessibles à un public mondial.

Un phénomène mondial

À ce jour, les aventures d’Astérix ont été traduites dans 111 langues et dialectes, un record pour une bande-dessinée européenne. En 2024, la série avait déjà vendu plus de 385 millions d’exemplaires à travers le monde, dont environ 150 millions en France. Chaque nouvel album est un événement littéraire. En 2019, La Fille de Vercingétorix, le 38ᵉ album, s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires en moins d’un an.

L’après Goscinny et l’héritage d’Uderzo

Le décès de René Goscinny en 1977 marque un tournant dans l’histoire de la série. Albert Uderzo décide de continuer seul et publie des albums jusqu’à sa retraite en 2009. Depuis 2013, un nouveau duo, Jean-Yves Ferri (scénariste) et Didier Conrad (dessinateur), a pris le relais avec succès, conservant l’esprit de la série tout en modernisant certains aspects.

Astérix au cinéma : une autre dimension

Astérix ne s’est pas limité aux albums. Dès 1967, le premier film d’animation, Astérix le Gaulois, est un succès. Parmi les autres adaptations animées marquantes figurent Les 12 Travaux d’Astérix (1976) et Astérix : Le Domaine des dieux (2014), ce dernier réalisé en 3D et encensé pour sa fidélité à l’esprit des albums.

Astérix a également conquis le cinéma en prises de vue réelles. Le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), réalisé par Alain Chabat, reste un jalon, avec plus de 14 millions d’entrées en France. Plus récemment, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu (2023) a continué à porter haut les couleurs de la série.

Un empire culturel

Astérix, c’est aussi un parc d’attractions situé près de Paris, ouvert en 1989, qui attire des millions de visiteurs chaque année. Le parc propose des manèges et des spectacles inspirés des albums, renforçant encore l’attachement du public à l’univers gaulois.

Un 41ᵉ album attendu

L’album N°41 promet de ravir les fans avec de nouvelles aventures drôles et épiques. Fabcaro et Didier Conrad explorent des thèmes modernes tout en préservant la recette magique : satire sociale, personnages hauts en couleur et une potion d’humour toujours aussi puissante.

Astérix, une saga intemporelle

Astérix a réussi à traverser les décennies en restant pertinent et populaire. Véritable icône culturelle, il incarne l’esprit français, la résilience face aux épreuves et l’importance de l’amitié. Avec le 41ᵉ album, Astérix prouve une fois de plus que, comme ses créateurs l’ont imaginé, “il résistera encore et toujours à l’envahisseur”.

