Miss Martinique Angélique Angarni Filopon élue Miss France 2025 : un moment historique

Crédit photo : capture d'écran-TF1

Pour la première fois depuis la création du concours Miss France en 1920, une candidate représentant la Martinique a remporté la couronne tant convoitée. Angélique Angarni Filopon, 34 ans, a été sacrée Miss France 2025 hier soir lors d’une cérémonie historique. Avec ses 1m83, cette jeune femme impose non seulement par son charisme, sa beauté et son élégance, mais aussi par son âge, devenant la candidate la plus âgée à s’être présentée et à gagner le titre.

Angélique Angarni Filopon a su captiver le jury et le public par son discours inspirant, appelant à l’égalité des chances et à la valorisation de la diversité culturelle française. Son élection marque un tournant pour le concours, déjà en pleine mutation ces dernières années.

Une histoire riche et mouvementée

Le concours Miss France, créé en 1920 sous le nom de « La Plus Belle Femme de France », a bien changé depuis ses débuts. Devenu un rendez-vous annuel incontournable, il a traversé les décennies en évoluant avec son époque. Pendant longtemps perçue comme une institution vieillissante et rigide, la cérémonie a su se réinventer pour s’inscrire dans l’air du temps, sans pour autant perdre son essence traditionnelle.

Dans les années 50 et 60, le concours était très ancré dans des valeurs conservatrices, avec des critères stricts concernant l’âge et le statut des candidates. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que Miss France a amorcé un virage vers une plus grande inclusivité, notamment en permettant à des candidates mères ou plus âgées de concourir.

Angélique Angarni Filopon illustre parfaitement cette transformation, incarnant une nouvelle vision de la femme moderne : libre, ambitieuse et fière de ses racines.

Une cérémonie réinventée : modernité et nostalgie

La cérémonie de cette édition 2025 restera dans les annales, non seulement pour l’élection historique de Miss Martinique, mais également pour sa mise en scène spectaculaire. Sous la houlette d’une nouvelle équipe de production, le show a réussi à marier modernité et côté vintage, offrant un spectacle aussi divertissant qu’élégant.

L’événement a rendu hommage aux décennies passées à travers des tableaux thématiques inspirés des années 60, 70, 80 et 90. Les Miss régionales ont défilé dans des costumes d’époque minutieusement réalisés, qui ont transporté le public dans un voyage mémorable à travers le temps. La musique, elle aussi soigneusement choisie, a renforcé l’ambiance rétro, avec des tubes emblématiques de chaque décennie joués en live par un orchestre.

Ce clin d’œil au passé a donné une dimension à la fois nostalgique et audacieuse au spectacle, séduisant les téléspectateurs de toutes générations.

Une ère nouvelle pour Miss France

L’élection de Miss Martinique symbolise plus qu’une simple victoire. Elle reflète l’évolution du concours, qui s’affirme aujourd’hui comme un véritable miroir des mutations sociales et culturelles. Alors que la cérémonie était autrefois critiquée pour son manque de pertinence, elle s’impose désormais comme un spectacle moderne, inspirant et engageant. L’occasion de lever notre chapeau à Stéphane Jarny, Directeur Artistique de la cérémonie des Miss France depuis maintenant 11 ans.

Avec Angélique Angarni Filopon à sa tête, Miss France entre dans une nouvelle ère, où la diversité, la créativité et l’audace occupent une place centrale. L’édition 2025 restera comme un tournant dans l’histoire de ce concours emblématique, prouvant que la tradition peut se réinventer sans perdre son âme.

Ci-dessous, une vidéo qui nous permet de découvrir Miss France 2025 à ses 20 ans, et aujourd’hui, grâce à Emmanuel Abété et sa chaine You Tube que vous pouvez découvrir en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : capture d'écran - TF1