Le matériel essentiel pour apprécier le cigare

Fumer un cigare est bien plus qu’un simple geste : c’est un art, une expérience sensorielle unique. Pour en profiter pleinement, il est important de disposer du matériel adéquat, qui garantit à la fois la conservation optimale de vos cigares et une expérience de dégustation agréable. Voici un tour d’horizon des indispensables pour les amateurs de cigares.

Cave à cigares, hygromètre, humidificateur, coupe-cigare, briquet à flamme bleue, cendrier cigare et étui (de préférence en cuir, bien plus élégant) : autant de matériel indispensable à la bonne conservation et pour une parfaite dégustation de votre cigare. Passons en revue les compagnons habituels du véritable amateur de cigare.

La cave à cigares : gardienne de saveurs

La cave à cigares est essentielle pour préserver la qualité de vos précieux modules. Idéalement fabriquée en bois de cèdre espagnol, le bois idéal pour conserver au mieux vos cigares, elle maintient un taux d’humidité idéal, évitant que vos cigares ne se dessèchent ou ne moisissent. Ce type de bois est reconnu pour ses propriétés absorbantes, qui favorisent une humidité constante et empêchent la prolifération de parasites.

Lorsque votre cave à cigares est réglée (le taux d’humidité idéale se situe entre 68 et 72%), pensez à retirer vos cigares de leurs tubes afin qu’ils respirent pleinement et qu’ils vieillissent plus rapidement, avant de les ranger dans la cave.

Pour les amateurs ayant une collection grandissante, investir dans une cave électrique peut être une solution pratique, offrant un contrôle précis de l’humidité et de la température.

L’hygromètre et l’humidificateur : les alliés de la conservation

Un cigare mal conservé perd toute sa saveur. L’hygromètre est l’outil qui vous permettra de surveiller le taux d’humidité dans votre cave, idéalement maintenu entre 68 et 72 %. Il existe des hygromètres analogiques pour les puristes et numériques pour ceux qui préfèrent la précision moderne.

Quant à l’humidificateur, il joue un rôle actif en diffusant l’humidité nécessaire à la bonne conservation de vos cigares. Les modèles à cristaux ou à gel sont particulièrement populaires. N’oubliez pas que la plupart des cigares viennent de Cuba, ou des Caraïbes/Amérique du Sud, lieux chargés en humidité, l’idéal pour la conservation des cigares. Cuba qui, ne l’oublions pas, produit le meilleur tabac à cigare au monde. Nous y avions rencontré Alejandro Robaina il y a quelques années (photo ci-dessous), qui nous avait accordé le privilège de fumer avec lui un Vegas Robaina sur sa terrasse, accompagné d’un excellent Ron Viejo alors que la pluie tropicale entourait la plantation d’un rideau de pluie aussi rafraichissant que puissant.

Alejandro Robaina était une institution à Cuba (il nous a quittés le 17 avril 2010, à l’âge de 91 ans). Il était le seul, l’unique, à produire son tabac de façon indépendante (un des meilleurs tabacs au monde), en famille, refusant catégoriquement le système coopératif imposé par Fidel Castro et Che Guevara après la révolution cubaine, au début de l’année 1959. Lors d’une entrevue avec Fidel Castro, Robaina lui avait indiqué que pour lui, le tabac n’était pas une affaire de coopérative, mais une affaire de famille. Et fait étonnant, Fidel avait accepté, eut égard à la participation active qu’Alejandro Robaina avait apporté à la Révolution. Et puis, Robaina était une figure de Cuba et jusqu’à sa mort, il aura reçu les enfants les plus pauvres dans sa plantation pour les aider.

Le coupe-cigare : un geste précis

Le coupe-cigare est indispensable pour une coupe nette et précise, condition essentielle pour une bonne combustion. Les modèles varient selon les préférences : guillotine simple ou double lame, coupe-poinçon ou encore ciseaux spécialisés. Veillez à toujours utiliser un coupe-cigare bien affûté pour ne pas abîmer votre module.

Le briquet à flamme bleue : une allumette moderne

Pour allumer correctement un cigare, un briquet à flamme bleue ou torche est recommandé. Ce type de briquet génère une flamme haute température, permettant une combustion uniforme sans altérer les saveurs. Les allumettes longues en bois peuvent également convenir, mais évitez les briquets classiques à essence, qui risquent de donner un goût désagréable.

Le cendrier à cigare : praticité et élégance

Un cendrier conçu spécifiquement pour les cigares est un accessoire indispensable. Doté de repose-cigares larges et profonds, il permet de poser votre module sans risquer de l’abîmer ou de le voir tomber. Ce type de cendrier assure également un espace propre et pratique pour profiter de votre cigare dans les meilleures conditions. Il existe une large sélection d’excellents modèles de cendrier cigare pour accompagner vos moments de dégustation.

Les étuis à cigares : le compagnon de voyage

Si vous aimez emporter vos cigares avec vous, un étui est incontournable. Cet accessoire protège vos modules des chocs, de l’humidité ou de la chaleur excessive. Les étuis en cuir, élégants et robustes, sont particulièrement prisés des amateurs.

Le rituel du cigare

Apprécier un cigare n’est pas uniquement une affaire de goût, c’est aussi une question de préparation et de soin. Avec le bon matériel, chaque moment passé à savourer un cigare devient une véritable cérémonie. Que vous soyez un fumeur occasionnel ou un passionné, investir dans ces accessoires essentiels enrichira votre expérience et préservera la qualité de vos modules. Alors, prêt à perfectionner votre rituel ?

Crédit photo : Pixabay et Roberto Santiáguez Portelles© (photo d'Alejandro Robaina).