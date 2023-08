La chaîne Arte diffusera ce soir le film aux 3 Oscars “La maison du lac”

La chaîne Arte diffusera ce soir le chef d’œuvre de Mark Rydell sorti en 1981 : La maison du lac. Un film primé trois fois aux Oscars avec le prix du meilleur acteur pour Henry Fonda, la meilleure actrice pour Katharine Hepburn et le meilleur scénario pour Ernest Thompson. Une véritable plongée dans l’émotion.

Synopsis du film

Ethel et Norman Thayer s’apprêtent à passer leur quarante-huitième été dans leur maison de Golden Pond. Norman, qui va fêter ses 80 ans, est hanté par la mort. Cette obsession a développé en lui un humour caustique que seule sa femme comprend. Malgré tous ses efforts, Chelsea, leur fille, n’a jamais pu s’entendre avec son père. Elle vient néanmoins rendre visite à ses parents, en compagnie de son nouvel ami, Bill, qui a un fils de 13 ans. L’adolescent est confié au vieux couple et une réelle amitié naît entre Norman et lui. À son retour, Chelsea en est un peu jalouse…

Une exploration de la nostalgie

La Maison du Lac, réalisé par Mark Rydell en 1981, demeure un trésor cinématographique qui a su résister à l’épreuve du temps. Ce film, porté par la performance captivante de Jane Fonda et de Henry Fonda, offre une exploration profonde des relations familiales, de la nostalgie et du passage du temps, le tout dans un cadre aussi pittoresque que symbolique.

Située au bord d’un paisible lac, la maison de famille constitue le décor central de cette œuvre. C’est là que l’histoire suit la réunion de trois générations d’une famille, chacune apportant avec elle son lot de souvenirs et de tensions accumulées au fil des ans. Jane Fonda incarne Chelsea, une femme complexe et distante, qui retrouve son père, joué par le légendaire Henry Fonda, pour la première fois après de nombreuses années. Leur dynamique à l’écran, amplifiée par leur lien familial dans la vie réelle, crée une alchimie émotionnelle palpable qui transcende l’écran.

Des dialogues intelligents et riches

Le scénario, basé sur la pièce de théâtre éponyme de 1979 écrite par Ernest Thompson, se déploie avec une douceur enveloppante. L’histoire se déroule sur un week-end, offrant ainsi une immersion au sein de cette famille alors qu’elle se remémore le passé et tente de se reconnecter malgré les divergences. Les dialogues intelligemment écrits sont riches en sous-entendus et en non-dits, révélant ainsi les tensions non résolues qui ont marqué les relations familiales. Les silences en disent parfois bien plus que les mots, faisant de chaque regard et de chaque geste un élément clé du récit.

L’exploration des thèmes de la nostalgie et du passage du temps confère au film une résonance universelle. La maison elle-même devient un personnage à part entière, témoignant des changements qui surviennent au fil des années. Les souvenirs d’enfance qui y sont enracinés réveillent des émotions profondes et montrent comment le temps peut à la fois rapprocher et éloigner les êtres chers. Les dialogues entre le père et la fille mettent en lumière leurs divergences d’opinions, leurs regrets et leurs désirs de réconciliation, créant ainsi des scènes d’une intensité émotionnelle rare.

Un cheminement émotionnel magistral

Le film aborde également la question de l’amour, de la perte et de la rédemption. La relation entre Chelsea et son père, initialement empreinte de ressentiments et de regrets, évolue lentement au fil du récit pour faire place à une compréhension mutuelle et à un pardon profondément attendu. Ce cheminement émotionnel est rendu tangible grâce aux performances magistrales de Jane Fonda et de Henry Fonda. Le fait que ce film marque la seule collaboration à l’écran de ces deux acteurs talentueux confère à l’œuvre une aura particulière.

La réalisation de Mark Rydell mérite également d’être saluée. En capturant les paysages enchanteurs du lac et de la maison, il insuffle une ambiance visuelle qui renforce l’atmosphère émotionnelle du film. Les plans larges sur le lac calme et les couchers de soleil à couper le souffle créent une toile de fond pittoresque qui contraste avec les tensions familiales intérieures. La direction artistique minutieuse contribue à créer un environnement chaleureux et familier, invitant les spectateurs à s’immerger pleinement dans l’histoire.

Un incontournable du cinéma

La Maison du Lac est bien plus qu’un simple film. C’est une expérience cinématographique qui transcende les générations grâce à son exploration intemporelle de la famille, de la nostalgie et de la rédemption. Les performances puissantes de Jane Fonda et de Henry Fonda, ainsi que la direction sensible de Mark Rydell, font de ce film un incontournable du cinéma. L’histoire délicate et profondément humaine nous rappelle que les liens familiaux sont à la fois complexes et essentiels, et que les retrouvailles et les pardons peuvent éclairer même les coins les plus sombres de nos vies.

La maison du lac (On Golden Pond) Film de Mark Rydell (États-Unis/Royaume-Uni, 1981, 1h45mn, VF/VOSTF) – Scénario : Ernest Thompson, d’après sa pièce – Avec : Henry Fonda, Jane Fonda, Katharine Hepburn, Doug McKeon, Dabney Coleman – Production : IPC Films, ITC.

Meilleurs acteur (Henry Fonda), actrice (Katharine Hepburn) et scénario, Oscars 1982 – Meilleurs film, acteur et scénario, Golden Globes 1982.

Première diffusion : 27 janvier 2019 – durée du film 1H49.