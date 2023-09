Le chef-d’œuvre SEVEN diffusé ce soir sur la chaîne TMC

La chaîne TMC diffusera ce soir un chef-d’œuvre du polar : SEVEN. Un long métrage réalisé par David Fincher et qui fête aujourd’hui ses 28 ans, déjà.

SEVEN : Un chef-d’œuvre cinématographique révolutionnaire

Sorti en 1995, « SEVEN » (ou « Seven » pour la version anglophone) est un film qui a marqué l’histoire du cinéma par sa noirceur, son réalisme glaçant et son scénario brillamment construit. Réalisé par David Fincher, ce thriller policier a suscité l’admiration des critiques et des spectateurs du monde entier, et reste aujourd’hui un incontournable du genre.

Une intrigue haletante

Le film SEVEN met en scène deux détectives, David Mills (interprété par Brad Pitt) et William Somerset (joué par Morgan Freeman), qui enquêtent sur une série de meurtres macabres à Los Angeles. Chaque crime est lié à l’un des sept péchés capitaux : la gourmandise, l’avarice, la paresse, la luxure, l’envie, la colère et l’orgueil. Le tueur, joué par un Kevin Spacey dérangeant, semble vouloir infliger une forme de justice personnelle en punissant les coupables de ces péchés.

Dès les premières minutes du film, le spectateur est plongé dans une atmosphère sombre et oppressante, renforcée par une pluie incessante qui ne cesse de tomber sur la ville. L’intrigue se déroule lentement, laissant le temps au spectateur de s’immerger dans cet univers malsain. Chaque crime est plus horrible que le précédent, et le suspense monte crescendo alors que les détectives tentent de déchiffrer les indices laissés par le tueur pour le devancer.

La psychologie des personnages

Ce qui distingue SEVEN des autres films policiers est la profondeur des personnages. Somerset est un détective vétéran à la veille de sa retraite, tandis que Mills est un homme jeune et impulsif. Le contraste entre les deux personnages est saisissant, et leur relation évolue tout au long du film. Somerset représente l’expérience, la sagesse et la réflexion, tandis que Mills incarne l’impulsivité, la colère et la jeunesse. Cette dynamique crée une tension palpable et rend les personnages encore plus attachants.

Le tueur, quant à lui, est un personnage complexe. Il justifie ses meurtres en critiquant la décadence de la société et en affirmant qu’il agit pour rétablir une forme de moralité. Cette vision pervertie de la justice met en lumière les questions morales soulevées par le film : jusqu’où peut-on aller pour punir le mal ? La frontière entre le bien et le mal est-elle si nette ? SEVEN pousse les spectateurs à réfléchir sur ces questions dérangeantes.

La direction artistique et visuelle

La direction artistique de SEVEN est un véritable tour de force. Le réalisateur David Fincher, déjà connu pour son travail sur « Fight Club » et « L’Étrange Histoire de Benjamin Button », crée un monde visuellement sombre et désespéré. La pluie incessante, la nuit perpétuelle et les décors délabrés contribuent à l’atmosphère lugubre du film. Les meurtres, d’une cruauté inouïe, sont filmés de manière à choquer sans sombrer dans la gratuité.

La photographie de Darius Khondji joue un rôle clé dans la création de cette ambiance. Les tons sombres et froids donnent au film une esthétique inquiétante, renforçant le sentiment d’horreur. Chaque plan est soigneusement composé pour capturer l’essence des lieux et des émotions des personnages.

La musique de Howard Shore

La musique de SEVEN, composée par Howard Shore, contribue également à l’impact émotionnel du film. La partition est sombre et oppressante, avec des sonorités électroniques et industrielles qui rappellent l’atmosphère décadente de la ville. La musique accompagne parfaitement l’intrigue, créant une tension permanente et renforçant l’angoisse du spectateur.

L’héritage de SEVEN

SEVEN a marqué un tournant dans le cinéma policier. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de thrillers sombres et psychologiques, influençant des films tels que « Le Silence des Agneaux » et « Zodiac ». Plus récemment, on retrouve l’impact de SEVEN dans le film hongkongais “LIMBO”, réalisé par Soi Chang et sorti le 12 juillet dernier (un excellent polar également). Le film a également solidifié la réputation de David Fincher en tant que réalisateur de talent, et il a été salué pour sa capacité à créer des univers visuels et narratifs uniques.

L’impact de SEVEN ne se limite pas au monde du cinéma. Il a également eu une influence sur la culture populaire, inspirant des séries télévisées, des jeux vidéo et des œuvres littéraires qui explorent les thèmes du crime, de la moralité et de la justice.

D’un point de vue commercial, le film SEVEN a été un véritable succès international, avec 328 millions de dollars de recettes, pour un budget de 30 millions de $. Rien qu’en France, le film a enregistré 5 millions d’entrées.

SEVEN : un chef-d’œuvre intemporel

En résumé, SEVEN est bien plus qu’un simple thriller policier. C’est un chef-d’œuvre cinématographique qui explore les recoins sombres de l’âme humaine et pose des questions dérangeantes sur la moralité et la justice. Grâce à sa réalisation impeccable, ses personnages complexes, son atmosphère inquiétante et une fin qui vous fera sortir les yeux de la tête, le film reste un classique incontournable du cinéma contemporain. Vingt-huit ans après sa sortie, SEVEN continue de captiver et de hanter les spectateurs, confirmant ainsi son statut de chef-d’œuvre intemporel.

SEVEN – polar réalisé par David Fincher – durée : 127 minutes – date de sortie : 22/09/1995 – Diffusé sur la chaîne TMC le 24 septembre 2023 à 21H10