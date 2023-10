“L’Exorciste : Dévotion”. Le retour de L’Exorciste au cinéma

Qui n’a pas entendu parler du film “L’Exorciste” ? Même la génération dite “Z” (enfants nés après 2000) le connait, au travers d’une angoisse collégiale transmise des parents aux marmots. 50 ans après la sortie de ce classique du cinéma, une trilogie annoncée comme la suite de ce chef d’œuvre signé William Friedkin arrive au cinéma, avec un premier opus baptisé “L’Exorciste : Dévotion”, qui arrivera en salles le 11 octobre 2023. Cerise sur le gâteau, on y retrouvera l’actrice américaine Ellen Burstyn, qui tenait le rôle de Chris MacNeil dans “L’Exorciste” de 1973 et la musique mondialement connue de Mike Oldfield : “Tubular Bells”.

Le début d’une trilogie

L’Exorciste revient, avec le début d’une trilogie censée être la suite du film de Friedkin, intitulée “L’Exorciste : Dévotion”. Un long métrage réalisé par David Gordon Green, déjà responsable de trois “Halloween” avec Jamie Lee Curtis. Voici le synopsis :

La femme de Victor Fielding décède alors qu’elle est enceinte, au cours d’un séisme en Haïti. Douze ans plus tard, le veuf élève seul sa fille Angela. Lorsque celle-ci disparaît brusquement dans les bois avec son amie Katherine, et revient trois jours plus tard sans aucun souvenir de ce qui s’est passé, une série d’événements atroces va confronter Victor au mal à l’état pur. Totalement perdu face à cette force maléfique, il fera appel à la seule personne encore vivante qui ait été confrontée à ce type d’événements étranges ; Chris MacNeil.

On reprend les mêmes, ou presque

La bande-annonce en bas d’article fout carrément les chocottes et reprend sous forme de teaser musical le morceau flippant lui aussi de Mike Oldfield : “Tubular Bells”. Pour renforcer le côté nostalgique de la sortie de cet Exorciste, David Gordon Green a également fait appel à l’actrice américaine qui joue le rôle de la mère de la possédée dans le film de 1973 : Ellen Burstyn. Tous les ingrédients sont réunis pour attirer le public dans les salles, en jouant sur le fait que le nouvel opus est le début d’une trilogie, dont le second film sortira le 16 avril 2025 et s’appellera “The Exorcist : Deceiver”.

Mais en attendant la sortie de “L’Exorciste : Dévotion”, revenons un peu sur cet incroyable phénomène cinématographique que fût “L’Exorciste” de William Friedkin.

“L’Exorciste” : un tournant majeur du cinéma d’horreur

L’année 1973 a marqué un tournant majeur dans l’histoire du cinéma d’horreur avec la sortie de « L’Exorciste », un film réalisé par William Friedkin et adapté du roman du même nom écrit par William Peter Blatty. Ce chef-d’œuvre cinématographique a non seulement terrifié les spectateurs, mais il a également redéfini le genre de l’horreur et la manière dont les films d’épouvante sont perçus. Explorerons ensemble le succès phénoménal de « L’Exorciste » et l’impact incroyable qu’il a eu sur le public.

L’Exorciste : une histoire terrifiante

« L’Exorciste » raconte l’histoire déchirante de Regan MacNeil, une jeune fille de 12 ans possédée par une force démoniaque. Sa mère, Chris MacNeil, jouée par Ellen Burstyn, désespérée, fait appel à un prêtre, le Père Damien Karras, interprété par Jason Miller, et à un exorciste expérimenté, le Père Lankester Merrin, incarné par Max von Sydow, pour sauver l’âme de sa fille. Le film plonge les spectateurs dans une série de scènes terrifiantes, mettant en avant le combat entre le bien et le mal, la foi et le doute, le tout dans un cadre sinistre.

Un succès monumental

« L’Exorciste » a connu un succès monumental dès sa sortie en 1973. Il est rapidement devenu un phénomène culturel, attirant des foules immenses dans les salles de cinéma du monde entier. Il a été acclamé par la critique et a remporté plusieurs prix, dont deux Oscars (Meilleur Scénario Adapté et Meilleur Montage Sonore), ainsi que le Golden Globe du Meilleur Film – Dramatique. Le film a également été un énorme succès commercial, devenant l’un des films les plus rentables de l’époque et dans le domaine du film d’horreur.

Sorti le 16 décembre 1973 aux États-Unis, L’Exorciste de Friedkin disposait d’un budget de 15 millions de dollars, il a rapporté au total la somme incroyable de 2 107 350 000, soit 150 fois plus ! Rien qu’en France et grâce au bouche à oreille, le film a réalisé 6 700 000 entrées, score exceptionnel pour un film d’horreur. Aux États-Unis, l’American Film Institute l’a même classé 3ème meilleur thriller de tous les temps, derrière Psychose et Les dents de la mer.

Un impact culturel profond

L’impact de « L’Exorciste » sur la culture populaire et le genre de l’horreur est indéniable. Il a contribué à populariser le sous-genre de l’horreur démoniaque et a influencé de nombreux réalisateurs et scénaristes dans les décennies qui ont suivi. Le film a marqué un changement dans la manière dont les films d’horreur étaient perçus, les élevant au rang d’art cinématographique sérieux. Il a également suscité des débats et des discussions sur la religion, la foi et la croyance en général.

La réalisation de William Friedkin

La réalisation de William Friedkin a joué un rôle essentiel dans le succès du film. Il a créé une atmosphère angoissante et oppressante, utilisant une combinaison de techniques cinématographiques innovantes, de maquillage spécialisé et d’effets spéciaux de pointe pour immerger le public dans l’horreur. Les performances exceptionnelles des acteurs, en particulier celle de Linda Blair dans le rôle de Regan, ont contribué à rendre les personnages mémorables et crédibles.





Un héritage durable

Cinq décennies après sa sortie, « L’Exorciste » continue de fasciner les cinéphiles et d’effrayer de nouvelles générations de spectateurs. Il a donné naissance à plusieurs suites et adaptations, notamment une série télévisée à succès. Le film est souvent cité dans les listes des meilleurs films d’horreur de tous les temps et reste un incontournable du genre. « L’Exorciste » de William Friedkin, sorti en 1973, est un film qui a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma d’horreur.

Son succès monumental, son impact culturel profond et son héritage durable en font l’un des films les plus influents de l’histoire du cinéma. Il a redéfini le genre de l’horreur, démontrant que le cinéma peut être à la fois terrifiant et artistique, et continue d’effrayer et de captiver les spectateurs du monde entier. Ce chef-d’œuvre cinématographique restera à jamais gravé dans la mémoire collective, rappelant aux cinéphiles l’horreur et la fascination qu’il a suscitées il y a déjà cinq décennies.

L’Exorciste – Dévotion : un film de David Gordon Green – sortie en salles : 11 octobre 2023 – durée : 111 mn – genre : épouvante/horreur – casting : Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Ann Dowd.