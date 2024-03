ARTE diffusera le dernier western de John Ford dimanche soir à 21H00 : Les Cheyennes

Le réalisateur américain légendaire John Ford a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma, particulièrement dans le genre du western. Avec une carrière prolifique qui s’étend sur plusieurs décennies, Ford a réalisé certains des films les plus emblématiques de l’ère hollywoodienne, et parmi eux, « Les Cheyennes » se distingue comme l’un de ses derniers chefs-d’œuvre. Le film sera diffusé demain soir dimanche à 21H00 sur la chaîne ARTE.

La chaîne ARTE diffusera dimanche 3 mars 2024 à 21H00 l’excellent western “Les Cheyennes”. Dernier long-métrage du genre pour l’immense John Ford, qui a réalisé pas moins de 144 films dans sa longue carrière ; 64 films muets, 4 films partiellement sonores et enfin, 76 films parlants. Une carrière incroyable durant laquelle le réalisateur a fait jouer les plus grands ; James Stewart, John Wayne, Richard Widmark, Henry Fonda, Shirley Temple, Clark Gable, Natalie Wood, entre autres.

Synopsis du film “Les Cheyennes”

1878. Depuis leur reddition, les Cheyennes végètent dans une réserve aride de l’Oklahoma, administrée par le Bureau des affaires indiennes. En violation des accords conclus, ils manquent de tout, et d’abord de nourriture. Las de promesses non tenues et résolus à mourir debout, les derniers guerriers, accompagnés des femmes, des enfants et des vieillards, quittent la réserve pour tenter de rejoindre leurs terres ancestrales, dans le Dakota. L’institutrice Quaker des enfants décide de partir avec eux. Mais le petit groupe d’à peine 300 personnes est poursuivi par des milliers de soldats américains, chargés de les ramener dans leur réserve. Si le féroce capitaine Wessels est résolu à remporter coûte que coûte ce combat inégal, le capitaine Archer (Richard Widmark) ne cache pas ses états d’âme.

Paysages superbes et personnages forts

Le film met en vedette une distribution impressionnante, avec des acteurs tels que Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden et James Stewart. Dans « Les Cheyennes », Ford explore les relations complexes entre les colons blancs et les tribus amérindiennes, mettant en lumière les injustices et les conflits inhérents à la conquête de l’Ouest.

L’histoire suit le personnage de Linus Rawlings, interprété par James Stewart, un ancien officier de l’armée qui cherche à ramener les Cheyennes dans leur terre ancestrale. Le film capture de manière poignante les luttes internes et externes auxquelles sont confrontés les personnages, tout en offrant des paysages époustouflants du paysage sauvage de l’Ouest américain.

PHOTOS DU FILM “LES CHEYENNES” – Crédit photo : Ford-Smith Productions / Warner Bros©

Retour sur la carrière d’un géant : John Ford

Né le 1er février 1894, John Ford a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique au début de l’ère du cinéma muet, travaillant comme assistant réalisateur avant de passer à la réalisation. Sa maîtrise de la mise en scène, son sens de l’esthétique visuelle et sa capacité à raconter des histoires profondément humaines ont fait de lui l’un des réalisateurs les plus respectés de son temps.

Parmi les nombreuses contributions de Ford au cinéma, le genre du western occupe une place prépondérante. Il a redéfini les conventions du western classique, introduisant des thèmes plus complexes et des personnages plus nuancés. « Les Cheyennes », sorti en 1964, est un exemple parfait de la maîtrise de Ford dans ce domaine.

Un chef d’œuvre pour dernier western

« Les Cheyennes » est salué pour sa profondeur émotionnelle, son réalisme historique et son traitement sensible des thèmes complexes. Ford utilise habilement le cadre du western pour explorer des questions universelles telles que la justice, la tolérance et la coexistence pacifique.

Alors que John Ford a réalisé de nombreux westerns tout au long de sa carrière, « Les Cheyennes » se distingue comme son dernier grand film du genre. Son influence sur le cinéma occidental et son héritage durable sont indéniables, et ce film continue d’inspirer et d’émouvoir les spectateurs aujourd’hui.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce classique du western, « Les Cheyennes » sera diffusé à la télévision le dimanche 4 mars 2024, à 21h00, sur la chaîne ARTE. C’est l’occasion parfaite de plonger dans l’univers captivant de John Ford et de se laisser emporter par l’épopée cinématographique de « Les Cheyennes ».

(Cheyenne Autumn) Film de John Ford (États-Unis, 1964, 2h34mn, VF/VOSTF) – Scénario : James R. Webb, d’après le roman de Mari Sandoz – Avec : Richard Widmark, Carroll Baker, James Stewart, Karl Malden – Production : Ford Smith Production, Warner Bros.

Première diffusion : 3 mars 2024 – Autres diffusions sur la chaîne ARTE : le 05/03/2024 à 13.35 | le 10/03/2024 à 13.30.



Crédit photo : Ford-Smith Productions / Warner Bros©