Joe Kidd : dimanche 17 mars 2024 à 21H00 sur ARTE

ARTE diffusera ce dimanche 17 mars, à 21 heures, le film “Joe Kidd” réalisé par John Sturges et sorti en 1972. Dans le rôle principal : Clint Eastwood, qui tenait à enfiler le rôle de Joe Kidd. L’occasion de revenir sur ce western porteur de valeurs chères à l’interprète de l’inspecteur Harry.

Synopsis

À Sinola, une petite bourgade du Nouveau-Mexique, le propriétaire terrien Frank Harlan (joué par Robert Duvall) débarque avec sa clique. Il paie l’amende de Joe Kidd (interprété par Clint Eastwood), un ancien chasseur de prime condamné à dix jours de prison pour diverses frasques, et lui propose un marché. Harlan souhaite que Joe l’assiste dans une chasse à l’homme. Le riche propriétaire veut la peau de Luis Chama (joué par John Saxon), qui a le mauvais goût de refuser la spoliation des terres par les blancs et sème la révolte dans cette région aride. Joe Kidd, qui compte quelques démêlés avec le leader mexicain, accepte sans enthousiasme. Mais la brutalité et le racisme de ses nouveaux compagnons de route ne vont pas tarder à monter au nez de ce franc-tireur, toujours le doigt sur la détente.

Anecdotes de tournage

L’une des anecdotes les plus notables du tournage de « Joe Kidd » est l’implication de Clint Eastwood dans le processus créatif. Non seulement il a joué le rôle principal, mais il a également participé à la production du film. Eastwood avait une vision claire de ce qu’il voulait pour le personnage de Joe Kidd, et son influence sur le plateau était palpable.

Une autre anecdote intéressante concerne la scène de poursuite à cheval à travers un canyon rocheux. Les cascadeurs et l’équipe de tournage ont dû relever des défis techniques importants pour capturer l’action de manière authentique tout en assurant la sécurité de tous les acteurs impliqués.

Accueil et impact

À sa sortie, « Joe Kidd » a reçu des critiques mitigées de la part des médias, mais il a néanmoins connu un succès commercial respectable. Les fans de Clint Eastwood et du genre western ont apprécié l’atmosphère tendue du film et ses scènes d’action bien orchestrées.

Sur le plan de l’impact, « Joe Kidd » a contribué à consolider la réputation d’Eastwood en tant qu’acteur principal dans le genre du western. Son interprétation charismatique de Joe Kidd a été saluée par de nombreux spectateurs et a ajouté une autre performance mémorable à son impressionnante filmographie.

« Joe Kidd » reste un incontournable pour les amateurs de westerns et les fans de Clint Eastwood. Son mélange d’action, de suspense et de dilemmes moraux en fait un film qui continue de captiver les spectateurs, même des décennies après sa sortie initiale.

JOE KID

Film de John Sturges (États-Unis, 1972, 1h24mn, VF/VOSTF) – Scénario : Elmore Leonard – Avec : Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Stella Garcia, Don Stroud, James Wainwright, Paul Koslo – Production : Universal-Malpaso Company

Première diffusion : 17 mars 2024 à 21H00 sur ARTE

Crédit photos : © 1972 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved