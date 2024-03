Le 2 mars 1933, “KING KONG” sortait en salles et révolutionnait le cinéma

Le 2 mars 1933 marquait le début d’une ère nouvelle dans le monde du cinéma avec la sortie du film légendaire « King Kong » aux États-Unis, à New-York. Réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, ce chef-d’œuvre cinématographique a établi les bases du genre du film d’aventure fantastique et a donné naissance à l’une des icônes les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

Le premier de sa lignée

« King Kong » de 1933 est le premier opus d’une série de films mettant en scène le célèbre gorille géant. Son histoire captivante a depuis lors inspiré de nombreux remakes, reboots et adaptations dans divers médias. Cependant, c’est cette première incarnation qui reste la plus vénérée et la plus influente. Ce premier “King Kong” est le “père” artistique des “Jurassic Park”, “Godzilla” au Japon, en 1954 et tous les autres monstres marins géants sortis depuis.

L’accueil révolutionnaire

À sa sortie, « King Kong » a captivé le public et la critique avec son mélange innovant d’effets spéciaux révolutionnaires, d’action palpitante et de narration captivante. Il a été salué comme un exploit technique sans précédent et a immédiatement capturé l’imagination collective. Tout ceux qui l’avaient vu en parlaient, créant un “bouche à oreille” sans précédent et une peur sur l’écran que le public ne connaissait pas jusqu’alors.

Nouveauté et innovation cinématographique

Ce qui a distingué « King Kong » de ses prédécesseurs, c’est son utilisation novatrice d’effets spéciaux, notamment la technique du stop-motion, qui a permis de donner vie à la créature titanesque à l’écran. Ce tour de force technique a ouvert de nouvelles perspectives dans l’industrie cinématographique et a inspiré des générations de cinéastes à repousser les limites de l’imagination.

Un casting inoubliable

Le film était porté par des performances mémorables, notamment celles de Fay Wray dans le rôle de l’intrépide héroïne, Ann Darrow, et de Robert Armstrong dans le rôle de Carl Denham, le cinéaste audacieux à la recherche de la grande découverte. Leur talent a contribué à donner une profondeur émotionnelle à l’histoire, rendant les personnages aussi inoubliables que le gorille lui-même.

La symphonie de l’épouvante

La musique envoûtante de Max Steiner a également joué un rôle crucial dans le succès du film. Sa partition orchestrale a ajouté une dimension supplémentaire à l’atmosphère déjà intense du film, renforçant les moments de suspense et d’émotion.

L’impact durable

Au-delà de son succès initial, « King Kong » a laissé un héritage durable dans l’industrie cinématographique. Il a inspiré une multitude de films, de séries, de romans et de produits dérivés, tout en laissant une empreinte indélébile dans la culture populaire. Son influence se fait encore sentir aujourd’hui, 91 ans après sa sortie, témoignant de sa pertinence et de sa puissance narrative intemporelle.

« King Kong » de 1933 demeure un chef-d’œuvre incontesté du cinéma, dont l’impact et l’influence se font sentir depuis près d’un siècle. Son histoire captivante, ses performances mémorables, ses effets spéciaux révolutionnaires et sa musique envoûtante continuent de fasciner et d’inspirer les spectateurs du monde entier, faisant de ce film un véritable monument de l’histoire du cinéma.





Crédit photo : Wikimedia – Licence Creative Commons. Affiche française du film “KING KONG” sorti le 29 septembre 1933 en France.