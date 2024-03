Le Salaire de la Peur : Un remake du chef-d’œuvre d’Henri-Georges Clouzot diffusé sur NETFLIX à partir du 29 mars 2024.

Les fans de cinéma s’apprêtent à redécouvrir l’un des chefs-d’œuvre intemporels du suspense avec la sortie prochaine du remake du film « Le Salaire de la Peur » sur NETFLIX, à partir du vendredi 29 mars 2024 à 8H00. Réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1953, le film original a marqué les esprits par son intrigue captivante, ses performances d’acteurs exceptionnelles et sa tension palpable. Le remake quant à lui, est réalisé par Julien Leclercq (Chrysalis, L’Assaut, Braqueurs, La Terre et le Sang, Budapest, Sentinelle) et met en scène Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani. L’occasion de revenir sur le film de 1953, avant de vous présenter la version revue par Julien Leclercq.

Le Salaire de la Peur d’Henri-Georges Clouzot sorti en 1953

L’histoire et le contexte

Adapté du roman éponyme de Georges Arnaud, « Le Salaire de la Peur » se déroule dans un village isolé d’Amérique Centrale, à Las Piedras, où une compagnie pétrolière est confrontée à une situation désespérée : un incendie ravageur menace leurs installations et la seule solution pour l’éteindre est d’utiliser des explosifs, sous forme de grosses bouteilles de nitroglycérine. Pour transporter ces dernières à travers un terrain dangereux et inhospitalier, la compagnie engage des chauffeurs intrépides, prêts à risquer leur vie pour une somme d’argent considérable.

Les acteurs

Le film met en vedette un casting remarquable, dont Yves Montand dans le rôle principal de Mario, un conducteur français en quête d’une opportunité pour changer sa vie. Charles Vanel incarne Jo, un autre conducteur désespéré, tandis que Folco Lulli et Peter Van Eyck ajoutent leur talent à cette distribution de haut vol.

L’accueil et le succès

À sa sortie, « Le Salaire de la Peur » a été acclamé par la critique et le public. Le film a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1953, consacrant ainsi Clouzot comme l’un des maîtres du suspense de son époque. Son exploration des thèmes de la peur, du désespoir et du courage a profondément marqué le cinéma mondial et a influencé de nombreux réalisateurs par la suite. En France, le film a connu un succès considérable, avec 7 millions d’entrées.

Le suspense intense

Ce qui distingue véritablement « Le Salaire de la Peur », c’est sa capacité à maintenir une tension palpable tout au long du film. Clouzot utilise habilement le cadre isolé et hostile de la jungle sud-américaine pour amplifier le sentiment d’urgence et d’isolement des personnages. Chaque virage serré, chaque obstacle sur la route devient une épreuve de survie, et le spectateur est emporté dans une montée constante de suspense et d’adrénaline. Une tension à tel point palpable que le critique de cinéma Bosley Crowther du New York Times déclarait à la sortie du film : “L’excitation provient entièrement de la conscience de la nitroglycérine et de sa manipulation délicate et essoufflée. Vous êtes assis là en attendant que la salle de cinéma explose”.

Alors que le remake de « Le Salaire de la Peur » s’apprête à être diffusé sur Netflix, il est essentiel de se replonger dans l’original, un véritable joyau du cinéma classique. Henri-Georges Clouzot a créé un chef-d’œuvre intemporel, dont l’impact et la puissance narrative résonnent encore aujourd’hui. Que ce soit pour sa distribution exceptionnelle, son intrigue captivante ou son suspense haletant, « Le Salaire de la Peur » reste une référence incontournable dans l’histoire du cinéma.

Le Salaire de la Peur de Julien Leclercq sortie le 29 mars 2024 sur NETFLIX

Accroche du film

Une équipe de choc a moins de 24 heures pour convoyer deux camions bourrés d’explosifs à travers une région hostile et empêcher une terrible catastrophe.

Synopsis

En plein désert, à proximité d’un camp de réfugiés, un puits de pétrole s’embrase, menaçant directement la vie des populations. Dépêchant des experts sur place, la compagnie qui exploite le site comprend qu’elle n’a qu’une seule solution pour éviter la catastrophe : provoquer, d’ici 24 heures, une explosion du puits de pétrole à l’aide de nitroglycérine. Contre une grosse somme d’argent, une équipe de choc est alors envoyée à 800 km de là pour convoyer 200 kg d’explosifs à bord de deux camions.

L’équipe a désormais moins de 20 heures pour espérer rejoindre le puits de pétrole. 20 heures pour parcourir des zones hostiles contrôlées par des rebelles armés, traverser des champs de mines et conduire deux camions bourrés de nitroglycérine sur un terrain accidenté ! La course contre la montre est lancée.

La version de Julien Leclercq est résolument moderne, par l’époque, les armes utilisées, les effets spéciaux et les véhicules du film au regard du teaser dévoilé par la plateforme (en bas d’article). Le rythme est également différent, beaucoup plus rapide que l’original. Attendons le 29 mars pour en juger par nous-mêmes et vos avis seront bien entendu les bienvenus.

Le Salaire de la Peur

Sortie NETFLIX le 29 mars 2024 à 8H00.

Julien Leclercq

Réalisation

Distribution

Franck Gastambide

Alban Lenoir

Ana Girardot

Sofiane Zermani



Crédit photo : NETFLIX© – Reda Laaroussi©.