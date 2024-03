Roman Polanski face à la justice demain mardi 5 mars : regard sur sa carrière cinématographique et ses controverses

Le réalisateur de renommée mondiale Roman Polanski, trois fois Oscarisé et une fois Palme d’Or à Cannes se retrouve une fois de plus sous les feux de la rampe judiciaire. Demain, le 5 mars 2024, il est appelé à comparaître devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, cette fois pour répondre à des accusations de diffamation. Les avocats du réalisateur ont d’ores et déjà fait savoir que leur client ne se rendra pas à cette comparution. Cette nouvelle confrontation avec la justice soulève inévitablement des questions sur la vie tumultueuse et la carrière artistique de Polanski.

Un fugitif depuis 1977

Depuis qu’il a quitté les États-Unis en 1977, le réalisateur Roman Polanski est considéré comme un fugitif par la justice américaine qui n’attend qu’une chose pour le juger, son extradition. Depuis les années 2010, Polanski est sous le coup de plusieurs accusations de la part de femmes qui l’accusent de violences sexuelles, qui remontent aux années 1970 et 1980. À ce jour, le cinéaste a récusé ces accusations, hormis celle datant de 1977 pour une affaire d’abus sexuel sur mineur ; Samantha Gailey, alors âgée de 13 ans. L’affaire originelle qui avait provoqué le départ de Polanski des États-Unis pour la France.

Depuis cette affaire, onze femmes ont porté plainte contre le cinéaste, la dernière en date étant la photographe française Valentine Monnier. L’affaire qui sera jugée demain 5 mars 2024 fait suite aux propos qu’avait tenu Polanski au sujet des accusations d’abus sexuel de la britannique Charlotte Lewis, âgée de 56 ans aujourd’hui, en les qualifiant de mensonges. Charlotte Lewis qui elle, sera présente demain au tribunal.

Un parcours cinématographique exceptionnel

Né le 18 août 1933 à Paris, Polanski a connu un parcours cinématographique exceptionnel, marqué par des œuvres acclamées par la critique et récompensées à maintes reprises. Ses débuts dans le cinéma remontent aux années 1950 en Pologne, où il a réalisé plusieurs courts métrages avant de s’établir comme l’un des réalisateurs les plus innovants de sa génération.

L’œuvre de Polanski, qui vit actuellement dans le 8ème arrondissement parisien, est diverse, allant du thriller psychologique à la comédie noire, en passant par le drame historique. Parmi ses films les plus célèbres, on compte « Rosemary’s Baby » (1968), un classique du cinéma d’horreur, et « Chinatown » (1974), un chef-d’œuvre du néo-noir qui a valu à Polanski une nomination aux Oscars pour la meilleure réalisation.

Une carrière entachée de scandales

Cependant, l’aura artistique de Polanski a été ternie par des scandales et des controverses tout au long de sa carrière. En 1977, il a plaidé coupable d’avoir eu des relations sexuelles illégales avec une adolescente de 13 ans, ce qui l’a contraint à fuir les États-Unis pour éviter une peine de prison. Depuis lors, il a vécu en exil en Europe, évitant tout pays susceptible de l’extrader vers les États-Unis.

Malgré ses réalisations cinématographiques, les accusations de viol et d’agression sexuelle ont continuellement poursuivi Polanski. En 2010, une femme a accusé le réalisateur de l’avoir agressée sexuellement en 1975, lorsqu’elle avait 18 ans. Bien que ces allégations aient été rejetées par la justice française en raison de délais de prescription, elles ont ravivé les débats sur la moralité de soutenir un artiste dont le passé est entaché par de telles accusations.

Excellence & affaires de mœurs

Le procès de demain à Paris concerne des accusations de diffamation proférées par Polanski à l’encontre d’une ancienne actrice qui l’a accusé de viol en 2019. Ces allégations ont alimenté une nouvelle vague de controverse et de débats, certains soutenant le réalisateur en invoquant la présomption d’innocence, tandis que d’autres appellent à la reconnaissance des droits des victimes présumées.

Quel que soit le verdict rendu demain, une chose est certaine : le nom de Roman Polanski continuera d’être associé à la fois à l’excellence cinématographique et aux affaires de mœurs qui ont éclaboussé sa réputation. Son héritage artistique reste complexe, soulevant des questions difficiles sur la séparation entre l’homme et l’artiste dans le monde du divertissement.

Crédit photo : Mariusz Kubik© – Licence Creative Commons – Roman Polanski le 14/11/2023.