Gladiator II réalise le meilleur démarrage de l’année 2024

Le film Gladiator II sorti en salles hier démarre sur les chapeaux de roues avec l’excellent score de 380 313 entrées sur la journée de mercredi, pour l’ensemble de la France. Gladiator II réalise presque le double du premier opus (+95%) qui avait comptabilisé à ce stade 194 885 entrées.

Le 20 juin 2000 arrivait sur les écrans le film Gladiator, réalisé par Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Black Rain, Napoléon). Avec Russell Crowe dans le rôle principal, le film fût un succès : 460 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 103 millions $, 4 806 654 entrées en France et cinq Oscars.

Vingt-quatre ans plus tard, le même Ridley Scott réalise Gladiator II, sorti en salles hier mercredi 13 novembre 2024, avec Denzel Washington, acteur bankable s’il en est. Et pour sa première journée d’exploitation en France, ce nouvel opus enregistre 380 313 entrées. Il signe d’ores et déjà une série de records :

• Meilleur démarrage 2024 hors film d’animation devant Un p’tit truc en plus, L’Amour Ouf ou encore Le Comte de Monte Cristo.

• Meilleur démarrage pour un film de Ridley Scott

• Meilleur démarrage pour un film avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen ou Paul Mescal

• Meilleur démarrage pour un film d’action Paramount devant Mission Impossible 2 (338 332 entrées) et devant Top Gun Maverick (320 887 entrées)

Synopsis

Signé du réalisateur légendaire Ridley Scott, Gladiator II poursuit sa plongée épique dans la Rome Antique sur fond de pouvoir, intrigue et vengeance. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d’entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d’une main de fer. La rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l’honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

Paramount Pictures Présente Gladiator II

Producteurs Executifs

Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk, Aidan Elliott

Produit par

Douglas Wick, Ridley Scott, Lucy Fisher, Michael Pruss, David Franzoni

D’après les personnages créés par

David Franzoni

Histoire de

Peter Craig et David Scarpa

Scénario de

David Scarpa

Réalisé par

Ridley Scott

Avec

Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi

avec Connie Nielsen et Denzel Washington

GLADIATOR II

Réalisé par : Ridley Scott

Catégorie : Interdit aux moins de 12 ans