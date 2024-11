“La rivière des sens” en salles le 11/12/2024. Le retour des films érotiques ?

La sortie récente de La Rivière des Sens de Ma Xue, premier film érotique chinois réalisé par une femme, réveille un genre autrefois prolifique mais aujourd’hui quasi disparu des écrans. Dans les années 1970 à 1990, les films érotiques connaissaient une popularité mondiale, avec des succès tels que Emmanuelle ou 9 semaines et demie, jouissant de larges audiences et contribuant à libérer les mœurs à travers le cinéma. Mais en 2024, rares sont les réalisateurs et producteurs qui se risquent encore à explorer ce genre. Plusieurs facteurs, culturels, économiques et technologiques, expliquent ce déclin.

1. Évolution des plateformes de diffusion et émergence du streaming

Avec l’essor des plateformes de streaming, le contenu cinématographique est devenu plus accessible mais aussi plus segmenté. Les plateformes grand public comme Netflix, Amazon Prime et Disney+ hésitent à proposer des contenus érotiques par peur de heurter une audience mondiale aux sensibilités variées. Ces entreprises préfèrent diffuser des séries et films qui respectent des normes internationales pour attirer une audience la plus large possible, laissant peu de place à des œuvres explicitement érotiques.

De plus, les films érotiques sont souvent relégués aux plateformes spécialisées, où ils touchent un public restreint. Les grandes plateformes de streaming choisissent de censurer ou de contourner le genre en favorisant des scènes de romance ou de tension sensuelle, mais rarement de véritable contenu érotique.

2. Le poids de la censure et des normes morales

La censure joue un rôle prépondérant dans l’effacement des films érotiques des écrans. Dans de nombreux pays, les normes morales se sont durcies ces dernières années, et les œuvres érotiques sont souvent accusées de promouvoir des valeurs contraires à l’éthique ou de ne pas respecter des normes familiales et sociales. Cette pression limite la création et la diffusion de tels films, même dans des régions plus libérales comme l’Europe ou l’Amérique du Nord.

En Chine, d’où provient La Rivière des Sens, la censure est particulièrement forte sur les contenus considérés comme « inappropriés ». Cependant, le choix de Ma Xue d’explorer ce genre reflète une évolution dans les mentalités chinoises, où la jeunesse aspire à une expression artistique plus libérée, tout en respectant les contraintes de la censure.

3. La concurrence de la pornographie en ligne

La montée en puissance de la pornographie en ligne a modifié la perception de l’érotisme dans la culture populaire. Facilement accessible, le contenu pornographique rend les films érotiques moins attractifs pour le public en quête de sensations fortes. Les films érotiques, basés sur la tension et le désir, peinent à rivaliser face à la disponibilité immédiate d’images explicites et sans filtre.

Les réalisateurs de films érotiques qui tentaient d’explorer la psychologie des personnages et les émotions intimes se heurtent à cette tendance, où la pornographie satisfait des besoins instantanés sans s’intéresser aux subtilités narratives. Cela a créé une dichotomie : d’un côté, un cinéma classique et émotionnel ; de l’autre, une pornographie directe et brute. Le film érotique, qui s’efforçait de combiner ces aspects, se trouve aujourd’hui en retrait.

4. Un changement dans les goûts et la perception de l’érotisme

Les goûts et la perception du public concernant la sexualité ont évolué, en partie influencés par des mouvements sociaux comme #MeToo. La représentation de la sexualité dans les films est désormais soumise à un examen critique plus poussé, et l’érotisme est parfois perçu comme un objet de fantasme passéiste, voire d’exploitation. Le public moderne réclame des représentations plus nuancées et respectueuses des relations et du consentement, une tendance qui a pu dissuader de nombreux réalisateurs d’aborder l’érotisme de manière explicite.

Les scénaristes et réalisateurs choisissent ainsi d’explorer la sensualité sous des formes plus implicites, privilégiant des intrigues où la psychologie et la suggestion priment sur l’explicite, et où l’érotisme est dilué dans des genres plus acceptés, comme la romance dramatique ou le thriller.

5. L’Émergence de nouveaux codes visuels

Enfin, avec l’évolution du cinéma vers des formes esthétiques et artistiques variées, l’érotisme a pris de nouvelles formes. Les films d’aujourd’hui exploitent les codes visuels pour éveiller des émotions sans recours à la nudité explicite ou aux scènes sexuelles directes. Les scènes intimes sont davantage suggérées, utilisant des jeux de lumière, de cadrage et de symboles pour créer une atmosphère érotique sans montrer de contenu explicite.

La Rivière des Sens : un hommage au genre en voie de disparition

La Rivière des Sens de Ma Xue constitue ainsi une œuvre rare et audacieuse dans le paysage cinématographique actuel. En choisissant de réaliser un film érotique, Ma Xue renoue avec une tradition presque oubliée, tout en lui apportant une touche moderne qui s’adapte aux attentes du public actuel. Le film n’hésite pas à explorer les thèmes du désir et de la passion, en les abordant de manière poétique et esthétique, éloignée de l’approche souvent directe de l’ère des années 1970.

La sortie de ce film est donc l’occasion de réfléchir à la place de l’érotisme dans le cinéma contemporain et de redécouvrir la richesse narrative de ce genre autrefois influent. Alors que les goûts et les normes continuent d’évoluer, peut-être verrons-nous un retour du cinéma érotique sous de nouvelles formes, adaptées aux sensibilités d’aujourd’hui mais ancrées dans l’essence de la passion humaine.

Le synopsis du film “La rivière des sens”

Durant la période de confinement liée à l’épidémie en Chine, de nombreuses personnes ont non seulement changé leur mode de vie, mais ont également ouvert les portes du désir et de l’exploration de soi. Yang Fan vit à Yanjiao, ville séparée de Pékin par la « rivière blanche ». Sa routine faite de tâches ménagères et de respect des règles sanitaires est bouleversée lorsqu’elle se retrouve entraînée dans un réseau érotique impliquant son mari et un jeune serveur mystérieux.

Réalisé par la cinéaste MA Xue, LA RIVIÈRE DES SENS est un drame érotique qui sonde avec finesse les altérations apportées par la pandémie, en n’hésitant pas à aborder une thématique encore taboue en Chine.