“Ballerina” : L’expansion de l’univers John Wick sortira le 4 juin 2025. Découvrez la 1ère bande-annonce

La saga John Wick, incarnée par l’iconique Keanu Reeves, est bien plus qu’une série de films d’action : c’est un univers en pleine expansion. Après le succès de la série dérivée The Continental et des quatre volets de la franchise principale, 2025 verra l’arrivée très attendue de Ballerina, un spin-off mettant en lumière un personnage féminin évoluant dans le monde brutal et stylisé de l’assassin à la retraite. Sortie prévue le 4 juin 2025.

Synopsis et intrigue

Ballerina se concentre sur le personnage de Rooney, interprété par Ana de Armas, déjà aperçue dans un bref passage dans John Wick : Parabellum. Rooney est une ballerine et assassin formée au sein de l’organisation dirigée par le mystérieux Directeur, joué par Anjelica Huston. Le film raconte sa quête de vengeance après le meurtre de sa famille par des tueurs sans pitié.

Dans cet univers où le ballet classique rencontre l’art du combat, Rooney utilise à la fois sa grâce et sa brutalité pour traquer ses ennemis. Les fans peuvent s’attendre à des séquences de combat chorégraphiées avec minutie, mêlant danse et action à couper le souffle.

Le lien avec John Wick

Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans une apparition spéciale, renforçant le lien entre les deux histoires. Ian McShane (Winston) et Lance Reddick (Charon) complètent également le casting dans des caméos mémorables, promettant de relier Ballerina à la mythologie plus large de la saga.

Une réalisation audacieuse

Le film est réalisé par Len Wiseman, connu pour ses travaux sur Underworld et Die Hard 4 : Retour en enfer. Avec son style visuel dynamique et sa capacité à allier action et tension dramatique, Wiseman semble être le choix idéal pour diriger ce projet.

Ana de Armas, une héroïne captivante

Après des performances saluées dans des films comme No Time to Die et Blonde, Ana de Armas confirme ici son statut de star internationale. Son entraînement intensif pour le rôle, mêlant danse et arts martiaux, démontre une fois de plus son engagement à incarner des personnages puissants et multidimensionnels.

L’univers John Wick : une franchise en plein essor

Depuis le premier film en 2014, John Wick a redéfini le genre des films d’action grâce à son esthétique soignée, son univers complexe et ses séquences de combat révolutionnaires. Avec Ballerina, les producteurs cherchent à élargir encore cet univers, en explorant de nouveaux personnages et de nouvelles histoires.

Date de sortie et attentes

Prévu pour une sortie le 4 juin 2025, Ballerina s’annonce comme un événement incontournable pour les fans de la saga et les amateurs d’action. Alors que les précédents films ont tous été des succès critiques et commerciaux, les attentes pour ce spin-off sont particulièrement élevées.

Avec Ballerina, la saga John Wick prouve une fois de plus qu’elle ne se limite pas à un personnage ou à une histoire, mais qu’elle est devenue un véritable univers cinématographique en constante évolution. Ce film promet de combiner élégance et brutalité dans une œuvre unique qui redéfinit à nouveau le film d’action.

BALLERINA – BANDE ANNONCE EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS (VOSTF)

BALLERINA – BANDE ANNONCE EN FRANÇAIS

Crédit photo : Larry D. Horricks©