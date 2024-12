Denzel Washington fête ses 70 ans

Le 28 décembre 2024 marque le 70ème anniversaire de l’acteur américain Denzel Washington, une icône du cinéma mondial. Retour sur une vie et une carrière hors du commun, à la croisée des récompenses, des engagements personnels et d’un talent incomparable.

Une enfance marquée par la discipline et la foi

Né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, dans l’État de New York, Denzel Hayes Washington Jr. grandit dans un foyer religieux. Son père, pasteur pentecôtiste, et sa mère, esthéticienne, inculquent à leurs enfants des valeurs strictes. Mais son adolescence est marquée par des difficultés : Denzel fréquente des camarades peu recommandables et risque de sombrer dans une mauvaise voie.

C’est un choix décisif de sa mère qui change sa trajectoire. Elle l’envoie dans une école privée, Oakland Military Academy, où il apprend la discipline. Ce passage lui permet de se recentrer et de nourrir des ambitions plus élevées. Diplômé du Fordham University en journalisme, il découvre cependant le théâtre lors d’un stage d’été, une révélation qui orientera sa vie.

Les débuts dans le cinéma

Après des études en art dramatique à l’American Conservatory Theater de San Francisco, Denzel Washington entame sa carrière sur les planches. Il décroche ses premiers rôles à la télévision dans des séries comme St. Elsewhere, où il joue le Dr. Phillip Chandler pendant six ans, un rôle qui lui apporte une notoriété naissante.

Ses premiers pas au cinéma sont marqués par des films comme A Soldier’s Story (1984) et Cry Freedom (1987), dans lequel il interprète Steve Biko, un militant anti-apartheid. Ce rôle lui vaut sa première nomination aux Oscars en tant que Meilleur acteur dans un second rôle.

Le premier succès : Glory

En 1989, Denzel Washington remporte l’Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Trip, un soldat afro-américain dans le film épique Glory. Ce rôle confirme son talent et ouvre la voie à une carrière d’envergure.

La reconnaissance mondiale

Les années 1990 marquent l’ascension fulgurante de Denzel Washington au sommet de Hollywood. Il brille dans des films comme Malcolm X (1992), sous la direction de Spike Lee, où son interprétation magistrale du leader des droits civiques lui vaut une nomination aux Oscars. Il enchaîne avec des succès comme Philadelphia (1993), aux côtés de Tom Hanks, et The Pelican Brief (1993).

En 2001, il devient le deuxième acteur afro-américain à remporter l’Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans Training Day, où il joue un policier corrompu. Ce prix assoit définitivement sa place dans l’histoire du cinéma. Une notoriété qui se fera grandissante avec la série des films d’action “Equalizer”.

Une carrière éclectique

Denzel Washington a exploré divers genres cinématographiques, du thriller (Man on Fire, 2004) à la science-fiction (The Book of Eli, 2010), en passant par les drames historiques (Fences, 2016). Réalisateur et producteur également, il signe des films comme Antwone Fisher (2002) et The Great Debaters (2007).

Vie privée et engagements

Marié à Pauletta Pearson depuis 1983, Denzel Washington est père de quatre enfants. Sa famille est au cœur de sa vie, et il est connu pour sa discrétion en dehors des plateaux. Profondément religieux, il attribue souvent son succès à sa foi et s’engage dans de nombreuses causes philanthropiques, notamment pour l’éducation des jeunes défavorisés.

Un héritage inégalé

À 70 ans, Denzel Washington continue d’inspirer générations et cinéastes. Son charisme, son engagement et son talent exceptionnel font de lui une figure emblématique de Hollywood. Alors qu’il célèbre cet anniversaire marquant, son héritage reste indélébile, témoignage d’une vie dédiée à l’art et à l’élévation de la condition humaine. Très engagé dans la religion, Denzel Washington a été nommé pasteur d’une église évangélique new-yorkaise, en ce début de semaine.

Crédit photo : Adam Chitayat© / Denzel Washington au Festival International du Film de Toronto le 10/09/2024.