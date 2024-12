Exposition “Antiquité et Cinéma” du 12 décembre 2024 au 29 mars 2025 à Paris

“Tu aimes les films sur les gladiateurs ?” demande Peter Graves au gamin venu visiter le cockpit de l’avion dans le film “Y a-t-il un pilote dans l’avion” des frères Zucker et sorti en 1980. On ne saura jamais si ce petit garçon aimait ce type de film mais une chose est sûre ; de nombreux amateurs de cinéma les adorent de par le monde. Et pour leur faire plaisir et mettre les péplums sous les projecteurs, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé présente une exposition du 12 décembre 2024 au 29 mars 2025 : “Antiquité et Cinéma”. Et vous, vous les aimez ces films de gladiateurs ?

Le point commun entre Claudette Colbert, Marion Cotillard et Liz Taylor ? Cléopâtre. Entre Steve Reeves, Kirk Douglas et Massimo Girotti ? Spartacus. Entre Ferdinand Zecca et Richard Burton ? Quo vadis. Entre Brigitte Bardot et Michel Piccoli ? Ils ont tourné dans des péplums.

L’Antiquité au cinéma : une source d’inspiration inépuisable

Des Frères Lumière à Ridley Scott, de Maciste à Astérix, l’Antiquité a constitué le cadre d’une grande variété de films de genres. Davantage qu’à une période définie de l’histoire, ces films renvoient à une constellation d’imaginaires se référant à des périodes anciennes dans les mondes méditerranéens, égyptiens et babyloniens.

L’Antiquité au cinéma s’est, depuis ses origines, emparée de la littérature classique et des récits bibliques, mythologiques et historiques pour proposer des fresques épiques et des films d’aventures. En France, et surtout aux États-Unis et en Italie, metteurs en scène et studios ont redoublé d’efforts et de moyens pour faire revivre sur l’écran des mondes oubliés, souvent éblouissants et parfois exotiques, dont les héros imprimaient l’image par leur stature, leur sensualité ou encore leur force. Selon les époques, le spectacle de l’Antiquité filmée séduit autant qu’il fait rire ou trembler.

Si les premières années du cinéma s’inspirent de l’Antiquité comme d’un prétexte pour faire sortir le nouveau médian de son statut de phénomène de foire, la Rome ancienne devient au cours des années 1910 le sujet de longs-métrages italiens, aidant à la mise en place d’une filmographie nationaliste, avec des metteurs en scène comme Giovanni Pastrone et Enrico Guazzoni. Les studios hollywoodiens se prêtent à leur tour au jeu dans l’entre-deux guerre.

La grande époque des péplums

Mais c’est surtout les années 1947-1965 qui marqueront les spectateurs, celles des péplums qui se tournaient à un rythme effréné à Rome, employant tout un star-system. L’Antiquité sert alors de décor pour imposer les nouveaux procédés couleurs et les écrans larges, tels le Technicolor et le CinémaScope. Cecil B. DeMille, King Vidor, Raoul Walsh, William Wyler, Joseph L. Mankiewicz… : les grands d’Hollywood signent des films spectaculaires. En Italie, les maîtres comme Riccardo Freda et Vittorio Cottafavi s’affirment tandis que de jeunes metteurs en scène émergent, tels Sergio Corbucci et Sergio Leone. Femmes fatales et hommes musclés font la une des magazines. Steve Reeves, Reg Park et Gordon Scott deviennent les icônes de la culture underground gay des années 1950 et 1960. Cette période, achevée en 1965, reprend forme en 2000 avec Gladiator.

Plus de 200 œuvres

Char de Ben-Hur, costumes d’Astérix et Obélix dans l’Empire du milieu ou encore robes de Liz Taylor, bijoux de Theda Bara et boucliers de Brad Pitt feront écho dans le parcours de l’exposition à de nombreux extraits de films. Pour découvrir ces différents âges d’or du film d’Antiquité, le public circulera parmi plus de 200 œuvres évocatrices non seulement de cette filmographie protéiforme et des vedettes qui l’ont incarnée, mais également des savoir-faire indispensables à la reconstitution (rêvée) de ces époques lointaines : la création de décors, de costumes et d’accessoires, ou encore les campagnes de promotion qui ont fait travailler les maîtres de l’affiche et de la photo. S’appuyant sur les collections de la Fondation Pathé, l’exposition présentera aussi des éléments de la Cineteca di Bologna, de la Cinémathèque française, du musée Gaumont, du musée de la Miniature, ainsi que les trésors de plusieurs collections privées.

“Antiquité et Cinéma” : Fondation Jérôme Seydoux-Pathé – 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

Commissariat :

Stéphanie Salmon, directrice des collections, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Pénélope Riboud-Seydoux, directrice de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Les horaires

Mardi 14h – 20h30

Mercredi, jeudi 14h – 19h

Vendredi 14h – 20h30

Samedi 11h30 – 19h

Fermeture dimanche et lundi

Les tarifs

Billet couplé : 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition : Tarif plein : 7€

Tarif réduit* : 5,50 €

Tarif partenaire** : 4€

Tarif réduit (- de 14 ans) : 4,50 €

Achat des billets sur place et en ligne. Visite des expositions, sans film : Tarif plein : 5€

Tarif réduit* et partenaire* : 3€ Billet d’entrée pour l’exposition uniquement à acheter sur place

Plus d’informations sur ce lien.

Le film GLADIATOR sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott a relancé le genre des grands péplums :