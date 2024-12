“La main au collet” ce soir à 21H00 sur Arte. Un film plein d’élégance.

La chaîne Arte diffusera ce soir le film “La main au collet” d’Alfred Hitchcock. Un classique cinématographique qui sublime les paysages de la Côte d’Azur, et deux acteurs caractéristiques du casting hitchcockien : Grace Kelly la magnifique et Cary Grant le charismatique.

La Main au collet (To Catch a Thief en version originale) est un classique du 7ème art réalisé par Alfred Hitchcock en 1955. Ce film est une œuvre marquante dans la filmographie du “maître du suspense”, séduisant par son élégance, son intrigue captivante et la chimie électrisante entre ses deux acteurs principaux, Cary Grant et Grace Kelly.

Synopsis

John Robie, alias “le chat”, a renoncé aux vols de bijoux qui l’ont rendu célèbre avant la guerre. Profitant de l’amnistie que lui a valu son engagement dans la Résistance, il mène une retraite paisible au bord de la Méditerranée. Son passé resurgit pourtant brusquement lorsque de riches vacanciers de la Côte d’Azur sont victimes d’une vague de cambriolages portant sa signature. Accusé par tous, poursuivi par la police, “le chat” prend la fuite et part à la recherche du véritable criminel. Il fait rapidement la connaissance d’une cible idéale pour son usurpateur, une riche héritière américaine chaperonnée par sa mère…

Facétieux

“La main au collet est une private joke en forme de conte de fées”, écrivaient Rohmer et Chabrol. Mineur mais savoureux, ce film d’Hitchcock n’a d’autre ambition que de divertir et de réjouir les sens. L’intrigue, vaguement policière, n’a d’ailleurs aucune importance. Facétieux, le cinéaste propose l’histoire de deux captures sous le soleil méditerranéen : celle du voleur par Robie et celle de ce dernier par… une riche héritière.

Un duo légendaire

Le duo Cary Grant et Grace Kelly constitue l’un des points forts de La Main au collet. Cary Grant incarne à la perfection le gentleman charismatique, un rôle taillé sur mesure pour cet acteur emblématique de l’âge d’or hollywoodien. Quant à Grace Kelly, elle éblouit par sa beauté naturelle et son interprétation nuancée de Frances, à la fois intrigante et audacieuse. Ce film marquera la dernière collaboration entre Hitchcock et Grace Kelly, qui quittera ensuite Hollywood pour devenir Princesse de Monaco.

Hitchcock : entre suspense et esthétique

Avec La Main au collet, Hitchcock s’éloigne du thriller noir et oppressant pour offrir un suspense plus léger, teinté d’humour et de romantisme. Les paysages luxuriants de la Côte d’Azur, magnifiés par la cinématographie en Technicolor, contrastent avec l’ombre du mystère qui plane sur l’intrigue. Le célèbre réalisateur prouve une fois de plus son talent pour mêler intrigue policière et esthétique raffinée.

La mise en scène est une véritable démonstration de maîtrise technique. L’une des scènes les plus mémorables est celle de la séquence finale, se déroulant lors d’un bal masqué au château, où suspense et tension atteignent leur paroxysme. Hitchcock joue à merveille avec les ombres et la lumière, créant une atmosphère électrisante.

Un succès critique et commercial

La Main au collet a été un triomphe au box-office, confirmant une fois de plus le génie d’Hitchcock pour capter l’attention du public. Le film a remporté l’Oscar de la meilleure cinématographie, une récompense bien méritée pour les sublimes images tournées sur la Côte d’Azur.

Un héritage intemporel

Aujourd’hui encore, La Main au collet reste une référence du cinéma classique. Il incarne l’élégance des années 50 et témoigne du talent incomparable d’Alfred Hitchcock pour transcender les genres. Le charme intemporel de Cary Grant et Grace Kelly, combiné à l’intrigue raffinée et à la beauté des décors, continue de fasciner les spectateurs de toutes les générations.

Œuvre en tous points chatoyante. Le film est composé comme un poème mondain où les couleurs et les formes mènent la danse, dévoilant au passage un baiser, un chat courant sur un toit, un curieux bal masqué.

Que vous soyez amateur de suspense, de romance ou simplement de cinéma d’exception, La Main au collet est une œuvre à voir ou à revoir, une ode à l’art du cinéma dans ce qu’il a de plus enchanteur.

(To Catch a Thief) Film d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1955, 1h42mn, VF/VOSTF) – Scénario : John Michael Hayes, d’après le roman éponyme de David Dodge – Avec : Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams, Charles Vanel, Brigitte Auber, Georgette Anys – Production : Paramount Pictures.

La main au collet – diffusion dimanche 15 décembre 2024 à 21H00 sur Arte.

Crédit photo : Paramount Pictures© 2018 / All Rights Reserved