Les films avec Tom Hanks – partie 1 : films avant les années 2000

Tom Hanks est l’un des acteurs les plus appréciés et emblématiques de Hollywood. Connu pour sa polyvalence, son charisme naturel et sa capacité à incarner des personnages attachants, il a marqué plusieurs générations de spectateurs. Avec une carrière qui s’étend sur plus de quatre décennies, il a conquis les cœurs grâce à ses performances dans des drames poignants, des comédies hilarantes et des films cultes.

L’enfance de Tom Hanks

Thomas Jeffrey Hanks est né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie. Ses parents, Janet Marylyn Frager, employée d’hôpital d’origine portugaise, et Amos Mefford Hanks, cuisinier itinérant, divorcent alors qu’il n’a que cinq ans. Cette séparation conduit Tom et deux de ses frères et sœurs à vivre avec leur père, tandis que le plus jeune reste avec leur mère. Cette enfance marquée par de fréquents déménagements lui offre une perspective unique sur les relations humaines, qu’il explorera plus tard dans sa carrière cinématographique.

Après le lycée, Tom Hanks s’inscrit à l’université d’État de Californie à Sacramento ( California State University of Saccramento , CSUS) pour étudier le théâtre. Cependant, il décide rapidement de suivre sa passion pour la comédie et quitte l’université en 1978 pour s’installer à New York. Là, il débute dans de petites productions théâtrales, posant les bases d’une carrière prolifique au cinéma.

Ses débuts au cinéma

Tom Hanks décroche son premier rôle notable dans la série télévisée Bosom Buddies (1980-1982), où il joue un homme obligé de se déguiser en femme pour obtenir un logement. Ce rôle comique lui ouvre les portes du cinéma. Son premier succès vient avec Splash (1984), une comédie romantique fantastique réalisée par Ron Howard, qui révèle son talent pour mêler humour et émotions.

L’éclosion

Dans les années 1980, Hanks se fait un nom avec des comédies comme Big (1988), qui lui vaut sa première nomination aux Oscars, et Turner & Hooch (1989). Mais c’est dans les années 1990 qu’il devient une superstar internationale. Il remporte deux Oscars consécutifs du meilleur acteur pour ses performances dans Philadelphia (1993) et Forrest Gump (1994). Ces rôles montrent sa capacité à incarner des personnages complexes, allant d’un avocat atteint du sida à un homme simple d’esprit mais extraordinairement inspirant.

Filmographie de Tom Hanks jusqu’aux années 2000

Noces Sanglantes (1980)

Rôle : Elliot

: Elliot Titre original : He Knows You’re Alone

He Knows You’re Alone Résumé : Premier film de Tom Hanks, il joue un petit rôle dans ce thrilleroù une mariée est poursuivie par un tueur.

: Premier film de Tom Hanks, il joue un petit rôle dans ce thrilleroù une mariée est poursuivie par un tueur. Commentaire : Pas un grand succès mais un début modeste pour Tom Hanks au cinéma.

Splash (1984)

Rôle : Allen Bauer

: Allen Bauer Résumé : Allen tombe amoureux d’une sirène (Daryl Hannah) qu’il sauve lors d’un accident, mais leur amour est mis à l’épreuve par leurs différences.

: Allen tombe amoureux d’une sirène (Daryl Hannah) qu’il sauve lors d’un accident, mais leur amour est mis à l’épreuve par leurs différences. Descriptif : Cette comédie romantique fantastique, réalisée déjà par Ron Howard, a révélé Tom Hanks au grand public. Son charme naturel et son humour lui ont permis de s’imposer comme une star montante. Splash est également un succès critique et commercial qui a marqué les années 1980.

Bachelor Party (1984)

Rôle : Rick Gassko

: Rick Gassko Résumé : Rick vit une soirée d’enterrement de vie de garçon complètement chaotique, pleine de péripéties hilarantes.

L’Homme à la chaussure rouge (1985)

Rôle : Richard Drew

: Richard Drew Titre original : The Man with One Red Shoe

The Man with One Red Shoe Résumé : Un violoniste devient par erreur la cible d’espions dans cette comédie d’espionnage. Ce film est le remake de « Le grand blond à la chaussure noire » d’Yves Robert avec le fabuleux Pierre Richard.

Une baraque à tout casser ! (1986)

Rôle : Walter Fielding Jr.

: Walter Fielding Jr. Titre original : The Money Pit

: The Money Pit Résumé : Walter et sa femme achètent une maison en ruines qui devient un véritable cauchemar de rénovation.

Rien en commun (1986)

Rôle : David Basner

: David Basner Titre original : Nothing in common

: Nothing in common Résumé : David, un jeune publicitaire, doit prendre soin de son père après le divorce de ses parents

Dragnet (1987)

Rôle : Pep Streebeck

: Pep Streebeck Résumé : Une parodie de film policier où Tom Hanks joue un détective maladroit et décontracté.

: Une parodie de film policier où Tom Hanks joue un détective maladroit et décontracté. Note : Une comédie légère avec Dan Aykroyd, connu entre autres pour son rôle dans les Blues Brother (1980) ou encore Ghostbuster

Big (1988)

Rôle : Josh Baskin (adulte)

: Josh Baskin (adulte) Résumé : Un garçon devient adulte après avoir fait un vœu auprès d’une machine magique et découvre les défis du monde adulte.

: Un garçon devient adulte après avoir fait un vœu auprès d’une machine magique et découvre les défis du monde adulte. Note : Ce rôle a valu à Tom Hanks sa première nomination aux Oscars. Big explore les thèmes de l’innocence enfantine et des responsabilités d’adulte, avec une performance à la fois drôle et émouvante. Le film est un succès critique et commercial, marquant un tournant dans sa carrière.

Ce rôle a valu à Tom Hanks sa première nomination aux Oscars. Big explore les thèmes de l’innocence enfantine et des responsabilités d’adulte, avec une performance à la fois drôle et émouvante. Le film est un succès critique et commercial, marquant un tournant dans sa carrière. Bande annonce de BIG :

Le mot de la fin (1988)

Rôle : Steven Gold

: Steven Gold Titre original : Punchline

Punchline Résumé : Steven, un comédien en herbe, aide une femme au foyer à percer dans le stand-up.

: Steven, un comédien en herbe, aide une femme au foyer à percer dans le stand-up. Note : Un drame léger mettant en valeur les talents comiques de Tom Hanks.

Les Banlieusards (1989)

Rôle : Ray Peterson

: Ray Peterson Titre original : The ‘Burbs

: Résumé : Un voisin curieux enquête sur une famille étrange, qu’il suspecte d’être dangereuse.

: Un voisin curieux enquête sur une famille étrange, qu’il suspecte d’être dangereuse. Note : Une comédie noire culte. Réalisé par l’excellent Joe Dante : les Gremlins , Panic sur Florida Beach ou encore l’Aventure intérieur : des vrais films made in 80’s.

: Une comédie noire culte. Réalisé par l’excellent Joe Dante : les Gremlins , Panic sur Florida Beach ou encore l’Aventure intérieur : des vrais films made in 80’s. Bande annonce de The Burbs





Turner & Hooch (1989)

Rôle : Scott Turner

: Scott Turner Résumé : Un policier fait équipe avec un chien désordonné pour résoudre un meurtre.

: Un policier fait équipe avec un chien désordonné pour résoudre un meurtre. Note : Une comédie familiale drôle et attachante. Hooch en anglais signifie « gniole » ou « piquette ».

L’un des scénariste est Daniel Petrie JR. qui a scénarisé Le Flic de Beverhills (1984), nommé en 1985 pour l’oscar du meilleur scénario.

: Une comédie familiale drôle et attachante. Hooch en anglais signifie « gniole » ou « piquette ». L’un des scénariste est Daniel Petrie JR. qui a scénarisé Le Flic de Beverhills (1984), nommé en 1985 pour l’oscar du meilleur scénario. Bande annonce de Turner & Hooch

Joe contre le Volcan (1990)

Rôle : Joe Banks

: Joe Banks Titre original : Joe versus the Volcano

: Joe versus the Volcano Résumé : Un homme apprend qu’il est malade et accepte une mission suicidaire sur une île.

: Un homme apprend qu’il est malade et accepte une mission suicidaire sur une île. Note : Une comédie fantastique originale mais moins connue. Tom Hanks rencontre pour la première fois sur un tournage, une actrice qu’il croisera un peu plus tard : Meg Ryan.

Une Equipe hors du commun (1992)

Rôle : Jimmy Dugan

: Jimmy Dugan Titre original : A League of their own

A League of their own Résumé : Une équipe féminine de baseball tente de briller pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un coach alcoolique.

: Une équipe féminine de baseball tente de briller pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un coach alcoolique. Note : Tom Hanks brille dans ce rôle secondaire mais mémorable avec un casting féminin remarquée : Madonna (sûrement son seul bon film), Geena Davis : la Mouche (1986) , Beetle Juice (1988), ou encore l’iconique Thelma & Louise (1991).

Nuit blanche à Seattle (1993)

Rôle : Sam Baldwin

: Sam Baldwin Titre original : Sleepless in Seattle

: Sleepless in Seattle Résumé : Sam, veuf et père, retrouve l’amour grâce à une rencontre inattendue organisée par son fils.

: Sam, veuf et père, retrouve l’amour grâce à une rencontre inattendue organisée par son fils. Note : Ce classique de la comédie romantique a cimenté le duo Hanks-Ryan. L’histoire touchante et la performance sincère de Tom Hanks en ont fait un film culte des années 1990.

A noter, le film avait d’abord été pensé pour Dennis Quaid et Kim Basinger qui refusa finalement le rôle car elle trouva le script « simplement mauvais ».

Philadelphia (1993)

Rôle : Andrew Beckett

: Andrew Beckett Résumé : Tom Hanks incarne Andrew Beckett, un avocat talentueux licencié après que son cabinet découvre qu’il est atteint du VIH/sida. Déterminé à se battre pour ses droits, il engage un avocat homophobe, joué par Denzel Washington, pour l’aider à poursuivre son ancien employeur. Ce drame poignant aborde la discrimination et le courage face à l’injustice. La performance bouleversante de Tom Hanks lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur.

: Tom Hanks incarne Andrew Beckett, un avocat talentueux licencié après que son cabinet découvre qu’il est atteint du VIH/sida. Déterminé à se battre pour ses droits, il engage un avocat homophobe, joué par Denzel Washington, pour l’aider à poursuivre son ancien employeur. Ce drame poignant aborde la discrimination et le courage face à l’injustice. La performance bouleversante de Tom Hanks lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur. Descriptif : Ce drame poignant a valu à Tom Hanks son premier Oscar du meilleur acteur. Philadelphia aborde avec finesse la discrimination et les droits des malades, et la performance de Tom Hanks a été saluée pour sa sensibilité. Son duo avec Denzel Washington marque la carrière des deux acteurs pour un film devenu culte.

: Ce drame poignant a valu à Tom Hanks son premier Oscar du meilleur acteur. Philadelphia aborde avec finesse la discrimination et les droits des malades, et la performance de Tom Hanks a été saluée pour sa sensibilité. Son duo avec Denzel Washington marque la carrière des deux acteurs pour un film devenu culte. Note : Encore une fois, Tom Hanks n’était pas le premier choix. En effet, l’équipe de production pensa à Daniel Day Lewis, qui aurait certainement été incroyable dans le rôle d’Andrew Beckett, mais malheureusement pour lui, il était pris sur un autre excellent film ‘Au nom du père »

Encore une fois, Tom Hanks n’était pas le premier choix. En effet, l’équipe de production pensa à qui aurait certainement été incroyable dans le rôle d’Andrew Beckett, mais malheureusement pour lui, il était pris sur un autre excellent film ‘Au nom du père » Bande annonce de Philadelphia

Forrest Gump (1994)

Rôle : Forrest Gump

: Forrest Gump Résumé : Forrest Gump est un homme simple mais doté d’une détermination et d’une gentillesse extraordinaires. De son enfance marquée par des moqueries à ses exploits improbables (joueur de football, soldat au Vietnam, coureur emblématique), il traverse les grands moments de l’histoire américaine, souvent par hasard. Sa quête principale reste son amour pour Jenny, une amie d’enfance. Ce chef-d’œuvre a remporté 6 Oscar s, dont celui de Tom Hanks pour sa performance mémorable.

: Forrest Gump est un homme simple mais doté d’une détermination et d’une gentillesse extraordinaires. De son enfance marquée par des moqueries à ses exploits improbables (joueur de football, soldat au Vietnam, coureur emblématique), il traverse les grands moments de l’histoire américaine, souvent par hasard. Sa quête principale reste son amour pour Jenny, une amie d’enfance. Ce chef-d’œuvre a s, dont celui de Tom Hanks pour sa performance mémorable. Descriptif : Son rôle explore des thèmes universels comme l’amour, le destin, et la persévérance, avec des scènes inoubliables avec un rôle pour Robin Wright, la série TV culte : Santa Barbara (1984-1988), Princess Bride de Rob Reiner (1987) . Gary Sinise que Tom Hanks retrouvera pour deux autres blockbuster : Apollo 13 (1995) & La Ligne Verte (1999).

: Son rôle explore des thèmes universels comme l’amour, le destin, et la persévérance, avec des scènes inoubliables avec un rôle pour la série TV culte : Santa Barbara (1984-1988), Princess Bride de Rob Reiner (1987) . Gary Sinise que Tom Hanks retrouvera pour deux autres blockbuster : Apollo 13 (1995) & La Ligne Verte (1999). Bande annonce de Forrest Gump

Apollo 13 (1995)

Rôle : Jim Lovell

: Jim Lovell Résumé : Les astronautes d’Apollo 13 luttent pour survivre après une explosion en plein vol.

: Les astronautes d’Apollo 13 luttent pour survivre après une explosion en plein vol. Descriptif : Ce drame réaliste et intense, réalisé par Ron Howard, met en lumière la bravoure et l’ingéniosité des astronautes. Tom Hanks livre une performance captivante, pour un succès commercial.

: Ce drame réaliste et intense, réalisé par Ron Howard, met en lumière la bravoure et l’ingéniosité des astronautes. Tom Hanks livre une performance captivante, pour un succès commercial. Note : Un casting de rêve : Kevin Bacon, Bill Paxton, et son compère Gary Sinise

Toy Story (1995)

Rôle : Woody (voix)

: Woody (voix) Résumé : Woody, un cowboy jouet, affronte l’arrivée d’un nouveau jouet high-tech.

: Woody, un cowboy jouet, affronte l’arrivée d’un nouveau jouet high-tech. Note : Premier film d’animation entièrement en images de synthèse, qui a révolutionné le genre.

That Thing You Do! (1996)

Rôle : M. White

: M. White Résumé : L’ascension et la chute d’un groupe pop des années 1960.

: L’ascension et la chute d’un groupe pop des années 1960. Note : Premier film réalisé par Tom Hanks.

Il faut sauver le soldat Ryan (1998)

Rôle : Capitaine John H. Miller

: Capitaine John H. Miller Titre original : Saving Private Ryan

Saving Private Ryan Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Miller (Tom Hanks) et son équipe de soldats reçoivent une mission délicate : retrouver le soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat. Ce film, réalisé par Steven Spielberg , plonge le spectateur dans l’horreur de la guerre tout en explorant les sacrifices humains. Acclamé pour son réalisme, il a remporté plusieurs Oscars et reste l’un des rôles les plus emblématiques de Tom Hanks.

: Durant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Miller (Tom Hanks) et son équipe de soldats reçoivent une mission délicate : retrouver le soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat. Ce , plonge le spectateur dans l’horreur de la guerre tout en explorant les sacrifices humains. Acclamé pour son réalisme, il a remporté plusieurs Oscars et reste l’un des rôles les plus emblématiques de Tom Hanks. Note : inspirée d’une histoire vraie , celle de la fatrie Niland (4 frères qui ont combattu pendant la Second Guerre Mondiale)

Vous avez un message (1998)

Rôle : Joe Fox

: Joe Fox Titre original : You’ve got mail

You’ve got mail Résumé : Une romance naît entre deux rivaux professionnels grâce à des échanges anonymes sur Internet.

: Une romance naît entre deux rivaux professionnels grâce à des échanges anonymes sur Internet. Note : Une autre comédie romantique culte avec Meg Ryan mais qui n’est pas la suite de « Nuit blanche à Seattle » (1993).

Toy Story 2 (1999)

Rôle : Woody (voix)

: Woody (voix) Résumé : Woody est kidnappé, et ses amis jouets partent le sauver.

: Woody est kidnappé, et ses amis jouets partent le sauver. Note : Suite très réussie de Toy Story.

La Ligne Verte (1999)

Rôle : Paul Edgecomb

: Paul Edgecomb Titre original : The Green Mile

: The Green Mile Résumé : Dans cette adaptation du roman de Stephen King, Tom Hanks joue Paul Edgecomb, gardien-chef dans un pénitencier où des condamnés à mort attendent leur exécution. L’arrivée de John Coffey, un détenu doté de pouvoirs surnaturels, bouleverse les convictions de Paul. Entre miracles et tragédies, ce drame explore la justice, la foi et l’humanité. Ce rôle poignant a confirmé Tom Hanks comme l’un des plus grands acteurs de sa génération.

: Dans cette adaptation du roman de Stephen King, Tom Hanks joue Paul Edgecomb, gardien-chef dans un pénitencier où des condamnés à mort attendent leur exécution. L’arrivée de John Coffey, un détenu doté de pouvoirs surnaturels, bouleverse les convictions de Paul. Entre miracles et tragédies, ce drame explore la justice, la foi et l’humanité. Ce rôle poignant a confirmé Tom Hanks comme l’un des plus grands acteurs de sa génération. Note : vous pouvez retrouver de nombreuses anecdotes sur un site de fan de Stephen King.

On apprend par exemple : qu’encore une fois un autre acteur aurait refusé le rôle de Paul Edgecomb : JohnTravolta !

A retenir sur Tom Hanks

Finalement, Tom Hanks est un véritable caméléon du cinéma, capable de passer d’un rôle à l’autre avec une aisance déconcertante. Sa réussite a été souvent celle du refus d’un autre… En somme, avant l’an 2000, Tom Hanks a su conquérir le cœur du public grâce à une série de performances mémorables qui ont solidifié sa place parmi les grands noms d’Hollywood. De ses débuts comiques dans Splash et Big à ses rôles dramatiques acclamés dans Philadelphia et Forrest Gump, il a démontré une polyvalence impressionnante.

Ses collaborations avec des réalisateurs de renom et sa capacité à incarner des personnages profondément humains ont fait de lui une figure incontournable du cinéma des années 80 et 90. Cette période a non seulement établi sa réputation d’acteur talentueux, mais a également préparé le terrain pour les succès continus qu’il connaîtra dans les décennies suivantes (Partie 2 à venir).

Bande originale de Philadelphia (extrait)

On vous laisse avec deux des chansons de la soundtrack de Philadelphia :

Street of Philadelphhia de Bruce Springsteen

Oscar de la meilleur chanson 1993



Philadelphia de Neil Young

Attention : chanson de fin …



