“Messagères de guerre” : un film magistral diffusé sur Netflix qui relate un pan méconnu de l’Histoire

La plateforme Netflix diffuse depuis le 20 décembre un film réalisé par Tyler Perry et retraçant un pan méconnu de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale : Messagères de guerre. Un long métrage magistral, émouvant, engageant et intelligent, interprété par un casting fabuleux.

Une histoire vraie

Netflix diffuse depuis quelques jours un long métrage classé 3ème dans le TOP 10 de la plateforme, mais qui mériterait amplement d’être à la première place. Ce film, c’est Messagères de guerre. Réalisé par Tyler Perry, Messagères de guerre est une adaptation d’un article rédigé par le journaliste et écrivain Kevin M.Hymel : “Fighting a Two-Front War”, qui décrit l’histoire du 6888ème Bataillon des Centres Postaux, un groupe de 855 femmes Afro-Américaines dirigées par la Major Charity Adams, entre 1944 et 1946.

Redonner le moral aux troupes

La devise de ce 6888ème bataillon, baptisé “Six Triple Eight” était : “No mail, no morale”, ce qui signifie en français : “Pas de courrier, pas de moral”. Ce moral, c’est celui des soldats américains partis sur le front européen durant la Seconde Guerre Mondiale. L’État-Major, totalement débordé par le nombre important de courriers envoyés par les soldats à leurs familles et proches, et inversement, durant le conflit, accepte de faire appel au “Six Triple Eight”, malgré ses réticences raciales et mysogines.

Un pan méconnu de l’Histoire

Messagères de guerre raconte l’histoire du seul et unique bataillon exclusivement composé d’Afro-Américaines, déployé à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Investies d’une mission extraordinaire et unies dans leur détermination, ces héroïnes de l’ombre ont distribué de l’espoir et fait voler des barrières en éclat. Mais en plus de la guerre qui sévissait en Europe, ces messagères avaient à subir un autre conflit, interne celui-là ; la haine raciale et la mysoginie au sein même de l’armée américaine. Manque de respect, insultes, réflexions douteuses liées à leur couleur de peau et au fait d’être une femme, les soldates du “Six Triple Eight” étaient de véritables guerrières, qui en plus d’accomplir une mission insurmontable, ont dû et su faire face à un ennemi intérieur abjecte.

Un film magistral

La Major Charity Adams est magistralement interprétée par l’actrice Kerry Washington, meneuse de troupes intelligente, douce, intransigeante et ferme, face à une hiérarchie pleine de mauvaise foi incarnée par le Général Halt, brillamment interprété par l’acteur Dean Morris (déjà vu dans le rôle du flic de “Breaking Bads”).

Dans le deuxième rôle principal, on retrouve l’actrice Ebony Obsidian, qui interprète Lena Derriecott King, jeune veuve investie d’une mission ; celle de renouer le contact entre les soldats et leurs familles. Un rôle sur mesure qui balance entre la révolte et la tristesse, le souvenir et la colère, parfaitement tenu par la comédienne originaire de New-York.

En plus d’afficher un casting de choix, Messagères de guerre est un film soigné, à la mise en scène implacable et aux reconstitutions parfaites, qu’il s’agisse des scènes de guerre ou de l’époque milieu des années 40. C’est aussi une belle histoire d’amour, sur fond de ségrégation, de sexisme et d’idées reçues, un exemple de persévérance et de combativité. Trouver un point négatif à ce film ? Nous n’y avons pas réussi, à vous de nous donner vos avis.

Synopsis

Messagères de guerre raconte l’histoire du seul et unique bataillon exclusivement composé d’Afro-Américaines, déployé à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Confrontées à la discrimination et au sexisme, sans parler de leurs conditions de travail éprouvantes, ces femmes ont servi leur pays avec honneur et distinction. Investies d’une mission extraordinaire et unies dans leur détermination, ces héroïnes de l’ombre ont distribué de l’espoir et fait voler des barrières en éclat. Le film écrit et réalisé par Tyler Perry met en scène Kerry Washington dans le rôle de Charity Adams, commandante du 6888ᵉ bataillon des centres postaux. Produit par Tyler Perry, Nicole Avant, Angi Bones, Tony L. Strickland, Keri Selig et Carlota Espinosa, le film est confié à une distribution d’ensemble comprenant Kerry Washington, Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Susan Sarandon, Dean Norris, Sam Waterston et Oprah Winfrey. Inspiré de l’article de Kevin M. Hymel, le film inclut une chanson originale composée par Diane Warren et interprétée par H.E.R., sur une chorégraphie de Debbie Allen.

Messagères de guerre – Un film réalisé par Tyler Perry – Genre : film de guerre/drame – Durée : 2 heures 07 minutes – Diffusé sur Netflix depuis le 20 décembre 2024.

 Crédit photo de UNE : Bob Mahoney/Perry Well Films 2/Courtesy of Netflix