Dr Jack & Mr Nicholson ce soir à 20H05 sur Arte

La chaîne ARTE diffusera ce soir à 20H05 “Dr Jack & Mr Nicholson”, un documentaire sur l’acteur américain Jack Nicholson. Réalisé par Emmanuelle Nobécourt, ce programme propose de mieux connaître cet artiste exceptionnel, qui a tournée dans une soixantaine de films en un demi-siècle.

Ses rôles les plus fameux font partie de la mémoire collective, même pour ceux qui n’ont pas vu les films et flirtent presque tous avec la folie : le jeune borderline alcoolo d’Easy Rider, le faux malade mental de Vol au-dessus d’un nid de coucou, le dément meurtrier de Shining, l’hystérique Joker de Batman…

Dans l’une des rares interviews au long cours qu’il a accordées (une radio, une vidéo, toutes deux nourrissant ce portrait), Jack Nicholson préfère parler de “losers”, tous différents, mais racontant chacun un pan de son identité. Car ses films, a-t-il dit aussi, composent pour lui “une œuvre secrète, une autobiographie”. Le plus spectaculaire de ces télescopages entre le cinéma et la vraie vie fut peut-être le tournage de Chinatown, en 1974, quand l’enfant sans père du New Jersey, brillante self-made star du Nouvel Hollywood, découvrit dans la presse que sa sœur aînée June était en réalité sa mère, en un troublant écho du scénario.

L’outsider

En cinquante ans de carrière, plus de soixante films et trois Oscars, l’acteur, aujourd’hui octogénaire, est devenu depuis longtemps, à l’égal d’un De Niro, une icône du cinéma mondial. Mais si tout le monde a en tête son sourire tour à tour ensorceleur et inquiétant, le mystère d’une personnalité qui s’est soigneusement cachée derrière d’innombrables alter ego est resté presque intact au fil des décennies.

Liste des films dans lesquels Jack Nicholson a joué :

The Cry Baby Killer (1958)

Too Soon to Love (1960)

Studs Lonigan (1960)

The Wild Ride (1960)

The Little Shop of Horrors (1960)

The Broken Land (1962)

Ensign Pulver (1964)

Back Door to Hell (1964)

Flight to Fury (1964)

The Shooting (1966)

Ride in the Whirlwind (1966)

The St. Valentine’s Day Massacre (1967)

Hells Angels on Wheels (1967)

The Trip (1967)

Psych-Out (1968)

Head (1968)

Easy Rider (1969)

On a Clear Day You Can See Forever (1970)

Five Easy Pieces (1970)

Carnal Knowledge (1971)

A Safe Place (1971)

The King of Marvin Gardens (1972)

The Last Detail (1973)

Chinatown (1974)

The Passenger (1975)

Tommy (1975)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

The Missouri Breaks (1976)

The Last Tycoon (1976)

Goin’ South (1978)

The Shining (1980)

The Postman Always Rings Twice (1981)

Reds (1981)

The Border (1982)

Terms of Endearment (1983)

Prizzi’s Honor (1985)

Heartburn (1986)

The Witches of Eastwick (1987)

Broadcast News (1987)

Ironweed (1987)

Batman (1989)

The Two Jakes (1990)

Man Trouble (1992)

Hoffa (1992)

A Few Good Men (1992)

Wolf (1994)

The Crossing Guard (1995)

Blood and Wine (1996)

Mars Attacks ! (1996)

The Evening Star (1996)

As Good as It Gets (1997)

About Schmidt (2002)

Anger Management (2003)

Something’s Gotta Give (2003)

The Departed (2006)

The Bucket List (2007)

How Do You Know (2010)

L’énigme “Jack”, jamais tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre, est au centre de ce documentaire en forme de jeu de piste. Avec le renfort, notamment, de son biographe Patrick McGilligan, de son vieil ami cinéaste Henry Jaglom, mais aussi de Roger Corman, qui a permis à son talent d’éclore, Emmanuelle Nobécourt propose une analyse convaincante et émouvante d’un éternel outsider, qui se révèle aussi un insatisfait chronique.

De son premier rôle au cinéma, en 1958, à son dernier en date, en 2010, elle utilise ses films comme autant d’indices pour faire apparaître la figure tourmentée d’un homme en colère et hanté par l’échec, mais assumant crânement ses fêlures comme son refus obstiné de se trouver là où on l’attend.

Documentaire d’Emmanuelle Nobécourt (France, 2019, 54mn) – Auteures : Jeanne Burel et Emmanuelle Nobécourt – Coproduction : ARTE France, Morgane Production. Première diffusion : 21 juillet 2019



Crédit photo : Los Angeles Times - le 30 mars 1976 - Jack Nicholson aux Academy Awards.