Le Roi Lion : un classique qui célèbre ses 30 ans et diffusé ce soir sur M6

Ce soir, à 21h10 sur M6, le film d’animation Le Roi Lion sera diffusé pour célébrer ses 30 ans. Sorti en 1994, ce chef-d’œuvre des studios Disney a marqué des générations de spectateurs. Retour sur la genèse, l’histoire, et l’immense succès de ce film mythique.

La genèse d’un projet ambitieux

Le Roi Lion est le 32ème long-métrage d’animation des studios Disney. Au début des années 1990, Disney est en pleine Renaissance, une période marquée par le succès de films comme La Petite Sirène (1989) et Aladdin (1992). Cependant, Le Roi Lion se distingue par son concept audacieux : un scénario original non inspiré d’un conte préexistant.

Le projet, initialement intitulé King of the Jungle, prend forme sous la direction de Roger Allers et Rob Minkoff. L’équipe s’inspire de thèmes universels comme la famille, la responsabilité et le cycle de la vie, tout en empruntant des éléments à la tragédie shakespearienne Hamlet. Pour garantir l’authenticité des décors, les artistes se rendent au Kenya pour observer les paysages et la faune.

La musique, confiée à Hans Zimmer, avec des chansons d’Elton John et des paroles de Tim Rice, devient un élément central du film. Des morceaux comme « Hakuna Matata », « Can You Feel the Love Tonight » et « Circle of Life » s’imposent comme des classiques instantanés.

Une histoire universelle

Le Roi Lion raconte l’histoire de Simba, un jeune lion promis à devenir roi de la savane. Fils du sage Mufasa, Simba doit apprendre les responsabilités de son rôle. Cependant, la trahison de son oncle Scar, jaloux du trône, bouleverse sa vie. Simba, accusé à tort de la mort de son père, s’exile et grandit loin de son royaume sous la protection des inséparables Timon et Pumbaa. Finalement, il revient pour affronter Scar et reprendre sa place légitime sur le Rocher des Lions.

Cette histoire mêle drame, humour et émotions profondes, tout en abordant des thèmes universels comme le deuil, le courage et la quête d’identité. Le tout est sublimé par des images spectaculaires et une animation d’une qualité exceptionnelle.

Un succès colossal

Dès sa sortie le 15 juin 1994 aux États-Unis (23 novembre 1994 en France), Le Roi Lion s’impose comme un énorme succès critique et commercial. Avec un budget estimé à 45 millions de dollars, il rapporte plus de 968 millions de dollars au box-office mondial, devenant le film d’animation le plus rentable de l’époque.

Le public salue la profondeur de l’histoire, la musique inoubliable et l’humour des personnages secondaires. Les enfants adorent le film et les critiques, quant à elles, louent le traitement mature des thèmes et la qualité technique. Le film remporte deux Oscars (Meilleure chanson originale pour « Can You Feel the Love Tonight » et Meilleure musique de film) ainsi qu’un Golden Globe.

Les suites et adaptations

Face à ce succès, Disney produit plusieurs suites et adaptations :

• 1998 : Le Roi Lion 2 : L’Honneur de la Tribu, une suite centrée sur Kiara, la fille de Simba.

• 2004 : Le Roi Lion 3 : Hakuna Matata, qui raconte les aventures de Timon et Pumbaa.

• 2019 : Le remake en images de synthèse réalisé par Jon Favreau, qui devient lui aussi un succès colossal au box-office.

En parallèle, Le Roi Lion inspire une comédie musicale créée en 1997, qui rencontre un immense succès sur les scènes du monde entier. Ce spectacle, mêlant musique, danse et costumes impressionnants, reste l’une des productions les plus populaires de Broadway.

Le saviez-vous ?

C’est l’acteur français Jean Reno qui double la voix de Mufasa dans le film.

Un film gravé dans l’histoire

Trente ans après sa sortie, Le Roi Lion reste un véritable phénomène culturel. Son message universel, sa musique enchanteresse et ses personnages inoubliables continuent de captiver les spectateurs de tous âges. Ce film n’est pas seulement un classique de Disney ; il est un classique du cinéma tout court, qui résonne encore aujourd’hui dans les cœurs du public.

Ce soir, laissez-vous emporter par la magie du “cycle de la vie” et redécouvrez ce chef-d’œuvre intemporel. À 21H10 sur M6.

Crédit photo : Affiche du film “Le Roi Lion”/The Walt Disney Company© - DR