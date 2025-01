Netflix bat des records avec 41 millions de nouveaux abonnés en 2024

La plateforme Netflix vient d’annoncer ses résultats pour l’année 2024. Après les records de 2020, année de confinements, l’entreprise américaine a connu une baisse des demandes et quelques soucis liés aux partages d’abonnements, de la part des utilisateurs. Après avoir revu sa stratégie et lancé des programmes aux succès internationaux, Netflix a connu une année record en 2024, avec 41 millions de nouveaux abonnés. Retour sur un succès à l’américaine.

Retour aux origines

La société américaine Netflix a été créée en 1997 à Scotts Valley, en Californie, par Reed Hastings et Marc Randolf. À ses débuts, l’entreprise était spécialisée dans la distribution de films et séries TV, avant de mettre en place un service de location de DVD par abonnement mensuel en 1999. En 2007, la plateforme de vidéo à la demande est lancée aux États-Unis, avant de s’implanter en Europe et donc, en France, en 2013.

Contraction des mots “Internet” et “Flix” (“Film” en langage courant anglais), Netflix proposait à l’origine de nombreux programmes américains. Le gouvernement français a donc imposé à la plateforme de proposer davantage de productions françaises, ce qui fût fait à partir de 2020, en investissant 100 millions d’euros par an dans des productions hexagonales, à hauteur de 20 créations par an (telles que “Lupin”), contre 24 entre 2013 et 2019 inclus.

Et le 17 janvier 2020, pour la première fois, un bureau parisien Netflix était inauguré, situé près de l’Opéra Garnier.

2020 fut l’année du succès pour la plateforme, avec les différents confinements qui ont obligé les Français à rester cloitrés chez eux, et à passer de nombreuses heures devant leurs écrans (TV, tablettes, PC, smartphones). S’en sont suivi trois années compliquées, du fait en partie du partage par les abonnés de leurs codes auprès de la famille, des amis. Un phénomène auquel Netflix a répondu par la fin du partage et la mise en place d’un nouveau tarif d’entrée. Et enfin, l’année 2024 a été celle des records pour la société américaine, avec 41 millions de nouveaux abonnés.

Après avoir enregistré sa première perte d’abonnés en plus de dix ans, le géant du streaming a affronté une série de défis qui ont fait chuter ses revenus et la valeur de ses actions. Mais malgré ces vents contraires, ces revers et ces critiques, la résilience de Netflix et ses ajustements stratégiques ont porté leurs fruits, aboutissant à un retour fracassant.

Selon les données présentées par AltIndex.com, Netflix a ajouté un impressionnant total de 41 millions de nouveaux abonnés l’année dernière, soit plus qu’en 2022 et 2023 combinés.

Netflix a gagné 5 millions d’abonnés de plus qu’en 2020, son année record précédente

Les trois dernières années ont été une véritable montagne russe pour Netflix. Une importante perte d’abonnés début 2022, une concurrence de plus en plus féroce avec Disney+ et d’autres plateformes, ainsi qu’une répression contre le partage de mots de passe, qui a suscité un important tollé, ont fortement impacté les revenus et le cours de l’action de Netflix, transformant le leader du streaming en une entreprise à la croissance incertaine.

Malgré ces difficultés, Netflix a continué d’investir massivement dans des contenus originaux tels que Wednesday et Squid Game, qui sont devenus des succès mondiaux. La plateforme a également lancé une formule d’abonnement avec publicité (à 5,99 euros par mois), destinée à attirer de nouveaux abonnés à un prix plus bas. Ces initiatives ont permis à l’entreprise de regagner du terrain fin 2023, une dynamique qui s’est poursuivie en 2024, faisant de cette année l’une des plus réussies pour Netflix à ce jour. Les chiffres de revenus et d’abonnés en témoignent.

Au quatrième trimestre 2024, Netflix a annoncé un bénéfice de 4,27 $ par action sur un chiffre d’affaires de 10,25 milliards de dollars, surpassant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,21 $ par action pour 10,11 milliards de dollars de ventes. Ces résultats représentent une croissance de 102 % des bénéfices sur un an et une augmentation de 16 % des revenus. Le chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise a grimpé à 39 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023 et la deuxième plus forte croissance annuelle après l’année record de 2020, où l’augmentation n’était que d’un point supérieur.

Les chiffres de croissance des abonnés sont également impressionnants. Les statistiques montrent que le géant du streaming a ajouté plus de 41 millions de nouveaux abonnés en 2024, surpassant son précédent record de 36,5 millions lors du boom des confinements en 2020 de 5 millions d’abonnés supplémentaires. La semaine dernière, la base d’abonnés mondiale de Netflix a dépassé les 301 millions, soit une augmentation remarquable de 100 millions en seulement quatre ans. En France à fin 2024, le nombre d’abonnés Netflix se situe entre 13 et 15 millions de foyers (Netflix n’a pas communiqué son nombre d’abonnés dans l’hexagone depuis 2022, année où la firme américaine comptait 10 millions d’abonnés en France).

Netflix est le leader des plateformes de streaming en France, avec 51,11% de parts de marché, devant Prime Video à 15,56% et Disney+ à 12,22%, ex-aequo avec my Canal qui compte 12,22% de parts de marché également.

Le cours de l’action Netflix bondit de 75 % en un an – Les données alternatives suscitent un fort signal d’achat

Avec des dizaines de millions de nouveaux abonnés et une forte augmentation de ses revenus et profits, l’action Netflix (NFLX) a atteint de nouveaux sommets. À la date de rédaction, les actions NFLX étaient cotées à 984 $, reflétant une hausse massive de 75 % sur un an. La performance de l’entreprise a également été saluée sur des plateformes de données alternatives comme AltIndex.

Netflix est depuis longtemps un favori sur AltIndex, obtenant régulièrement des signaux d’achat grâce à son solide score basé sur l’intelligence artificielle, et cette tendance se poursuit en 2025. La semaine dernière, l’entreprise a affiché un score élevé de 67 points, grâce à une augmentation de 43 % du trafic web, une hausse annuelle de 16 % des téléchargements d’applications, et une forte croissance sur les réseaux sociaux, qui lui ont permis de gagner des millions de nouveaux abonnés sur des plateformes comme Instagram et TikTok.

Pour lire l’article complet et consulter les statistiques, rendez-vous ici.

Ci-dessous, un reportage très intéressant sur l’histoire de Netflix par Le Monde.

Crédit photo : Netflix© - DR