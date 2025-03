L’acteur Gene Hackman et son épouse retrouvés morts à leur domicile

Le monde du cinéma est en deuil après l’annonce du décès de Gene Hackman, légendaire acteur américain, retrouvé mort à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa, pianiste, âgée de 63 ans et de leur chien. Âgé de 95 ans, Hackman laisse derrière lui une carrière prolifique et diversifiée qui a marqué plusieurs générations de cinéphiles.

Jeunesse et débuts

Eugene Allen Hackman est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Après le divorce de ses parents, il est élevé par sa grand-mère à Danville, dans l’Illinois. À 16 ans, il ment sur son âge pour s’engager dans les Marines, où il sert comme opérateur radio en Chine, à Hawaï et au Japon. Après son service militaire, Hackman étudie le journalisme à l’Université de l’Illinois, mais sa passion pour le théâtre le conduit à s’inscrire au Pasadena Playhouse en Californie. Malgré des débuts modestes et le scepticisme de ses professeurs, il persévère et se lie d’amitié avec Dustin Hoffman, partageant avec lui une petite chambre à New York tout en cherchant des rôles sur scène et à l’écran.

Carrière cinématographique

Hackman fait ses débuts au cinéma en 1964 dans “Lilith” aux côtés de Warren Beatty. Sa performance remarquée dans “Bonnie and Clyde” (1967) lui vaut sa première nomination aux Oscars en tant que meilleur second rôle masculin. Cependant, c’est son rôle du détective Popeye Doyle dans “French Connection” (1971) qui le propulse au rang de star internationale et lui rapporte l’Oscar du meilleur acteur. Tout au long des années 1970 et 1980, Hackman enchaîne les rôles marquants dans des films tels que “L’Aventure du Poséidon” (1972), “Conversation secrète” (1974) de Francis Ford Coppola, et incarne le méchant Lex Luthor dans “Superman” (1978) et ses suites. En 1992, sa performance dans “Impitoyable” de Clint Eastwood lui vaut un second Oscar, cette fois en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Il continue de diversifier ses rôles avec des films comme “Mississippi Burning” (1988), “La Firme” (1993), “USS Alabama” (1995) et “La Famille Tenenbaum” (2001). Hackman se retire du cinéma en 2004 après “Bienvenue à Mooseport”, choisissant de se consacrer à l’écriture et à d’autres passions.

Vie personnelle et décès

Marié une première fois à Faye Maltese en 1956, le couple a trois enfants avant de divorcer en 1986. En 1991, Hackman épouse Betsy Arakawa, une pianiste classique, et ils s’installent ensemble à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le 26 février 2025, Gene Hackman, son épouse Betsy Arakawa et leur chien sont retrouvés morts à leur domicile. Les autorités locales n’ont pas suspecté d’acte criminel, mais une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de leur décès. La disparition de Gene Hackman marque la fin d’une ère pour Hollywood, laissant derrière lui un héritage cinématographique inestimable.

