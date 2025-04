“Espion, lève-toi” ce soir à 20H55 sur Arte. Un hommage à Yves Boisset

ARTE bouleverse ses programmes pour rendre hommage à Yves Boisset, décédé lundi 31 mars, en rediffusant ce soir le film Espion, lève-toi. Un ancien espion (Lino Ventura) est “réveillé” par un agent double (Michel Piccoli) : un duo d’acteurs parfait dans un film efficace, où l’on ne sait plus à quelle taupe se vouer !

Sorti le 27 janvier 1982, le film Espion, lève-toi a été réalisé par Yves Boisset, qui nous a quittés le 31 mars dernier. La chaîne Arte rend hommage ce soir à ce réalisateur exceptionnel, spécialiste des films d’action et policiers, à orientation engagée, qu’il s’agisse de critiques envers la télé-poubelle (Le prix du danger), le racisme (Dupont Lajoie) ou la police (Condé). Un long métrage où l’on retrouve Lino Ventura et Michel Piccoli.

Synopsis du film “Espion, lève-toi”

À Zurich, un homme est abattu dans un tramway par les membres d’une “brigade d’action populaire”. Peu de temps après, Sébastien Grenier, un ancien espion français devenu conseiller financier, est contacté par un haut fonctionnaire suisse, Jean-Paul Chance. Celui-ci lui demande de remonter la filière du groupe terroriste, la victime du tramway n’étant autre qu’un agent des services secrets français. Chance apprend d’autre part à Grenier que sa compagne, Anna, professeur à l’université, pourrait être impliquée dans l’affaire. Lorsque son ami Marchand puis son contact Meyer sont assassinés à leur tour, Grenier reprend du service…

Qui roule pour qui ?

Comme dans la plupart des films d’espionnage, l’histoire est ici pleine de chausse-trappes. Pour montrer la manipulation dont est finalement victime l’espion “réveillé” malgré lui, Yves Boisset prend soin de laisser planer le doute jusqu’au bout quant à l’identité réelle des personnages. Qui roule pour qui ? Qui est le pigeon, qui est le chasseur ? Mais au-delà des jeux de vilains orchestrés par les services secrets français, suisses et soviétiques (guerre froide oblige), on retiendra surtout l’affrontement au sommet de deux deux acteurs que tout oppose et qui jouent ensemble pour l’unique fois de leur carrière : Lino Ventura, acteur instinctif et monolithique, et Michel Piccoli, issu du théâtre, qui apprécie les personnages aux multiples facettes. Les scènes qu’ils partagent constituent les moments forts du film, efficace thriller paranoïaque qui lorgne, comme L’attentat dix ans plus tôt, vers la fiction de gauche italienne et décrit un monde en proie au doute, à la trahison et au mensonge. Un piège dont nul ne peut s’échapper.

Espion, lève-toi

Film d’Yves Boisset (France, 1982, 1h35mn) – Scénario : Yves Boisset, Michel Audiard, Claude Veillot, d’après le roman éponyme de George Markstein – Avec : Lino Ventura, Michel Piccoli, Bruno Cremer, Krystyna Janda, Heinz Bennent, Bernard Fresson – Production : Cathala Productions, TF1 Films Productions, UGC, Europe 1, Pop1 Production.

