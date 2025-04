Y-a-t-il un flic pour sauver le monde ? la saga déjantée continue avec Liam Neeson

Le film “Y-a-t-il un flic pour sauver le monde” s’apprête à débarquer sur grand écran à l’été 2025, prolongeant la célèbre saga des “Y-a-t-il ?” qui s’était arrêté en 1994. L’occasion de revenir sur une saga culte qui a redéfini la comédie absurde au cinéma. De ses débuts dans les années 80 à ce nouveau chapitre attendu, avec Liam Neeson dans le costume de Frank Derbin, la franchise portée par le légendaire Leslie Nielsen n’a jamais cessé de faire rire, souvent aux larmes.

La naissance d’un flic pas comme les autres

La saga prend racine à la télévision en 1982 avec une série méconnue du grand public : Police Squad ! créée par le trio Jerry Zucker, Jim Abrahams et David Zucker (le fameux ZAZ). Avec seulement six épisodes, la série est un échec d’audience, mais un bijou d’humour absurde qui allait poser les bases du personnage culte de Frank Drebin.

Il faudra attendre 1988 pour que le personnage renaisse sur grand écran dans The Naked Gun : From the Files of Police Squad ! – traduit en France sous le titre savoureux Y-a-t-il un flic pour sauver la reine ? Le film est un succès immédiat. Mélange improbable de gags visuels, de parodies à la chaîne et de non-sens assumé, il impose un style unique et relance la carrière de Leslie Nielsen, jusqu’alors cantonné à des rôles dramatiques.

Une trilogie explosive

Fort de ce triomphe, deux suites voient le jour :

• Y-a-t-il un flic pour sauver le président ? (The Naked Gun 2½ : The Smell of Fear, 1991) : cette suite pousse encore plus loin l’absurde, avec un Drebin empêtré dans une intrigue liée à l’énergie propre. Une satire hilarante de la politique américaine, sur fond de coups de batte de baseball en pleine salle de conférence.

• Y-a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? (The Naked Gun 33⅓ : The Final Insult, 1994) : Drebin sort de sa retraite pour infiltrer un groupe terroriste qui prévoit un attentat… lors des Oscars ! Le film, tout aussi délirant, boucle la trilogie avec panache, tout en multipliant les références à la pop culture.

Le déclin… puis l’attente

Après ce troisième opus, la saga semble achevée. Leslie Nielsen poursuit sa carrière dans d’autres parodies (Scary Movie, Y-a-t-il un flic pour sauver Noël ? etc.), mais l’étincelle Naked Gun semble éteinte avec les années 2000.

Le décès de Nielsen en 2010 à l’âge de 84 ans semble signer définitivement la fin de Frank Drebin. Mais Hollywood, friand de nostalgie et de reboots, n’en a pas fini avec l’univers de Police Squad !

Le retour annoncé : Y-a-t-il un flic pour sauver le monde (2025)

Trente et un ans après le dernier volet, la saga revient à l’été 2025 avec un nouvel opus intitulé Y-a-t-il un flic pour sauver le monde. Le projet, longtemps resté dans les tiroirs, est enfin concrétisé avec Liam Neeson dans le rôle principal… un choix qui a surpris, tant l’acteur est connu pour ses rôles d’action sérieux. Mais l’ironie est bien là : Neeson incarne le fils de Frank Drebin, plongé malgré lui dans une mission absurde pour empêcher une menace mondiale, dans une ambiance toujours aussi burlesque. Le film promet un mélange d’hommages à la trilogie originelle, de nouveaux gags absurdes dans la veine du ZAZ, et une mise à jour des codes humoristiques pour une nouvelle génération.

Synopsis

Un seul homme possède des compétences… disons uniques… pour diriger la prestigieuse Brigade Spéciale et… sauver le monde, tout simplement ! Cet homme, c’est le lieutenant Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) — oui, vous avez bien lu — c’est lui qui suit les traces de son illustre père dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?

Un film réalisé par Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar : Célèbre à tout prix) et produit par Seth MacFarlane (Ted, Les Griffin).

Au casting de cette comédie désopilante, on retrouve également l’iconique Pamela Anderson, ainsi que Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu et Danny Huston.

Un héritage burlesque toujours vivant

Avec ses titres à rallonge, ses gags visuels, ses blagues au second (voire quinzième) degré, la saga Y-a-t-il un flic… a marqué les esprits. Elle a inspiré des générations de comédies, des Scary Movie à Austin Powers, et même des séries comme Brooklyn Nine-Nine dans son sens du timing comique.

Ce retour en 2025 est plus qu’un simple revival : c’est une manière de rappeler qu’au cinéma, l’absurde a toujours sa place. Et qu’il suffit parfois d’un flic maladroit, d’un soupçon de nonsensique et d’une bonne dose de clins d’œil pour sauver non seulement le monde… mais aussi notre moral.

