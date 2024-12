Squid Game saison 2 : 36 heures à attendre. Infos, photos, vidéos et anecdotes pour patienter.

Le phénomène planétaire Squid Game verra sa suite arriver sur la plateforme Netflix ce jeudi 26 décembre 2024, à partir de 9H00. Un événement attendu de tous les fans, et ils sont nombreux, dans le monde entier. L’occasion de revenir sur cette série au succès phénoménal, par un retour sur la genèse du projet, puis le succès et enfin : la saison 2 tellement attendue.

Quelques mots du réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-Hyuk

À quelques heures de l’arrivée sur Netflix de la saison 2 de Squid Game, le réalisateur a voulu transmettre quelques mots aux millions de fans de la série à travers le monde. Les voici :

“Il a fallu 12 ans pour que la première saison de “Squid Game” prenne vie il y a 3 ans, le 17 septembre 2021. Mais il n’a fallu que 12 jours pour que “Squid Game” devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de “Squid Game”, je tiens à saluer les fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série ! Maintenant, préparez-vous au retour de Gi-hun. Et du maître du jeu. La saison 2 arrive bientôt. L’homme au costume qui joue au ddakji pourrait revenir. Vous ferez également la connaissance de Cheol-su, le petit ami de Young-hee. Rejoignez-nous pour une toute nouvelle partie.”

Hwang Dong-hyuk Réalisateur, scénariste et producteur exécutif de “Squid Game”.

Synopsis de la saison 2

Trois ans après avoir remporté le Squid Game, Gi-hun, le joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l’atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie où il va affronter des situations mortelles auprès de nouveaux participants qui rêvent tous de remporter le prix de 45,6 milliards de wons.

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk de nouveau aux commandes

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk, qui est entré dans l’histoire lors de la 74e édition des Primetime Emmys® en devenant le premier Asiatique à remporter le prix de la meilleure réalisation pour une série dramatique, dirige à nouveau la série en tant que réalisateur, scénariste et producteur. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun et Gong Yoo reprennent leurs rôles de la saison 1. Une liste impeccable de nouveaux acteurs, dont Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri et Won Ji-an, vient compléter la chorale de personnages hauts en couleur pour cette nouvelle saison.

Retour sur la saison 1 et le succès international

La série Squid Game, sortie mondialement sur Netflix le 17 septembre 2021, est devenue un véritable phénomène culturel mondial, captivant des millions de spectateurs. Réalisée et écrite par le Sud-Coréen Hwang Dong-hyuk, cette série dystopique explore des thèmes sociétaux universels à travers une histoire haletante et pleine de rebondissements.

Genèse du projet

Hwang Dong-hyuk a imaginé le concept de Squid Game dès 2008, alors qu’il traversait des difficultés financières. Inspiré par des bandes dessinées japonaises telles que Battle Royale ou Liar Game, il souhaitait raconter une histoire qui critique les inégalités économiques et les systèmes oppressifs. Cependant, le projet a été mis en pause pendant plusieurs années, faute de financement, avant d’être finalement adopté par Netflix dans le cadre de sa stratégie d’expansion des contenus asiatiques.

Le synopsis

Dans Squid Game, 456 participants, tous lourdement endettés, sont recrutés pour participer à une mystérieuse compétition où ils jouent à des jeux d’enfants traditionnels coréens. Cependant, ces jeux prennent une tournure macabre : l’échec ou la défaite signifie la mort. En jeu, une somme astronomique de 45,6 milliards de wons (environ 33 millions d’euros).

Le héros, Seong Gi-hun (interprété par Lee Jung-jae), est un homme désespéré par ses dettes et son incapacité à subvenir aux besoins de sa fille. Il se retrouve embarqué dans cette compétition cruelle, où il fait la connaissance d’autres personnages marquants :

• Cho Sang-woo (Park Hae-soo), un ancien camarade d’école devenu fraudeur.

• Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon), une jeune Nord-Coréenne en quête d’un avenir meilleur.

• Oh Il-nam (Oh Yeong-su), un vieil homme atteint d’une maladie en phase terminale.

• Abdul Ali (Anupam Tripathi), un travailleur migrant.

La compétition est supervisée par des gardes masqués et leur mystérieux leader, le Frontman, incarné par Lee Byung-hun.

Les acteurs et l’équipe

La série a réuni un casting exceptionnel, mêlant acteurs expérimentés et nouveaux talents :

• Lee Jung-jae a livré une performance magistrale en tant que personnage principal.

• Jung Ho-yeon, mannequin de profession, a fait ses débuts remarqués dans l’univers de la comédie avec ce rôle.

Hwang Dong-hyuk, connu pour ses films tels que Silenced et Miss Granny, a également tenu à intégrer des éléments propres à la culture sud-coréenne, tels que les jeux traditionnels comme le ddakji ou le jeu du calmar, ce qui confère une authenticité unique à la série.

Un succès phénoménal

La série a été un triomphe immédiat. En un mois, elle a été visionnée par 142 millions de foyers à travers le monde, devenant la série la plus regardée de l’histoire de Netflix. Son succès repose sur plusieurs facteurs :

1. Une critique sociale poignante : Squid Game dénonce les inégalités économiques, le désespoir des classes populaires et les abus du capitalisme.

2. Une esthétique marquante : Les décors colorés et les costumes des gardes ont contribué à l’identité visuelle de la série.

3. Un suspense haletant : Chaque épisode laisse le spectateur sur un cliffhanger, renforçant l’envie de binge-watcher.

Le succès de la série s’est également traduit par une influence culturelle mondiale :

• Les costumes des gardes et les masques sont devenus des déguisements populaires.

• Les jeux traditionnels coréens ont suscité un regain d’intérêt.

• Les critiques ont loué la portée universelle des thèmes abordés.

Récompenses et impact

Squid Game a remporté de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards, notamment pour Lee Jung-jae (Meilleur acteur) et Hwang Dong-hyuk (Meilleure réalisation). L’acteur Oh Yeong-su, qui incarnait le vieil homme, a également remporté un Golden Globe, une première pour un acteur coréen.

Le succès de la série a ouvert la voie à une reconnaissance accrue des productions sud-coréennes sur la scène internationale, consolidant l’influence de la Hallyu (la vague culturelle coréenne).

Et après ?

La saison 2, annoncée pour le 26 décembre 2024, est l’un des événements les plus attendus de l’année. Hwang Dong-hyuk a promis une intrigue encore plus intense, explorant davantage les mystères du Frontman et les enjeux du jeu.

Avec la saison 1, Squid Game s’est imposée comme un jalon dans l’histoire des séries télévisées. La suite saura-t-elle égaler cet exploit ? Les millions de fans du monde entier trépignent d’impatience pour le découvrir. Et vous ? Serez-vous devant votre écran dès 9 heures du matin, ce jeudi ?





Crédit photos du tournage : No Ju-Han©/Netflix 2024