Il y a 17 ans, la série Breaking Bad était diffusée pour la première fois à la télévision

Le 20 janvier 2008, la chaîne de télévision américaine AMC (American Movie Classics) diffusait le premier épisode de Breaking Bad, une série qui allait redéfinir les standards de la fiction télévisuelle. Dix-sept ans plus tard, elle reste une œuvre culte, admirée pour son écriture, son casting exceptionnel et son exploration profonde de la nature humaine.

La genèse de Breaking Bad

L’idée de Breaking Bad est née dans l’esprit du scénariste et réalisateur Vince Gilligan, connu pour son travail sur The X-Files. Lassé des schémas narratifs traditionnels où les personnages ne changent jamais véritablement, Gilligan voulait créer une série racontant la transformation radicale d’un homme ordinaire en criminel impitoyable.

Le pitch de base : Walter White, professeur de chimie surqualifié mais sous-payé, découvre qu’il est atteint d’un cancer des poumons incurable. Pour assurer l’avenir financier de sa famille, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine avec l’aide de Jesse Pinkman, un ancien élève devenu délinquant. AMC, à la recherche de contenu original et audacieux, a accepté de produire la série.

L’histoire de la série

Breaking Bad compte cinq saisons et 62 épisodes diffusés entre 2008 et 2013. L’évolution de Walter White, incarné par Bryan Cranston, est au cœur de l’intrigue. Passant du statut de professeur timide à celui de roi impitoyable de la drogue, il adopte le pseudonyme “Heisenberg”.

Les épisodes explorent les conséquences de ses choix sur sa famille, notamment sur sa femme Skyler (Anna Gunn), son fils Walter Jr. (RJ Mitte) et son beau-frère Hank Schrader (Dean Norris), un agent de la DEA. Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, devient un personnage tout aussi central, avec son propre arc narratif de rédemption et de lutte morale.

Un casting remarquable

Le casting de Breaking Bad est l’un des principaux facteurs de son succès. Bryan Cranston, auparavant connu pour son rôle comique dans Malcolm in the Middle, a impressionné par sa capacité à incarner un personnage aussi complexe que Walter White. Aaron Paul, initialement prévu pour être éliminé à la fin de la première saison, a été maintenu grâce à sa performance émouvante.

Parmi les autres acteurs remarquables, Giancarlo Esposito a marqué les esprits dans le rôle de Gustavo “Gus” Fring, un patron de fast-food impitoyable et génie criminel. Bob Odenkirk, dans le rôle de l’avocat excentrique Saul Goodman, a tellement séduit les fans qu’il a eu droit à un spin-off, Better Call Saul.

L’accueil et l’impact

Lors de ses débuts, Breaking Bad a attiré une audience modeste, mais le bouche-à-oreille, combiné à la disponibilité de la série sur Netflix, a fait exploser sa popularité. La critique a été unanime : Breaking Bad a remporté 16 Emmy Awards, dont quatre pour Bryan Cranston en tant que meilleur acteur.

La série a également été saluée pour sa réalisation audacieuse, son écriture subtile et ses thèmes complexes, tels que la moralité, les conséquences des choix et la corruption du pouvoir. Le final, “Felina”, est souvent cité comme l’une des conclusions les plus satisfaisantes de l’histoire des séries.

L’héritage de Breaking Bad

Dix-sept ans après ses débuts, Breaking Bad continue d’influencer la culture pop. Elle a donné naissance à un univers étendu avec le préquel Better Call Saul et le film El Camino : A Breaking Bad Movie. Les phrases célèbres de Walter White, comme “I am the danger” ou “Say my name”, sont devenues iconiques.

Enfin, Breaking Bad a été un tournant pour la chaîne AMC, la propulsant au rang des grands producteurs de séries aux côtés de HBO. Elle a prouvé qu’une série télévisée pouvait rivaliser avec les films en termes de qualité narrative et visuelle.

Bien plus qu’une série

Breaking Bad n’est pas seulement une série ; c’est un phénomène culturel qui a redéfini la fiction télévisée. Son exploration magistrale des profondeurs de l’âme humaine, associée à des performances inoubliables, en fait une œuvre intemporelle. Dix-sept ans après son lancement, elle demeure un modèle de storytelling et une source d’inspiration pour les créateurs de séries.



Crédit photo : AMC© - DR