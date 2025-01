Le retour du Bigdil : un succès nostalgique sur RMC Story

Jeudi 2 janvier à 21h00, l’émission Le Bigdil faisait son grand retour à la télévision après 20 ans d’absence, cette fois sur la chaîne RMC Story. Ce programme culte, qui avait marqué les années 90 et 2000 sur TF1, a réussi l’exploit de rassembler 1,8 million de téléspectateurs pour son retour, un très bon score pour une chaîne de la TNT.

“On espère toujours qu’une émission va marcher mais, à ce niveau-là, on ne s’y attendait pas. C’est très plaisant. Je me dis que l’année commence bien. Je ne fais pas partie des gens qui se ruent sur leur ordinateur pour regarder les audiences. On me les a envoyées et je savoure. J’ai reçu des messages de tous mes vieux copains, y compris de certains qui ne m’avaient pas appelé depuis vingt ans”. C’est ce qu’a déclaré Vincent Lagaf’ à nos confrères du Parisien après avoir appris le succès de la première de son émission jeudi soir dernier, sur le canal 33 de la TNT. Une petite chaîne qui a tenu la dragée haute aux géantes de l’audimat, en se plaçant 4ème derrière TF1, France 3 et M6.

Le Bigdil : une émission culte des années 90

Créée et animée par Vincent Lagaf’ (sur la base de l’émission américaine “Let’s Make a Deal”), Le Bigdil a été diffusé sur TF1 de 1998 à 2004. L’émission, mêlant jeux, humour et interactions avec des personnages loufoques comme l’extraterrestre Bill, avait conquis le cœur des Français. Les candidats, invités sur le plateau, devaient relever des défis ou tenter leur chance face à des boîtes surprises pour remporter des cadeaux, parfois spectaculaires. L’émission, rythmée par des jingles décalés et des sketchs de Vincent Lagaf’, s’était rapidement imposée comme un rendez-vous incontournable, attirant parfois jusqu’à 8 millions de téléspectateurs.

Le mélange de légèreté, de couleurs vives et d’un humour accessible avait fait mouche, à une époque où la télévision proposait un contenu beaucoup moins fragmenté qu’aujourd’hui.

Pourquoi un tel succès pour son retour ?

Le retour du Bigdil sur RMC Story a surpris tout le monde, mais plusieurs facteurs expliquent ce succès :

1. La nostalgie des années 90

Depuis quelques années, les années 90 et 2000 sont devenues un véritable phénomène culturel. Que ce soit dans la mode, la musique ou les médias, cette période suscite un attrait croissant, en particulier auprès de ceux qui ont grandi avec. Le Bigdil, en tant que symbole de cette époque, bénéficie pleinement de cet engouement pour le vintage.

2. Une génération en quête de souvenirs

Les trentenaires et quadragénaires, autrefois enfants ou adolescents devant leur téléviseur, retrouvent avec cette émission un fragment de leur enfance. Cet effet madeleine de Proust fonctionne parfaitement dans un monde où la télévision tend à proposer des formats trop modernes ou trop complexes.

3. Un concept intemporel

Les jeux télévisés simples et interactifs restent des valeurs sûres. L’humour bon enfant et l’atmosphère détendue du Bigdil tranchent avec les émissions souvent plus sophistiquées ou scénarisées d’aujourd’hui, et cela plaît à un large public.

4. Une stratégie de diffusion efficace

RMC Story a intelligemment misé sur un retour événementiel, avec une communication axée sur l’émotion et la nostalgie. La chaîne a su raviver la curiosité, en promettant un show fidèle à l’original, tout en ajoutant quelques touches modernes pour plaire à un nouveau public.

Un retour réussi, et après ?

Le succès du retour du Bigdil est une nouvelle preuve de l’intérêt des Français pour le vintage et la nostalgie. Ce retour pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour l’émission, mais aussi encourager d’autres chaînes à ressortir des formats emblématiques du passé. Si RMC Story décide de prolonger l’expérience, ce qui est le cas mais avec une nouvelle plage de diffusion : le vendredi en prime-time à 21H00, elle devra veiller à ne pas épuiser le concept, en trouvant un équilibre entre fidélité au format original et innovation. Le Bigdil n’a pas seulement été un jeu télévisé, mais un phénomène culturel. Ce retour gagnant prouve que certaines émissions ne vieillissent jamais vraiment, pour peu qu’on sache raviver leur magie.

Crédit photo : wikimedia -Licence Creative Commons