BMW et Marvel Studios ont collaboré pour la première fois sur le film « Black Widow », dont la sortie est prévue pour le 9 juillet 2021. Le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Cinematic Universe met en scène le véhicule X3 de BMW. La toute première BMW Série 2 Gran Coupé se joint également à l’action. Pour les fans de la marque à l’hélice, un reportage sur les coulisses du tournage est déjà disponible sur la chaîne YouTube de BMW

« C’est la toute première fois que BMW travaille avec Marvel Studios et le résultat est tout simplement époustouflant », déclare Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand BMW. « Le fait que la BMW X3 et la Série 2 Gran Coupé jouent des rôles clés dans ‘Black Widow’ fait partie de notre stratégie marketing, ajoutant une forte valeur émotionnelle à la communication de ces modèles. Alors que les histoires émouvantes et passionnantes jouent un rôle croissant dans la communication de notre marque, nous sommes vraiment impatients de continuer à travailler avec Marvel Studios. »

BMW et Marvel Studios ont mis en place une collaboration qui se poursuivra au-delà de « Black Widow ».

« Il n’y a pas de meilleur véhicule pour nous emmener dans le voyage de Natasha alors qu’elle fait le tri dans son passé qu’une BMW« , a déclaré Mindy Hamilton, vice-présidente principale du marketing des partenariats chez The Walt Disney Company. « Les Gran Coupé X3 et Série 2 sont élégants et agiles, tout comme Black Widow, et nous sommes ravis que le monde voit où nous avons été ensemble en juillet. »

À découvrir au BMW Welt

« Black Widow » de Marvel Studios est rempli de scènes de cascades à couper le souffle. Les filmer a non seulement testé les limites des acteurs, mais aussi de leurs co-stars de l’automobile. C’est quelque chose que les visiteurs de BMW Welt (centre d’exposition de BMW) à Munich pourront découvrir en exclusivité lors d’une exposition spéciale prévue pour durer plusieurs semaines et programmée pour coïncider avec la sortie du film. Il présente les véhicules originaux utilisés dans le film. Le BMW X3 qui a essuyé des tirs nourris dans l’une des séquences de poursuite du film ainsi que la BMW Série 2 Gran Coupé avec leurs cicatrices des séquences d’action seront exposés à BMW Welt.

L’expérience de la concession virtuelle

À partir du 25 juin, les clients auront également la possibilité de découvrir virtuellement les deux modèles de véhicules présentés dans « Black Widow » de Marvel Studios : la BMW X3 M et la BMW Série 2 Gran Coupé. L’expérience virtuelle émotionnelle (EVE) créée par BMW, qui est maintenant disponible dans plus de 2 000 concessionnaires et succursales BMW dans le monde, permet aux véhicules d’être expérimentés dans une représentation 3D photoréaliste.

Grâce à l’EVE VR, ces deux modèles ont été numérisés et sont pré configurés pour les clients intéressés à avoir un aperçu virtuel des modèles de véhicules présentés dans le film chez leur concessionnaire.

À propos de « Black Widow » de Marvel Studios

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Studios « Black Widow », Natasha Romanoff alias Black Widow est victime d’une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha/Black Widow, Florence Pugh incarne Yelena, David Harbour incarne Alexei/The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige. Le film sortira le 9 juillet 2021.

Making Of en cliquant ici.

