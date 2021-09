Le vintage a le vent en poupe depuis une dizaine d’années et comme tout n’est qu’éternel recommencement en matière de mode et de déco, cette tendance n’est pas près de s’essouffler. Si votre intérieur est d’un style rétro, ou néo-rétro, Monsieur Vintage vous livre quelques conseils pour adapter au mieux l’éclairage à votre habitat.

En matière de déco, êtes-vous plutôt contemporain, minimaliste et adepte des blancs et crèmes mélangés, vintage, néo-rétro ou classique ? Tous les goûts et les styles sont dans la nature mais il est important d’adapter son éclairage à sa décoration, pour parfaire le style de votre intérieur.

Attention, ne pas confondre lumière et éclairage ! Si vous habitez un ancien atelier transformé en loft, alors il y a de fortes probabilités que vous ayez de grandes baies vitrées au plafond, qui laissent entrer la lumière du soleil. Dans ce cas, privilégiez les éclairages indirects aux tons pastel, doux et à l’intensité légère, afin d’équilibrer la luminosité de vos pièces pour ne pas qu’elles ressemblent à une salle d’opération chirurgicale. Oubliez les suspensions et plafonniers, ces derniers ont un éclairage de haut, donc large et intense. Privilégiez les lampes à pied ou quelques appliques murales, il en existe de nombreux modèles sur le thème “industriel” qui se marieront parfaitement à votre loft.

Pour les intérieurs anciens du type manoir anglais, baroque ou maison de caractère comme une longère normande, plusieurs solutions s’offrent à vous mais un indispensable doit être mis à l’honneur : le lustre.

Installé au plafond, le lustre a cette dimension grandiose qui plaira aux porteurs de chemises à jabots nostalgiques des 17 et 18e siècles, comme aux Gentlemen Farmer qui ont fui Paris pour la tranquillité d’une demeure rurale. Chic, majestueux et à l’aspect décoratif indéniable, le lustre est l’incontournable d’une demeure ancienne.

Les adeptes du contemporain au design futuriste et épuré se dirigeront davantage vers des suspensions scandinaves ou des plafonniers. Les premières ne s’entourent que de matériaux naturels tels que le bois et les seconds sont peu envahissants, modernes et fournissent un éclairage puissant de hauteur.

Notre préférence va aux suspensions scandinaves parce qu’elles adoucissent une pièce, par l’utilisation du blanc et du bois blond, deux couleurs pleines de douceur. De plus, la suspension scandinave est robuste et indémodable. Pour équilibrer le côté froid d’un intérieur très moderne, ces suspensions sont des accessoires idéaux pour votre déco d’intérieur.

L’idéal est de posséder la classique enfilade scandinave, que vous marierez avec un éclairage à suspensions scandinaves. Lampadaire ou de plafond, la suspension scandinave doit être de bonne dimension, pour ne pas étouffer une pièce ou paraître ridicule. Afin de trouver la bonne taille, vous devez connaître les dimensions de la pièce à éclairer. Exemple ; pour une chambre de 15 mètres carrés, choisissez une suspension de 45 à 50 cm de diamètre.

Pour une pièce de 10 M², le diamètre devra être de 30 à 40 cm et pour les plus grandes pièces de votre demeure, telles qu’une salle ou un salon de 20 M², optez pour une suspension minimale de 60 cm. Quant à la hauteur, elle doit se situer au minima 2 cm au-dessus de la tête de la plus grande personne habitant le foyer, sauf si vous éclairez le dessus d’une table, basse ou à manger.

Crédit photo : Pixabay© et Lampes en ligne©

